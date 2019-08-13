Финансы
Рынок акций РФ вырос после повышения рейтинга РФ агентством FitchПРАЙМ вчера в 12:45
Российский рынок акций вырос, несмотря на ухудшение внешнего фона, следует из динамики торгов Московской биржи. Повышение рейтинга РФ агентством Fitch оказало поддержку отечественному фондовому рынку, считают эксперты.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рынок акций РФ подрос на новостях от Fitch, но внешний негатив сдерживал «быков»
Финмаркетвчера в 12:27
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:40, Вашингтон
Политика
В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму
В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Общество
Про правильный выбор вареной колбасы рассказали в Роскачестве
В некоторых видах вареной колбасы есть черный перец, чеснок и шпик.
Обновлено в 05:38
Общество
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 от самолёта Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к российскому самолёту с министром обороны Сергеем Шойгу на борту, однако был отогнан Су-27 ВВС РФ.
Обновлено в 12:28
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Экономика
Дорогу к границе Грузии с Россией начнут строить в этом году
Ранее Азиатский банк развития выделил Грузии кредит в размере $ 415 млн на строительство 23-километрового участка дороги международного значения Мцхета — Степанцминда — Ларс, которая ведет к российской границе и соединяет Южный и Северный Кавказ.
Обновлено в 07:51
Футбол
Арбитр должен был удалить игрока «Сочи» за удар Чалова и назначить пенальти
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров заявил, что арбитр Виталий Мешков должен был удалить футболиста "Сочи", ударившего нападающего московского ЦСКА Федора Чалова в матче чемпионата России, и назначить пенальти.
Обновлено в 11:33
Футбол
Александр Егоров: президент «Ахмата» не воздействовал на арбитра
Спартаковцы одержали победу со счетом 3:1. Во вторник появился видеоролик, на котором президент "Ахмата" Магомед Даудов взял под руку судью Алексея Сухого и проследовал с ним в подтрибунное помещение.
Обновлено в 12:04
Финансы
Аргентинская биржа пережила историческое падение
В понедельник курс песо к доллару опустился на 30 процентов, до 65 песо за доллар. Акции аргентинских компаний пережили сильнейшее падение.
Обновлено в 02:11
Политика
Россия в ответ выдворила из страны украинского дипломата
Москва объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц
Речь идет о зарплате, которую получают именно сотрудники госкорпорации, без учета зарплат работников промышленных предприятий, которые входят в «Роскосмос».
Обновлено в 12:03
Футбол
Дзюба и Ракицкий: Россия и Украина – братья!
Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до лета 2022 года. После этого перехода, Ракицкий ни разу не был вызван в сборную Украины.
Обновлено в 09:01
Политика
Трамп рассчитывает на изменение позиции КНР по закупкам продукции США
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на изменение позиции властей КНР по поводу крупных закупок сельхозпродукции у США.
Обновлено в 11:40
Гаджеты
Создатели Snapchat снабдили смарт-очки второй камерой для 3D-эффектов
Новинка отличается обновленным дизайном и наличием второй, дополнительной HD-камеры для съемки фото и видео с эффектом глубины.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Очередные испытания на военном полигоне под Северодвинском отменены
Очередные испытания на военном полигоне под Северодвинском, из-за которых е два не началась эвакуация жителей поселка Ненокса, отменены.
Обновлено в 12:30
Общество
Жителя Красноярского края оштрафовали за пост с оскорблением Путина
Енисейский районный суд Красноярского края оштрафовал на 30 тыс. руб. местного жителя Евгения Носкова за пост во «ВКонтакте» о Владимире Путине.
Обновлено в 09:19
Футбол
«Манчестер Сити» избежал трансферного бана от ФИФА
"Манчестер Сити" не будет наказан трансферным запретом от ФИФА, сообщает в Twitter журналист AP Роб Харрис.
Обновлено в 12:28
Авто
Тюнеры построили особый 800-сильный Ford Mustang Gulf Heritage Edition
Американское ателье Brown Lee Performance показало Ford Mustang в специальной версии - Gulf Heritage Edition, посвящённой победе суперкара Ford GT в Ле-Мане в 1968 и 1969 году.
Обновлено в 06:25
Политика
Китай и США согласились провести телефонные переговоры по торговле
Китай и Соединённые Штаты договорились провести переговоры по вопросам торговли в течение двух недель, сообщили в китайском Министерстве коммерции.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем
Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения
Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.
Обновлено в 07:28
Футбол
Дзюба: «Ни разу в жизни не был пьяным, от водки воротит»
В Испании подсел на сангрию, но у нас в России её нет нормальной. Водку пробовал один раз, еле выпил 20-30 граммов, меня аж воротило.
Обновлено в 11:27
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Кети Топурия отдыхает с новым возлюбленным в Италии
Пока Кети проводит время с новым молодым человеком, рэпер отдыхает в кругу друзей в Израиле.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Башенный кран рухнул на средневековый замок в Италии
На севере Италии из-за сильного ветра на один из замков XV века упал башенный кран.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
Певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах
Актер и модель Джош Клосс, сыгравший главную роль в клипе Кэти Перри "Teenage Dream" (2010), обвинил артистку в сексуальном домогательстве.
Обновлено в 02:44
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Космос
Роскосмос добился первых успехов в создании ядерного «буксира»
Обновлено в 10:09