Экономика
Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%Интерфакс 03:36
Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:37, Вашингтон
Армия и оружие
В Израиле предостерегли Россию от новой сделки с Турцией
Москве стоит быть осторожнее при рассмотрении возможности продажи Турции истребителей Су-35, так как Анкару не стоит считать надежным партнером.
Обновлено в 07:09
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Происшествия
Девушка, которую ударил полицейский, пожаловалась в СКР
Задержанная на митинге в Москве 10 августа Дарья Сосновская обратилась к главе следственного отдела Следственного комитета России (СКР) по Тверскому району с заявлением о преступлении полицейского, ударившего ее кулаком в живот, сообщил «Дождь» со ссылкой на правозащитный проект «Зона права».
Обновлено в 07:21
Космос
Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче
Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Общество
Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов
Обновлено в 05:14
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»
Обновлено вчера в 20:59
Автоспорт
«Ред Булл» заменит Гасли на Албона, Квят останется в «Торо Россо»
Команда "Формулы-1" "Ред Булл" заменила француза Пьера Гасли на тайского гонщика "Торо Россо" Александера Албона, сообщается на сайте "Ред Булл".
Обновлено в 06:55
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
НАТО отказалось поставлять оружие Украине
Обновлено в 05:53
Космос
«Хаббл» заснял планетарную туманность-зародыш в созвездии Ориона
Орбитальная обсерватория "Хаббл" смогла заснять планетарную туманность из умирающих звезд в созвездии Ориона.
Обновлено в 05:14
Кино
Жена Гафта рассказала о его состоянии
Обновлено в 07:27
Происшествия
Россиянка защитилась от побоев мужа и получила судимость
Ранее в июле годами избиваемую мужем россиянку Кристину Шидукову отправили в тюрьму.
Обновлено в 06:47
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Шойгу прибыл в войска ЦВО для проверки объектов Минобороны
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа (ЦВО) с целью проверки ряда объектов Минобороны.
Обновлено в 06:13
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Общество
Минздрав назвал регионы с наибольшим числом детей с ожирением
Больше всего россиян с ожирением обитают в Курганской области, выяснили в Минздраве РФ.
Обновлено в 06:05
Единоборства
Чемпион UFC Сехудо вызвал на бой Валентину Шевченко
Действующий чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал себя будущим "первым межгендерным чемпионом в мире" и бросил вызов чемпионке в наилегчайшем весе Валентине Шевченко.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В лесу под Екатеринбургом нашли свалку уголовных дел
В лесу рядом с деревней Шайдурово Свердловской области нашли выброшенные материалы уголовных дел и другие документы.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова
Рассказовой вызвали скорую помощь, но спасти жизнь ей не удалось. Отмечалось, что девушка умерла из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 06:29
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Авто
Рынок автомобилей с пробегом вырос на 5% в июле
Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в прошлом месяце на российском рынке было продано 492,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 5,4% больше, чем за аналогичный показатель 2018 года.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Пятеро рабочих пострадали при реконструкции аэропорта в Новосибирске
Засыпанными оказались пятеро рабочих.
Обновлено в 06:10
Кино
В новом фильме Тарантино «Однажды в Голливуде» нашли киноляп
Критики нашли киноляп в новой картине режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 04:50
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства»
Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.
Обновлено в 05:53
Политика
Новый владелец решил продать телекомпанию «Рустави 2»
Грузинский бизнесмен Кибар Халваши, который в июле стал владельцем телеканала «Рустави 2», объявил, что выставляет его на продажу.
Обновлено в 06:34