Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%Интерфакс вчера в 03:36
Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
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Рынок акций РФ подрос на новостях от Fitch, но внешний негатив сдерживал «быков»
Финмаркетвчера в 12:27
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В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
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