Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой blue chips на фоне укрепления рубля и разнополярных внешних сигналов, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1%, при этом лидерами роста выступают бумаги "Полюса".

Экономика В России за год выдано 13 трлн рублей «в конвертах» Объем серых зарплат в России превысил в 2018 году 13 трлн рублей, что сопоставимо с расходной частью федерального бюджета, составлявшей на тот период 16,8 трлн рублей.

Политика На Украине потребовали смены мирового порядка Замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что глобальное сообщество нуждается в построении нового миропорядка для выхода из кризиса.

Политика Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.

Политика В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.

Общество Мэрия Екатеринбурга требует снести 28 этажей в недостроенном здании Мэрия Екатеринбурга через суд потребовала снести с восьмого по 36 этаж в недостроенном здании небоскреба «Призма», сообщает Е1.

Политика Дональд Трамп попал под расстрел Города Эль-Пасо и Дейтон, которые только-только начали приходить в себя после недавних массовых расстрелов, в среду должен посетить президент Дональд Трамп.

Общество Росстат назвал основные причины незанятости граждан Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.

Общество В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.

Политика Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.

Энергетика «Белнефтехим» сообщил о повышении тарифа на транзит нефти с сентября «Сегодня ни российская, ни белорусская стороны не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год»,— цитирует заявление концерна «БелТА».

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Происшествия Российские туристы попали в аварию в Турции Автобус с российскими туристами попал в аварию на горной дороге в районе турецкого курорта Аланья.

Футбол ХИК не смог обыграть «Ригу» в Лиге Европы ХИК сыграл вничью с «Ригой» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Авто Новый Hyundai Sonata для России не порадует выбором двигателей В США же, как и в России, седан продается с 2,5-литровым 193-сильным двигателем Theta3 (он же, к слову, будет основным у новой KIA Optima).

Финансы Рубль подешевел к доллару и евро Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 14 копеек – 65,41 рубля, курс евро поднялся на 22 копейки, составив 72,7 рубля.

Интернет Facebook подала в суд на разработчиков приложений за накрутку Американская социальная сеть Facebook подала заявление в суд на разработчиков приложений для телефонов, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.

Политика Пушков назвал отставку Хантсмана логичной Российский сенатор Алексей Пушков 6 августа в своем Twitter прокомментировал отставку посла США в России Джона Хантсмана.

Политика Отдых в Дагомысе: Путин навестил пострадавших от наводнения в Тулуне Несмотря на новую волну паводка, все пострадавшие от наводнения в Иркутской области дома будут восстановлены.

Происшествия В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.

Общество Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.