Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%Интерфакс 03:19
Рынок акций РФ открылся в четверг коррекционным ростом blue chips после отката накануне вместе с мировыми площадками на опасениях замедления мировой экономики и рецессии в США; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:06, Ашберн
Политика
В Якутске открылись экспозиция и фотовыставка в честь юбилея Егора Борисова
Обновлено в 14:53
Музыка
Гарик Сукачев работает над новым альбомом «246»
По словам Гарика Сукачева, новый альбом создавался три года, а в записи песен для него принимали участие самые разные музыканты.
Обновлено в 21:00
Политика
WSJ узнала об идее Трампа купить Гренландию
По данным газеты, в начале сентября Трамп совершит свой первый визит в Данию, хотя поездка не связана с идеей возможной покупки Гренландии, уверяют собеседники WSJ.
Обновлено в 20:27
Политика
Минприроды допустило полный запрет на экспорт леса в Китай
Россия может наложить запрет на экспорт леса в Китай, если власти КНР не будут помогать бороться с незаконной вырубкой, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский «Спартак» одержал победу над швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Обновлено в 14:36
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работают по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.
Обновлено в 17:00
Наука
Ученые нашли способ остановить рак легких
Обновлено 13 августа в 02:55
Политика
Трамп призвал строить в США больше психбольниц
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
Обновлено в 19:14
Армия и оружие
Минобороны рассказало о разведактивности у границ России
Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю. Об этом сообщает газета Вооруженных сил страны "Красная звезда".
Обновлено в 20:19
Происшествия
Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321
Бывший инженер по безопасности американской корпорации Boeing Тодд Кёртис прокомментировал действия пилотов пассажирского самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершивших аварийную посадку в поле вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено в 16:37
Происшествия
Командир А321 решил посадить самолет без шасси вопреки инструкциям Airbus
Рекомендация выпустить шасси при посадке на сушу действительно есть в чек-листе из презентации Airbus, описывающей последовательность действий пилотов при экстренной посадке на воду и на сушу.
Обновлено в 07:56
Игры
EDGE показал первый постер революционного шутера от автора Halo — Disintegration
Обновлено в 07:44
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче двух Курильских островов Японии.
Обновлено в 20:25
Происшествия
В теле стрелка из Огайо нашли следы наркотиков
Как отмечается, во время осмотра тела стрелка сотрудники правоохранительных органов также нашли пакетик с кокаином и курительное устройство для его потребления.
Обновлено в 17:34
Интернет
В «Антивирусе Касперского» была обнаружена уязвимость
Уязвимость обнаружил редактор немецкого компьютерного журнала c’t Рональд Айкенберг.
Обновлено в 16:19
Финансы
Эксперты рассказали, когда доллар будет по 70 рублей
Курс доллара может вырасти до 70 рублей в случае провала рынка нефти ниже 50 долларов за баррель сорта Brent, падения мировых фондовых индексов еще на 10-15% и массового бегства инвесторов из рублевых гособлигаций, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
КНДР отказывается от дальнейших переговоров с Южной Кореей
Уточняется, что в Комитете КНДР по мирному объединению родины подвергли резкой критике правительство Южной Кореи после речи президента Мун Чже Ина по случаю Дня освобождения Кореи.
Обновлено в 20:10
Космос
Зачем радиоастрономам дробовик? Отрывок из книги «Гонка за Нобелем»
В книге "Гонка за Нобелем: История о космологии, амбициях и высшей научной награде" Китинг рассказывает, как вместе с коллегами был близок к прорыву, но поторопился и сел в лужу.
Обновлено в 01:00
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Политика
Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса
Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено в 15:39
Политика
В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной
На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено вчера в 04:44
Армия и оружие
В России ответили на обвинения США в краже технологий
Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон обвинил Москву в краже технологий для гиперзвукового оружия.
Обновлено в 04:10
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено в 18:00
Театры
Игорь Миркурбанов сыграет в моноспектакле по книге Богомолова
Сотрудничество Миркурбанова и Богомолова началось еще в 2013 году на сцене МХТ им. Чехова.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери
Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 14:32
Происшествия
В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире
Находившийся в международном розыске один из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире бельгиец Жак Месье, которого считают причастным к поставкам оружия участникам почти всех крупных конфликтов последних 30 лет, был задержан в Португалии, власти Бельгии планируют запросить его экстрадицию, сообщила в четверг бельгийская федеральная полиция.
Обновлено в 16:06
Космос
Автоматизированная наблюдательная сеть открыта на телескопе SOAR
Обновлено вчера в 13:30