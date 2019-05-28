Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%Интерфакс вчера в 04:12

Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен большинства blue chips на фоне роста фондовых индексов в Азии и стабилизации нефти, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%.

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%

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