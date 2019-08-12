Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%Интерфакс 03:36

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Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
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