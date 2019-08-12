Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%Интерфакс вчера в 03:36
Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
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Рынок акций РФ подрос на новостях от Fitch, но внешний негатив сдерживал «быков»
Финмаркетвчера в 12:27
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 00:44, Вашингтон
Армия и оружие
Турция может купить российские Су-35
Обновлено 11 августа в 20:56
Происшествия
На Брянщине вспоминают погибших на подводной лодке «Курск»
12 августа 2000 года в Баренцевом море потерпел крушение «Курск». Все 118 человек, находившиеся на подводной лодке, погибли.
Обновлено вчера в 09:13
Общество
Школьники из Нижнеудинска возвращаются из летнего лагеря в Рязани
Обновлено вчера в 02:39
Финансы
Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.
Обновлено вчера в 04:26
Общество
Versace извинился за футболки с неправильной картой Китая
Итальянский дом мод Versace извинился за выпуск футболок с изображением неправильной карты Китая. Об этом сообщает The Global Times.
Обновлено 11 августа в 12:19
Происшествия
Медведь убил грибника в Хабаровском крае
В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Армия и оружие
ООН: с начала боев в Ливии 105 тысяч человек покинули свои дома
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило, что в результате боев в столице Ливии городе Триполи более 105 000 человек оказались перемещенными с апреля этого года после того, как командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар начал наступление на столицу страны, пытаясь отвоевать ее у правительства Ливии.
Обновлено вчера в 07:10
Наука
Учёные вырастили искусственный орган-киборг
Органоидами называют не только структурные компоненты клеток, но и органы, выращенные искусственно.
Обновлено вчера в 13:53
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Против московского активиста возбудили уголовное дело по «дадинской» статье
Константина Котова обвиняют в «неоднократных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий».
Обновлено вчера в 21:07
Политика
В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО
Солдат в форме НАТО изобразили на обновленном памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района, рассказал РИА Новости депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.
Обновлено вчера в 21:54
Авто
Россия в последний раз снизит ввозные пошлины на иномарки
Россия приняла решение в последний раз снизить ввозные пошлины на иномарки.
Обновлено вчера в 01:32
Происшествия
В Казани арестовали известного «вора в законе» Рашида Джамбульского
Знаменитый «вор в законе» Рашид Хачатрян, известный в криминальной среде как Рашид Джамбульский, заключен под стражу решением Вахитовского райсуда Казани.
Обновлено вчера в 19:35
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей
Обновлено вчера в 05:40
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено 11 августа в 21:39
Армия и оружие
Под Ростовом отыскали редкий танк
В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинский обнаружили уникальный танк "Ладога", который некогда весил 42 тонны.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем
Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Порошенко допросят снова на детекторе лжи
Новый допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР) может пройти с использованием детектора лжи.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крымское руководство намерено обратиться к российским властям с просьбой начать переговоры с Киевом по пропуску на полуостров вод реки Днепр, заблокированных Украиной.
Обновлено вчера в 20:02
Теннис
Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Мария Шарапова победила американку Элисон Риске в первом круге проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.
Обновлено вчера в 21:16
Футбол
Месси отговаривает Неймара от перехода в «Реал»
По данным СМИ, Месси лично позвонил своему бывшему одноклубнику и попросил его отказаться от идеи с переходом в "Реал".
Обновлено вчера в 20:58
Футбол
РФС рассмотрит инцидент с оскорблением судьи на матче в Грозном
Инцидент произошёл накануне на стадионе в Грозном во время матча чемпионата России по футболу между местным «Ахматом» и московским «Спартаком».
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК
Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено вчера в 07:05
Футбол
Роналду намерен заработать место в футбольной истории
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Эстрадный певец Александр Серов потребовал миллион рублей от Первого канала и компании "Директ" - производителя ток-шоу "Пусть говорят", следует из опубликованного определения Арбитражного суда Москвы.
Обновлено вчера в 10:35
Общество
Вступает в действие закон о заочных сделках с недвижимостью
Закон запрещает продавать жилье без присутствия владельца, по электронной подписи, если собственник сам об этом не попросил и не принес в Росреестр заявление.
Обновлено в 00:16