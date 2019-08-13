Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%Интерфакс вчера в 03:36
Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:47, Вашингтон
Общество
ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций
Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 02:25
Футбол
Леонид Слуцкий нашёл своего «брата-близнеца в погонах»
Главный тренер нидерландского футбольного клуба "Витесс" Леонид Слуцкий на своей странице в "Инстаграме" поделился фотографией российского полицейского, который очень похож на специалиста.
Обновлено вчера в 17:49
Общество
Профсоюзы предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается в заявлении департамента общественных связей аппарата ФНПР.
Обновлено в 02:40
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Из-за долгов и кредитов муж зарезал жену в Петербурге
Муж и жена обсуждали долги и кредиты, которые у них накопились. В порыве ярости супруг схватил нож и пырнул лезвием свою возлюбленную.
Обновлено в 03:19
Авто
Трафик на Крымском мосту побил новый рекорд
Почти 36 тысяч машин проехали по Крымскому мосту в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 03:23
Футбол
Икарди согласовал контракт с «Ювентусом»
Обновлено в 01:40
Экономика
Верховный суд встал на сторону ипотечников
В Башкирии произошла история, значение которой, вероятно, на себе смогут почувствовать все, у кого есть ипотечный кредит.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Политика
Жителя Красноярского края оштрафовали за комментарий о Владимире Путине
Жителя Красноярского края Евгения Носкова оштрафовали на 30 тыс. руб. из-за оскорбительного, по мнению суда, комментария о президенте РФ Владимире Путине во «ВКонтакте».
Обновлено в 03:12
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Происшествия
В Москве задержали участника митинга 10 августа
Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Белом море спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель судна
В Белом море эвакуировали людей с экскурсионного судна «Сапфир», севшего на мель. Об этом сообщается на сайте главка МЧС по Карелии.
Обновлено в 02:26
Футбол
Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром»
Обновлено вчера в 04:30
Кино
Студия Walt Disney снимет сиквел «Аладдина»
Полагаю, что мы выберем тот же метод развития, что и в случае с оригинальным "Аладдином", естественно, не повторяя все кадр за кадром.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Общество
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах
Несколько женщин обвинили испанскую оперную звезду Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает Associated Press.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Политика
В России иронично оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Осуждение посольством США в Киеве визита президента России Владимира Путина выглядит глупо и вообще является вмешательством во внутреннюю политику России, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.
Обновлено вчера в 17:15
Культура
Команда Сергея Доренко ушла из «Говорит Москва» в Telegram
Команда Доренко будет развивать бывшие Telegram-каналы радиостанции и бывшего главного редактора, которые были переименованы в «Подъем» и «Расстрига».
Обновлено в 03:27
Общество
В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей
Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.
Обновлено вчера в 02:40
Армия и оружие
«Танк ядерного апокалипсиса» выставили в музее в Ростовской области
Высокозащищенное транспортное средство «Ладога» было передано сюда с базы хранения войск связи и обозначается в источниках как «машина разведки и управления».
Обновлено в 03:40
Общество
В Подмосковье дворник задолжала почти 2 млрд рублей
Стало известно о женщине - дворнике с фамилией Бодрова из подмосковного Воскресенска, с которой судебные приставы ходят взыскать долг около двух миллиардов рублей.
Обновлено 11 августа в 02:36
Происшествия
Девушка подала в СК заявление на избившего ее полицейского
Обновлено вчера в 08:45
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке
Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих в Сиднее
Неизвестный мужчина напал с большим ножом на прохожих в центре Сиднея. Инцидент произошел во вторник, около 14 часов по местному времени.
Обновлено в 03:18