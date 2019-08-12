Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%Интерфакс 03:36

Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
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Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,36-0,38%

ТАСС12:08

Рынок российских акций растёт

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Fitch дарит российскому рынку надежду на дальнейший рост

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Фондовый рынок РФ начал работу с роста котировок

ГЛАС.RU05:51

Рынок акций РФ вырос после повышения рейтинга РФ агентством Fitch

ПРАЙМ12:45

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%

Интерфакс03:36
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:13, Вашингтон
Армия и оружие

Сотрудники «Росатома» погибли при испытаниях «нового специзделия»

РИА Новости сообщает, что пять сотрудников Российского Федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ) погибли в Архангельской области при испытаниях «нового специзделия».
Обновлено в 09:14
Политика

Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым

Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Обновлено в 13:47
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Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Обновлено в 07:05
Происшествия

Под Ачинском расформируют военный склад после взрывов боеприпасов

После первой серии взрывов, начавшейся 5 августа, в Минобороны заявляли, что военный склад планировалось расформировать до 2022 года.
Обновлено в 10:33
Политика

Оппозиция подала заявку на новый митинг в Москве

Обновлено в 02:52
Политика

В Крыму заявили о законном праве на поставку воды с Украины

Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено в 14:47
Политика

Порошенко после допроса забросали яйцами

Обновлено в 06:11
Политика

Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове

Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
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«Ростов» обыграл «Крылья Советов» и вышел на второе место в РПЛ

Обновлено в 14:56
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Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие

Танк ядерного апокалипсиса найден в России

В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области нашли танк "Ладога", прозванный "машиной ядерного апокалипсиса", сообщает "Российская газета".
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес

Лиам Хемсворт впервые высказался о расставании с Майли Сайрус

Обновлено в 12:24
Экономика

Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии

«Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 года оценивается на уровне 0,4% в квартальном выражении после разового снижения на 0,2% в I квартале, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», — приводит ТАСС сообщение министерства.
Обновлено в 12:21
Футбол

Луческу назвал интерес «Динамо» слухами

Обновлено в 14:34
Политика

ЦИК разъяснила порядок отмены выборов в Мосгордуму

В законодательстве о выборах не предусмотрена процедура прекращения текущей избирательной кампании в Мосгордуму решением Центризбиркома, так как ЦИК не входит в число организаторов выборов в столичную думу.
Обновлено в 13:10
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей

Обновлено вчера в 01:03
Политика

Зеленский увольняет глав СБУ в трех областях Украины из-за янтаря

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал уволить нескольких высокопоставленных силовиков - руководителей подразделений СБУ Житомирской, Ровненской и Волынской областей, а также представителей девяти районных отделов полиции.
Обновлено в 12:46
Политика

Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал

В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено в 11:43
Общество

Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей

В Минпросвещения приняли решение не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов из-за его нецелесообразности, сообщила глава министерства Ольга Васильева.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие

Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС

Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие

В США составили топ-5 самых мощных военных самолетов России

Американское издание National Interest составило свой список из пяти самых опасных и мощных военных самолетов России.
Обновлено в 01:11
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»

Эстрадный исполнитель Александр Серов подал исковое заявление к Первому каналу и производителю шоу «Пусть говорят» — компании «Директ».
Обновлено в 11:16
Происшествия

Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни

Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено в 08:58
Кино

Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья

Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:00
Футбол

«Монако» подписал форварда «Эвертона»

Пресс-служба «Монако» объявила о трансфере нападающего «Эвертона» Анри Оньекуру.
Обновлено в 13:14
Футбол

Нападающий ЦСКА Чалов находится под наблюдением врачей

Обновлено в 08:35
Наука

Учёные вырастили искусственный орган-киборг

Органоидами называют не только структурные компоненты клеток, но и органы, выращенные искусственно.
Обновлено в 13:53
Общество

Аэропорт Гонконга из-за массовых протестов отменил все рейсы

Руководство аэропорта Гонконга отменило все вылетающие рейсы, запланированные на понедельник, 12 августа, так как толпа протестующих заняла здание главного терминала.
Обновлено в 05:02
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