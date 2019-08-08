Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,1%Интерфакс вчера в 03:34
Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой blue chips на фоне укрепления рубля и разнополярных внешних сигналов, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1%, при этом лидерами роста выступают бумаги "Полюса".
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:19, Вашингтон
Происшествия
ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии
Обновлено в 16:42
Происшествия
СМИ сообщили об пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском
В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено в 21:11
Культура
Киностудия Зеленского нашла комика на его роль
Обновлено в 11:25
Футбол
Ромелу Лукаку стал игроком «Интера»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку переедет в чемпионат Италии.
Обновлено в 11:27
Футбол
Кононов: кредит доверия от Федуна существует
Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует.
Обновлено в 15:35
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Кино
Уэсли Снайпс появится в сиквеле «Поездки в Америку»
Уэсли Снайпс («Блейд») присоединился к актёрскому составу продолжения комедии «Поездка в Америку».
Обновлено в 05:22
Происшествия
Милиция разогнала митингующих сторонников Атамбаева в центре Бишкека
Сотрудники правоохранительных органов задержали сегодня, 8 августа, Алмазбека Атамбаева и вывезли его из резиденции в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, где бывший президент Киргизии и его сторонники оборонялись почти сутки.
Обновлено в 14:33
Футбол
Адриано пришел на презентацию в «Палмейрасе» вместе с русской девушкой
Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано пришел на презентацию в бразильском «Палмейрасе» вместе со своей русской девушкой.
Обновлено в 16:38
ЖКХ
В Петербурге цокольный этаж ТЦ оказался подтопленным из-за дождя
Обновлено в 15:43
Политика
Немецкий сыщик пригрозил назвать виновников крушения рейса MH17
Немецкий детектив Йозеф Реш, который проводил частное расследование крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком, рассказал в интервью РИА Новости о готовности обнародовать свои выводы и назвать конкретные имена виновных, а также продемонстрировать «картинку» с американских спутников.
Обновлено вчера в 01:59
Происшествия
Сотрудников ФБК вызвали на допросы по делу об отмывании денег
По данным следствия, в 2016–2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте.
Обновлено в 07:54
Общество
В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд
Обновлено в 09:35
Политика
Артемий Лебедев прокомментировал свое «бегство» из России
Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал видео об отъезде из России, опубликованное на его YouTube-канале.
Обновлено вчера в 22:39
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 представили на российском рынке
Обновлено в 15:24
Футбол
«Спартак» может приобрести полузащитника «Страсбура» Сиссоко
«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Страсбура» Ибраима Сиссоко, сообщает Sport24.
Обновлено в 18:54
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Футбол
Агент Чалова рассказал о переговорах ЦСКА с клубом АПЛ
Кристиан Эмиле, агент форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе футболиста в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 10:27
Политика
Банки передали конгрессменам документы, связывающие Трампа и Россию
Банки передали членам специального комитета по разведке и комитета по финансовым услугам Палаты представителей документы, касающихся граждан РФ, которые могли вести дела с Трампом, его семьей или компаниями.
Обновлено в 19:34
Кино
Владимир Коренев оценил слова Тарантино о фильме «Человек-амфибия»
Напомним, по время своего недавнего визита в Россию Квентин Тарантино признался, что обожал в детстве смотреть фильм «Человек-амфибия».
Обновлено в 20:37
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
Ходят слухи, что пара уже год вместе, и именно из-за Сании распался брак Налчаджиоглу с Лорак.
Обновлено в 11:30
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 14:33
Здоровье
Кардиолог развеял миф о пользе красного вина для здоровья сердца
Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал о том, как сохранить здоровье сердца, а также опроверг целебные свойства вина.
Обновлено в 21:11
Авто
Компания Honda сделает болиды серии IndyCar гибридами
Болиды Формулы-1 давно стали гибридами, в чемпионате по гонкам на выносливость WEC бензоэлектрические установки освоили топовый класс LMP1, а в 2020-м там же появится новый класс гиперкаров, допускающий гибридный привод.
Обновлено в 08:56
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Здоровье
Для спасения Мирона Васёва не хватает 677 тыс. руб
Телезрители ГТРК «Сочи» соберут 13 тыс. руб.
Обновлено в 18:31
Наука
Морские водоросли помогают бороться с глобальным потеплением
Обновлено в 09:43
Общество
Опрос: доверие россиян к своему окружению снизилось
Ранее сообщалось, что за последние 10 лет число россиян, доверяющих новостям по телевизору, снизилось с 80 до 55%.
Обновлено в 20:57
Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Эсминец ВМС США Porter направляется в акваторию Черного моря с целью продемонстрировать поддержку союзникам в регионе.
Обновлено в 12:10