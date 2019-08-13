Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%Интерфакс вчера в 03:36
Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:18, Вашингтон
Общество
Профсоюзы России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 02:47
Политика
Поток российских туристов в Грузию сократился на 70%
Турпоток из России в Грузию снизился как минимум на 70% после запрета прямого авиасообщения между странами, сообщают 13 августа «Известия» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.
Обновлено в 01:04
Футбол
Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Политика
В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму
В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем
Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Владелец «Механика Погодина» написал письмо Зеленскому
Волжское пароходство написало письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой оказать содействие в освобождении заблокированного на Украине российского танкера "Механик Погодин", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Политика
Зеленский упростил предоставление украинского гражданства россиянам
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощении процедуры предоставления украинского гражданства россиянам.
Обновлено в 05:09
Финансы
Bloomberg заметил в укреплении доллара угрозу экономике США
Стремительный рост доллара наносит урон американской экономике, что в ближайшем будущем может вызвать рецессию, предупреждают аналитики Bloomberg.
Обновлено в 03:09
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Здоровье
В Минздраве назвали самую распространенную причину смерти в России
Самой распространенной причиной естественной смерти в России являются болезни системы кровообращения - в том числе ишемические болезни сердца.
Обновлено в 03:08
ЖКХ
Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за прорыва трубы
Водоснабжение в городах Новороссийск, Геленджик и Крымск прервано в Краснодарском крае из-за прорыва на сетях, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации региона.
Обновлено в 03:46
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
В Польше предложили ЕС усилить борьбу с «российской дезинформацией»
В правительственном аналитическом центре Польши призвали создать в странах — членах ЕС национальные подразделения Оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям (StratCom) для борьбы с «российской дезинформацией».
Обновлено в 00:31
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину
Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.
Обновлено вчера в 04:09
Политика
Адвокат Вышинского сообщил, что его вызвали в Генпрокуратуру Украины
Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что его подзащитного вызвали в Генпрокуратуру для вручения нового подозрения.
Обновлено в 04:47
Общество
Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте
Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
Обновлено в 04:36
Экономика
Заемщиков сводят в единый рейтинг
По мнению гендиректора "Эквифакса" Олега Лагуткина, наличие единого механизма "приведет к снижению конкуренции и качества услуг: все строго следуют этому механизму и фактически делают одну и ту же работу, не включая в расчет индивидуального рейтинга те ноу-хау, которые уже сейчас есть у разных разработчиков".
Обновлено вчера в 17:56
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Обновлено в 04:25
Футбол
После матча «Ахмат» – «Спартак» Даудов схватил за руку судью и увел его под трибуны
Президент «Ахмата» и глава парламента Чечни Магомед Даудов после финального свистка в матче со «Спартаком» лично пообщался с судьей Алексеем Сухим.
Обновлено в 03:32
Общество
Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Обновлено в 01:48
Политика
Юрист попросил ГИБДД наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема
Юрист из Владивостока Максим Чихунов попросил ГИБДД привлечь президента России Владимира Путина, а также его пассажиров к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.
Обновлено вчера в 08:15
Общество
Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 11:13
Политика
В Крыму прокомментировали водную блокаду полуострова
Надежды украинской власти превратить водную блокаду Крыма в инструмент давления на Россию и жителей полуострова не оправдались, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара во вторник, 13 августа.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк может не выехать за границу из-за долгов
Приставы выступили с требованием запретить российской актрисе Анастасии Заворотнюк выезжать за пределы страны.
Обновлено в 03:53
Технологии
Бизнес предложил новый способ легализовать интернет-продажи алкоголя
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выработала новые предложения по легализации продаж алкоголя в интернете.
Обновлено в 03:10
Гаджеты
ОС «Роса» получила сертификат совместимости с продукцией iRU
Для корпоративных пользователей ОС Rosa при работе одной из важных задач является корректная работа с криптографией, и подтвержденная совместимость с персональными компьютерами отечественного производства обеспечивает такую правильную работу криптографических систем.
Обновлено в 03:12
Здоровье
Нейропсихологи развеяли мифы о левшах
Ежегодно 13 августа мир отмечает День левши. Вокруг этой группы людей и их способностей всегда ходило много мифов.
Обновлено в 04:30
Авто
На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика
«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки», — приводит РИА Новости сообщение инфоцентра «Крымский мост».
Обновлено в 03:35