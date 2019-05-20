Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%Интерфакс вчера в 03:25
Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры на ожиданиях отсрочки Штатами введения запрета на бизнес с Huawei; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.
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Рынок акций РФ утром подрос вслед за Китаем на новостях о Huawei, лидирует НОВАТЭК
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