Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%Интерфакс 03:19

Рынок акций РФ открылся в четверг коррекционным ростом blue chips после отката накануне вместе с мировыми площадками на опасениях замедления мировой экономики и рецессии в США; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.
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Фондовые торги в РФ завершились в минусе

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Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%

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Индекс мосбиржи снижается на 0,3% в начале торгов

Газета.Ru13 августа в 03:15
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:06, Ашберн
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