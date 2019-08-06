Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,1%Интерфакс 03:34
Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой blue chips на фоне укрепления рубля и разнополярных внешних сигналов, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1%, при этом лидерами роста выступают бумаги "Полюса".
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Экономика
В России за год выдано 13 трлн рублей «в конвертах»
Объем серых зарплат в России превысил в 2018 году 13 трлн рублей, что сопоставимо с расходной частью федерального бюджета, составлявшей на тот период 16,8 трлн рублей.
Обновлено в 00:59
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой
Обновлено в 02:53
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что глобальное сообщество нуждается в построении нового миропорядка для выхода из кризиса.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Автомобиль взорвался в Магнитогорске
Автомобиль взорвался в Магнитогорске.
Обновлено в 03:29
Политика
Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Мурино ночью полыхал частный дом
Обновлено вчера в 23:53
Общество
Мэрия Екатеринбурга требует снести 28 этажей в недостроенном здании
Мэрия Екатеринбурга через суд потребовала снести с восьмого по 36 этаж в недостроенном здании небоскреба «Призма», сообщает Е1.
Обновлено вчера в 10:38
Политика
Дональд Трамп попал под расстрел
Города Эль-Пасо и Дейтон, которые только-только начали приходить в себя после недавних массовых расстрелов, в среду должен посетить президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 14:46
Общество
Росстат назвал основные причины незанятости граждан
Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Энергетика
«Белнефтехим» сообщил о повышении тарифа на транзит нефти с сентября
«Сегодня ни российская, ни белорусская стороны не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год»,— цитирует заявление концерна «БелТА».
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:22
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
Происшествия
Российские туристы попали в аварию в Турции
Автобус с российскими туристами попал в аварию на горной дороге в районе турецкого курорта Аланья.
Обновлено в 03:37
Футбол
ХИК не смог обыграть «Ригу» в Лиге Европы
ХИК сыграл вничью с «Ригой» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 13:54
Авто
Новый Hyundai Sonata для России не порадует выбором двигателей
В США же, как и в России, седан продается с 2,5-литровым 193-сильным двигателем Theta3 (он же, к слову, будет основным у новой KIA Optima).
Обновлено в 02:21
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 14 копеек – 65,41 рубля, курс евро поднялся на 22 копейки, составив 72,7 рубля.
Обновлено 05 августа в 03:16
Интернет
Facebook подала в суд на разработчиков приложений за накрутку
Американская социальная сеть Facebook подала заявление в суд на разработчиков приложений для телефонов, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
Обновлено в 03:23
Кино
Disney перезапустит комедии «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 03:29
Политика
Пушков назвал отставку Хантсмана логичной
Российский сенатор Алексей Пушков 6 августа в своем Twitter прокомментировал отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено вчера в 20:55
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Обновлено в 01:30
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено 05 августа в 15:11
Политика
Отдых в Дагомысе: Путин навестил пострадавших от наводнения в Тулуне
Несмотря на новую волну паводка, все пострадавшие от наводнения в Иркутской области дома будут восстановлены.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек
В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.
Обновлено в 02:22
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не употреблять дыню на голодный желудок
«Нежелательно употреблять дыню в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем, потому что вы рискуете получить расстройство желудка», — добавили в ведомстве.
Обновлено вчера в 17:10