Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,1-0,3%Интерфакс 03:15
Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим ростом цен большинства blue chips на фоне благоприятной внешней конъюнктуры и новостях о Brexit, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,3%, причем первый обновил исторический максимум.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:37, Ашберн
Гаджеты
Apple может купить модемы 5G у Huawei
Engadget сообщает сегодня, что Huawei рассмотрит возможность продажи своих модемных чипов 5G Balong 5000 в Apple.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта
С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.
Обновлено в 03:36
Транспорт
Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса
Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.
Обновлено вчера в 09:28
Космос
Скончался проектировщик корабля Гагарина Виктор Благов
В понедельник скончался Виктор Благов - главный специалист ракетно-космической корпорации "Энергия" и проектировщик первых советских космических кораблей.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
Житель Приангарья убил свою супругу за то, что она его «запилила»
Следователи выяснили, что убийство было спланированным и произошло 3 апреля 2019 года в лесном массиве на территории Братского района, куда мужчина привёз ничего не подозревавшую жену.
Обновлено в 03:41
Общество
ЕСПЧ признал политическим дело «Ив Роше» в отношении Навального
ЕСПЧ признал, что власти РФ нарушили в деле Алексея Навального три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 10 (свобода выражения мнения), редко применяемую ЕСПЧ ст. 18 — о запрете ограничения прав заявителя по политическим мотивам.
Обновлено в 04:26
Политика
Путин приедет в Петербург на Арктический форум
Президент России Владимир Путин посетит Петербург из-за проведения Арктического форума в городе.
Обновлено в 01:17
Авто
Кроссовер-купе Haval F7x за 1 млн рублей выйдет на рынок 12 апреля
Китайский автогигант Great Wall определился с датой старта продаж нового купе-кроссовера Haval F7x.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына
Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Общество
Москвичам пообещали самый теплый день весны 9 апреля
«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором атлантического циклона, из-за чего небо будет хмуриться, переходя в дождевое состояние, зато температурный фон существенно повысится», — пояснили метеорологи.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Алла Пугачева не приехала на организованный в ее честь концерт звезд
Алла Пугачева не приехала на недавний концерт звезд, организованный в честь прославленной артистки.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В администрации Сочи прошли выемки документов
Выемки документов в рамках следственных мероприятий прошли в понедельник в администрации Сочи, сообщили РИА Новости мэрии.
Обновлено в 03:54
Политика
Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено вчера в 16:30
Экономика
Число мигрантов в России достигло исторического минимума
За 2018 г. в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, при этом в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее, указывают они.
Обновлено вчера в 16:01
Здоровье
Новый дневной стационар открылся в Новосибирске
Новый дневной стационар открылся в Новосибирске, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В аэропорту Саратова при взлете задымился пассажирский самолет
Задымление в кабине пилотов произошло при взлете самолета авиакомпании Utair в аэропорту Саратова.
Обновлено в 02:13
Общество
Челябинского чиновника наказали за кучи грязного снега на берегу озера
В Челябинске чиновника наказали за свалку грязного снега на берегу водоема.В СМИ появились сообщения о том, что на берегу Первого озера навалены кучи грязного снега с реагентами.
Обновлено в 03:24
Авто
Toyota запатентовала встроенную в автомобиль мойку кузова
Компания Toyota подала заявку в ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) на систему мойки грузового отсека пикапа, интегрированную в кузов.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено вчера в 13:57
Кино
В Доме кино началось прощание с Георгием Данелией
Обновлено в 04:32
Общество
В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников
Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Экономика
Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России
Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Авто
Hyundai рассекретила внешность нового бюджетного кроссовера
Корейский автопроизводитель начал тизерную кампанию своего нового кроссовера Hyundai Venue, дебют которого состоится через неделю.
Обновлено в 01:45
Политика
Петр Порошенко заявил, что кумовства в его политике больше не будет
Действующий президент Украины Петр Порошенко сообщил, что больше не допустит (в случае переизбрания) назначения своих друзей, родных и коллег по бизнесу на государственные должности.
Обновлено в 03:55
Политика
Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики
Владимир Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики.
Обновлено вчера в 23:13
Наука
Учёные назвали продукт, помогающий сохранить память до старости
Свежий чеснок помогает противостоять возрастным изменениям мозга и проблемам с памятью.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено вчера в 11:27