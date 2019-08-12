Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%Интерфакс 03:36
Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:39, Вашингтон
Политика
В Израиле предостерегли Россию от новой сделки с Турцией
Обновлено в 07:09
Происшествия
Под Ачинском расформируют военный склад после взрывов боеприпасов
После первой серии взрывов, начавшейся 5 августа, в Минобороны заявляли, что военный склад планировалось расформировать до 2022 года.
Обновлено в 10:33
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском
Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
Обновлено в 08:02
Авто
Новый Volkswagen Jetta поступит в Россию в 2020 году
На днях в социальных сетях компания Volkswagen анонсировала выход на российский рынок нового поколения седана Volkswagen Jetta.
Обновлено в 00:30
Экономика
Российские авиакомпании увеличили перевозки в июле на 10%
В январе-июле 2019 авиакомпании перевезли 71,8 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,7%. Пассажирооборот увеличился до 180 млрд пассажирокилометров (+13,6 %).
Обновлено в 09:03
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Подмосковье при сортировке мусора нашли тело младенца
Во время сортировки мусора в комплексе переработки отходов обнаружили тело новорождённой девочки, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 09:49
Футбол
ФК «Тамбов» не вернется домой минимум до середины ноября
Тамбовчанам придется проводить «домашние» матчи в Саранске на «Мордовия-Арене» еще минимум три месяца.
Обновлено в 09:28
Политика
Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Озил и Колашинац находятся под круглосуточной охраной
Полузащитники «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац в настоящее время находятся под круглосуточной охраной из-за конфликта с криминальными структурами, сообщает The Times.
Обновлено в 07:45
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Черногорский нападающий Лука Джорджевич перешел из петербургского футбольного клуба "Зенит" в московский "Локомотив".
Обновлено в 09:36
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:49
Кино
Жена Гафта рассказала о его состоянии
Супруга народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала РИА "Новости" о его самочувствии после госпитализации.
Обновлено в 07:27
Кино
В новом фильме Тарантино обнаружен досадный киноляп
Преданные поклонники мэтра, реагируя на новость о "крошечном киноляпе" в соцсетях, выражают уверенность в том, что "так и было задумано", в частности, это может являться одной из "пасхалок", коих немало спрятано в картине.
Обновлено в 09:58
Общество
«Миссис Россия-2019» стала жительница Геленджика
Победительницей конкурса «Миссис Россия-2019» стала 33-летняя жительница Геленджика и мать двоих сыновей Екатерина Нишанова.
Обновлено 10 августа в 22:52
Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Челябинске журналистку ранили из пневматики
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман
40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.
Обновлено в 08:01
Общество
Кадастровая палата уточнила применение ЭЦП в сделках с недвижимостью
При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».
Обновлено в 04:04
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу
По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет.
Обновлено в 00:41