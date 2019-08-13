Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%Интерфакс вчера в 03:36

Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
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Рынок акций РФ утром проседает вслед за миром, растут бумаги золотодобытчиков

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Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,2-0,3%

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Рынок акций РФ понижается в начале дня на негативных внешних сигналах

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Банки.рувчера в 11:56

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.рувчера в 03:15
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:18, Вашингтон
Общество

Профсоюзы России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 02:47
Политика

Поток российских туристов в Грузию сократился на 70%

Турпоток из России в Грузию снизился как минимум на 70% после запрета прямого авиасообщения между странами, сообщают 13 августа «Известия» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.
Обновлено в 01:04
Футбол

Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Политика

В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму

В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем

Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Политика

Член Совфеда осудил действия полиции против оппозиции в Москве

Обновлено в 02:59
Политика

Владелец «Механика Погодина» написал письмо Зеленскому

Волжское пароходство написало письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой оказать содействие в освобождении заблокированного на Украине российского танкера "Механик Погодин", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Политика

Зеленский упростил предоставление украинского гражданства россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощении процедуры предоставления украинского гражданства россиянам.
Обновлено в 05:09
Финансы

Bloomberg заметил в укреплении доллара угрозу экономике США

Стремительный рост доллара наносит урон американской экономике, что в ближайшем будущем может вызвать рецессию, предупреждают аналитики Bloomberg.
Обновлено в 03:09
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы

Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Здоровье

В Минздраве назвали самую распространенную причину смерти в России

Самой распространенной причиной естественной смерти в России являются болезни системы кровообращения - в том числе ишемические болезни сердца.
Обновлено в 03:08
ЖКХ

Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за прорыва трубы

Водоснабжение в городах Новороссийск, Геленджик и Крымск прервано в Краснодарском крае из-за прорыва на сетях, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации региона.
Обновлено в 03:46
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика

В Польше предложили ЕС усилить борьбу с «российской дезинформацией»

В правительственном аналитическом центре Польши призвали создать в странах — членах ЕС национальные подразделения Оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям (StratCom) для борьбы с «российской дезинформацией».
Обновлено в 00:31
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину

Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.
Обновлено вчера в 04:09
Политика

Адвокат Вышинского сообщил, что его вызвали в Генпрокуратуру Украины

Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что его подзащитного вызвали в Генпрокуратуру для вручения нового подозрения.
Обновлено в 04:47
Общество

Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте

Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
Обновлено в 04:36
Экономика

Заемщиков сводят в единый рейтинг

По мнению гендиректора "Эквифакса" Олега Лагуткина, наличие единого механизма "приведет к снижению конкуренции и качества услуг: все строго следуют этому механизму и фактически делают одну и ту же работу, не включая в расчет индивидуального рейтинга те ноу-хау, которые уже сейчас есть у разных разработчиков".
Обновлено вчера в 17:56
Армия и оружие

Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области

Обновлено в 04:25
Футбол

После матча «Ахмат» – «Спартак» Даудов схватил за руку судью и увел его под трибуны

Президент «Ахмата» и глава парламента Чечни Магомед Даудов после финального свистка в матче со «Спартаком» лично пообщался с судьей Алексеем Сухим.
Обновлено в 03:32
Общество

Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Обновлено в 01:48
Политика

Юрист попросил ГИБДД наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема

Юрист из Владивостока Максим Чихунов попросил ГИБДД привлечь президента России Владимира Путина, а также его пассажиров к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.
Обновлено вчера в 08:15
Общество

Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 11:13
Политика

В Крыму прокомментировали водную блокаду полуострова

Надежды украинской власти превратить водную блокаду Крыма в инструмент давления на Россию и жителей полуострова не оправдались, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара во вторник, 13 августа.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк может не выехать за границу из-за долгов

Приставы выступили с требованием запретить российской актрисе Анастасии Заворотнюк выезжать за пределы страны.
Обновлено в 03:53
Технологии

Бизнес предложил новый способ легализовать интернет-продажи алкоголя

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выработала новые предложения по легализации продаж алкоголя в интернете.
Обновлено в 03:10
Гаджеты

ОС «Роса» получила сертификат совместимости с продукцией iRU

Для корпоративных пользователей ОС Rosa при работе одной из важных задач является корректная работа с криптографией, и подтвержденная совместимость с персональными компьютерами отечественного производства обеспечивает такую правильную работу криптографических систем.
Обновлено в 03:12
Здоровье

Нейропсихологи развеяли мифы о левшах

Ежегодно 13 августа мир отмечает День левши. Вокруг этой группы людей и их способностей всегда ходило много мифов.
Обновлено в 04:30
Авто

На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика

«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки», — приводит РИА Новости сообщение инфоцентра «Крымский мост».
Обновлено в 03:35
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