К 10:01 индекс МосБиржи составил 2701,83 пункта (+1%), индекс РТС - 1304,28 пункта (+1,5%); цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2%. Доллар просел до 65,1 рубля (-0,24 рубля).

Технологии WSJ: Facebook готова платить СМИ по $3 млн в год за публикацию новостей в соцсети Американская компания Facebook предложила по $3 млн ведущим американским СМИ за годовую лицензию на размещение их контента в новой вкладке одноименной соцсети.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.

Армия и оружие Американский эсминец направился в Черное море Эсминец ВМС США Porter направляется в акваторию Черного моря с целью продемонстрировать поддержку союзникам в регионе.

Политика Медведев прокомментировал события в Киргизии Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.

Происшествия Момент смертельного ДТП с автобусом под Новороссийском попал на видео Момент столкновения экскурсионного автобуса с легковым автомобилем, который произошел под Новороссийском, попал на видео.

Здоровье Врач развеял расхожий миф о вине Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Министерства здравоохранения России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов заявил, что ежедневное употребление вина в небольших количествах неспособно, вопреки расхожему мнению, защитить от сердечно-сосудистых заболеваний.

Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».

Общество Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.

Политика Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле Несколько десятков человек в Махачкале вышли на улицу из-за высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова об имаме Шамиле.

Происшествия Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властям Атамбаев лишился статуса экс-президента и неприкосновенности в июле 2019 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии полагает, что он мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, незаконному освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.

Политика Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство Российский самолет получил разрешение на пролет над территорией Украины, несмотря на действующий запрет, сообщается на странице в Facebook украинского госпредприятия «Украэрорух», занимающегося обслуживанием воздушного движения.

Общество Алибасов хочет судиться с производителем «Крота» и «Ашаном» Продюсер Барри Алибасов, который отравился средством для прочистки труб «Крот», намерен отсудить у производителя средства, а также у продавца «Крота» гипермаркета «Ашан» 100 млн рублей.

Футбол Ромелу Лукаку стал игроком «Интера» Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку переедет в чемпионат Италии.

Культура Как президент: «Квартал 95» подобрал актера на роль Зеленского Украинская юмористическая студия «Квартал 95», основателем которой был Владимир Зеленский, подобрала актера, который будет исполнять в номерах роль главы государства.

Футбол Адриано пришел на презентацию в «Палмейрасе» вместе с русской девушкой Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано пришел на презентацию в бразильском «Палмейрасе» вместе со своей русской девушкой.

Общество Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».

Гаджеты В Китае стартовали продажи недорогих часов Amazfit Health Watch с ЭКГ Стоит отметить, что датчик ЭКГ в Amazfit Health Watch настраивали при содействии кардиологов Пекинского университета, а как заявили на презентации, точность определения мерцательной аритмии в Amazfit Health Watch составляет 97,24%.

Происшествия Сотрудников ФБК вызвали на допросы по делу об отмывании денег По данным следствия, в 2016–2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте.

Кино Владимир Коренев оценил слова Тарантино о фильме «Человек-амфибия» Напомним, по время своего недавнего визита в Россию Квентин Тарантино признался, что обожал в детстве смотреть фильм «Человек-амфибия».

Политика Трамп объявил об отставке замглавы Нацразведки США Заместитель главы Национальной разведки США Сью Гордон намерена покинуть свой пост 15 августа вслед за директором ведомства Дэниелом Коутсом, сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Происшествия В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, смерть офицера, по предварительной информации, наступила от огнестрельного ранения.

Футбол Украинский вратарь дисквалифицирован за расизм Украинский вратарь латвийского клуба "Вентспилс" Константин Махновский получил десятиматчевую дисквалификацию за расизм, сообщает официальный сайт УЕФА.

Общество Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.