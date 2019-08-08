Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,1%Интерфакс вчера в 03:34

Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой blue chips на фоне укрепления рубля и разнополярных внешних сигналов, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1%, при этом лидерами роста выступают бумаги "Полюса".
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Рынок акций РФ вырос вслед за мировыми биржами

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:19, Вашингтон
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ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии

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СМИ сообщили об пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском

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Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано пришел на презентацию в бразильском «Палмейрасе» вместе со своей русской девушкой.
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Немецкий сыщик пригрозил назвать виновников крушения рейса MH17

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По данным следствия, в 2016–2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте.
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Артемий Лебедев прокомментировал свое «бегство» из России

Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал видео об отъезде из России, опубликованное на его YouTube-канале.
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Российские ученые назвали самую «вкусную» группу крови для комаров

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«Спартак» может приобрести полузащитника «Страсбура» Сиссоко

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Страсбура» Ибраима Сиссоко, сообщает Sport24.
Обновлено в 18:54
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
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Агент Чалова рассказал о переговорах ЦСКА с клубом АПЛ

Кристиан Эмиле, агент форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе футболиста в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Банки передали членам специального комитета по разведке и комитета по финансовым услугам Палаты представителей документы, касающихся граждан РФ, которые могли вести дела с Трампом, его семьей или компаниями.
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Ходят слухи, что пара уже год вместе, и именно из-за Сании распался брак Налчаджиоглу с Лорак.
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В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
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Для спасения Мирона Васёва не хватает 677 тыс. руб

Телезрители ГТРК «Сочи» соберут 13 тыс. руб.
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Армия и оружие

Американский эсминец направился в Черное море

Эсминец ВМС США Porter направляется в акваторию Черного моря с целью продемонстрировать поддержку союзникам в регионе.
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