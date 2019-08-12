Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%Интерфакс вчера в 03:36
Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
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Рынок акций РФ подрос на новостях от Fitch, но внешний негатив сдерживал «быков»
Финмаркетвчера в 12:27
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:00, Вашингтон
Футбол
Роналду заявил, что хочет вписать своё имя в историю футбола
Обновлено в 01:50
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
В отношении задержанного на акции 10-го августа Константина Котова возбудили уголовное дело
В отношении задержанного на акции 10-го августа в Москве Константина Котова возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено в 01:30
Экономика
Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»
Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.
Обновлено вчера в 20:09
Политика
В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным
Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК
Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено вчера в 07:05
Авто
В России снизят пошлины на иномарки
Таможенные пошлины на легковые автомобили снизятся в сентябре этого года.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель в Белом море судна
Спасатели эвакуировали на берег пассажиров севшего на мель в акватории Белого моря экскурсионного судна.
Обновлено в 00:24
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Армия и оружие
Экипировку российских лётчиков обновят после операции в Сирии
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей
Обновлено вчера в 05:40
Финансы
Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймериз
Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 16:39
Экономика
Китайская госкорпорация предложила «Роснефти» достроить верфь «Звезда»
Одна из крупнейших строительных корпораций в мире, китайская China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), ведет переговоры с «Роснефтью» о получении подряда на возведение объектов судостроительной верфи «Звезда», которую «Роснефть» с партнерами строит в бухте Большой Камень рядом с Владивостоком.
Обновлено в 01:08
Кино
Российские кинотеатры повторно покажут фильм «Оно»
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Кузбасс занял 21-е место в РФ по доле среднего класса
Исследование, проведенное РИА "Новости", выявило, где в России больше всего представителей среднего класса, то есть семей, которые могут позволить себе купить автомобиль и квартиру, а после всех ежемесячных платежей по кредитам на каждого человека остается два прожиточных минимума.
Обновлено в 00:16
Политика
Политолог: Украина теряет возможности для экономического развития
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 04:12
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено 11 августа в 22:47
Происшествия
В Казани задержали вора в законе Рашида Джамбульского
В настоящее время преступник находится в СИЗО Вор в законе Рашид Хачатрян, наиболее известный как Рашид Джамбульский, был арестован в Казани, против него возбуждено уголовное дело по статье о высшем положении в организованном преступном сообществе.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено вчера в 11:55
Гаджеты
Дисплей Samsung Galaxy Note10+ назвали лучшим в мире
По сумме результатов Samsung Galaxy Note10+ получил наивысший рейтинг A+ по версии DisplayMate.
Обновлено вчера в 15:53
Общество
Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Обновлено 11 августа в 10:11
Недвижимость
Названа цена самой доступной квартиры в Москве
Второе место в рейтинге доступных первичных квартир занимает предложение такого же метража в крупном проекте в районе Люблино.
Обновлено в 01:36
Футбол
Тренер «Порту» поругался с журналистами перед матчем с «Краснодаром»
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау вступил в конфликт с представителями прессы перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».
Обновлено в 01:43
Наука
В Гренландии нашли 500-летнюю акулу
В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 16:05
Экономика
Росстат оценил рост ВВП в апреле—июне 2019 года в 0,9%
ВВП России в апреле—июне вырос на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из предварительной оценки Росстата.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
Медведь убил грибника в Хабаровском крае
В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Обновлено вчера в 16:04
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11