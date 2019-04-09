Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,1-0,3%Интерфакс 03:15
Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим ростом цен большинства blue chips на фоне благоприятной внешней конъюнктуры и новостях о Brexit, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,3%, причем первый обновил исторический максимум.
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Шоу-бизнес
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Спорт
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"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее чиновник Пак и водитель Соловчук прибыли на заседание Кокорина и Мамаева.
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Лукашенко уверен в победе Порошенко на выборах президента Украины
Президент Белоруссии считает, что победа во втором туре выборов на Украине достанется действующему президенту страны.
Обновлено вчера в 09:30
Гаджеты
Компания Samsung закрыла линейку смартфонов Galaxy J
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Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам решено повысить
На трех платных участках федеральных трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург» будут повышены тарифы на проезд, сообщает «Автодор».
Обновлено вчера в 08:17
Интернет
Bringly договорились о сотрудничестве с TikTok
Платформа для трансграничной торговли Bringly и китайская социальная сеть TikTok заключили соглашение о сотрудничестве и запустили первую коллаборацию.
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«ПетербургГаз» пожаловался в УФАС на компанию с похожим названием
Газораспределительная организация "ПетербургГаз" пожаловалась в УФАС на компанию "ПетробурГаз", сообщает региональное управление антимонопольного ведомства во вторник, 9 апреля.
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Общество
Синоптики предупредили о грозе в Москве
В Москве и Подмосковье 9 апреля ожидается гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:54
Политика
Путин прибыл в Петербург для участия в Арктическом форуме
Обновлено в 05:53
Происшествия
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Политика
Климкин не согласился с позицией главы Совета Европы по России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не согласился с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, который ранее заявил о необходимости вернуть Россию в организацию, сравнив возврат Москвы в СЕ с освобождением преступника.
Обновлено в 01:46
Экономика
Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум
ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 05:00
Политика
Петр Порошенко признался в пьянстве
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слухи об алкоголизме.
Обновлено в 01:17
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 06:48
Авто
Кроссовер Changan CS75 вернулся на российский рынок
Обновлено в 06:16
Политика
Британский парламент и королева Елизавета II одобрили отсрочку Brexit
Ранее документ был одобрен палатой лордов, а в палате общин за его принятие проголосовали 390 депутатов. Против был 81 человек, пишет "360".
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке
Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.
Обновлено вчера в 09:12
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Глава Twitter Джек Дорси получил зарплату за 2018 год в размере $1,40
Глава американской компании Twitter Джек Дорси получил за 2018 год зарплату в размере $1,40.
Обновлено в 02:31
Политика
Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына
Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Политика
Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского
Депутат Верховной рады Олег Барна напал на представителя команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Святослава Юраша.
Обновлено в 05:15
Политика
В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»
В Кремле не считают правильным связывать с Дмитрием Рогозиным вскрытые на предприятиях «Роскосмоса» нарушения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:50
Происшествия
На автобус с пассажирами в Новосибирске упала бетонная плита
Бетонная плита с длинномера упала на пассажирский автобус, выбила заднее стекло и смяла заднюю часть, сообщает паблик «АСТ-54».
Обновлено в 00:51
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салавата Юлаева» и вышел в финал Кубка Гагарина
Хоккеисты омского «Авангарда» обыграли уфимскую команду «Салават Юлаев» со счетом 1:0. Таким образом, команда вышла в финал Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 14:48