Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен большинства blue chips на фоне подъема фондовых площадок Азии и отскока нефти вверх на новостях о планах правительства КНР поддержать экономику страны; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%

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