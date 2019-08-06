Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,1%Интерфакс 03:34

Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой blue chips на фоне укрепления рубля и разнополярных внешних сигналов, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1%, при этом лидерами роста выступают бумаги "Полюса".
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