Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,1-0,3%Интерфакс 03:15

Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим ростом цен большинства blue chips на фоне благоприятной внешней конъюнктуры и новостях о Brexit, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,3%, причем первый обновил исторический максимум.
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Торги на российском рынке акций начались ростом индексов

Росбалт03:46

Рынок акций откроется небольшим подъемом - ИК «Атон»

Финмаркет03:17

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,1-0,3%

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Bringly договорились о сотрудничестве с TikTok

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Данелию проводили в последний путь овациями

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«ПетербургГаз» пожаловался в УФАС на компанию с похожим названием

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Общество

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В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

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Обновлено в 01:46
Экономика

Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум

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Обновлено в 05:00
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Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слухи об алкоголизме.
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Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 06:48
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Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

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Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.
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Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Политика

Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского

Депутат Верховной рады Олег Барна напал на представителя команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Святослава Юраша.
Обновлено в 05:15
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В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»

В Кремле не считают правильным связывать с Дмитрием Рогозиным вскрытые на предприятиях «Роскосмоса» нарушения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Происшествия

На автобус с пассажирами в Новосибирске упала бетонная плита

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Хоккеисты омского «Авангарда» обыграли уфимскую команду «Салават Юлаев» со счетом 1:0. Таким образом, команда вышла в финал Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 14:48
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