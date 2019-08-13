Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%Интерфакс вчера в 03:36
Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:28, Вашингтон
Происшествия
Пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой в Анапе
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено вчера в 15:35
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
Новый способ обмана клиентов банков стал популярен у телефонных мошенников в России.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Политика
ГКНБ Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота
Власти Киргизии обвинили бывшего президента Алмазбека Атамбаева в подготовке государственного переворота в стране.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Сиднее вооруженный мачете мужчина попытался напасть на людей
Женщина получила ранения в результате нападения во вторник мужчины с мачете на прохожих в центре Сиднея.
Обновлено в 01:29
Авто
Представлен Mustang Shelby GT350R 2020 модельного года
Компания Ford показала свой новый Mustang Shelby GT350R 2020 модельного года, предназначенный для участия в гонках.
Обновлено вчера в 21:23
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать лучшую вареную колбасу
Присутствие курицы, растительных белков, клетчатки и крахмала в составе говорит о том, что это не самая лучшая колбаса.
Обновлено в 03:23
Общество
ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций
Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке
Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 02:21
Здоровье
Составлен рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом
Минздрав представил данные о заболеваемости вирусным гепатитом в России, на основе которых RT составил рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с этим заболеванием.
Обновлено в 00:00
Наука
Эксперты рассказали о влиянии Солнца на глобальное потепление
Недавно астрофизики из Великобритании и России провели ряд исследований, которые помогли понять истинное влияние активности Солнца на глобальное потепление.
Обновлено 10 августа в 03:34
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
В Новокузнецке подруги подожгли платье на 5-летней девочке
Внезапно платье на 5-летней девочке загорелось, её подруги испугались и убежали.
Обновлено вчера в 00:57
Происшествия
Врач лечил полосканием мужчину с застрявшей в горле вставной челюстью
Потерянную вставную челюсть извлекли из горла 72-летнего мужчины британские медики. Об этом пишет издание Guardian.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
В Крыму ждут переговоров с Киевом по поставке воды из Днепра
В Крыму намерены попросить федеральные власти обратиться к Киеву с предложением пустить на север полуострова воду с реки Днепр, которая берет свое начало в Смоленской области, сообщил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:41
Армия и оружие
В России обнаружен танк судного дня
В Сети появились фотографии боевого транспорта «Ладога» с высокоуровневой защитой, построенного в СССР и прозванного «танком судного дня».
Обновлено в 02:35
Культура
Юрий Дудь ответил на свой знаменитый вопрос о Путине
Во время рок-фестиваля солистка группы "Мураками" Диляра Вагапова спросила у Дудя, что бы он сам сказал Путину при встрече.
Обновлено в 02:12
Культура
Фестиваль «Цари и музы: опера при русском дворе» пройдет в Кремле
Второй музыкальный фестиваль "Цари и музы: опера при русском дворе" пройдет в Музеях Московского Кремля в сентябре.
Обновлено вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Старший сын Дмитрия Пескова впервые показал свою возлюбленную
Николай опубликовал совместную с его любимой девушкой фотографию в своем аккаунте в Instagram.
Обновлено вчера в 21:53
Общество
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Обновлено 11 августа в 01:07
Общество
Профсоюзы предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
«ФНПР поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы», — говорится в заявлении организации.
Обновлено в 03:24
Экономика
«$10 000 к 2022 году». Как сильно подорожает Ethereum
По мнению Джона Смита, например, стоимость монеты достигнет отметки в $10 000 к 2022 году.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в мечети в Норвегии не признаёт вину
Подозреваемый в стрельбе в мечети в пригороде Осло не признаёт свою вину.
Обновлено вчера в 04:36
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского
Идеология либертарианства, на которую взяла курс партия президента Украины «Слуга народа», опасна тем, что государство сможет отказаться от социальных обязательств.
Обновлено в 01:02
Футбол
Леонид Слуцкий нашёл своего «брата-близнеца в погонах»
Главный тренер нидерландского футбольного клуба "Витесс" Леонид Слуцкий на своей странице в "Инстаграме" поделился фотографией российского полицейского, который очень похож на специалиста.
Обновлено вчера в 17:49