Финансы

Рынок акций РФ вырос после повышения рейтинга РФ агентством FitchПРАЙМ вчера в 12:45

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Российский рынок акций вырос, несмотря на ухудшение внешнего фона, следует из динамики торгов Московской биржи. Повышение рейтинга РФ агентством Fitch оказало поддержку отечественному фондовому рынку, считают эксперты.
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