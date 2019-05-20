Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%Интерфакс вчера в 03:25

Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры на ожиданиях отсрочки Штатами введения запрета на бизнес с Huawei; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.
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Российский фондовый рынок начал торги ростом индексов

Росбалт03:37

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,85-1,96%

ТАССвчера в 12:35

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру20 мая в 03:28

Рынок акций РФ утром подрос вслед за Китаем на новостях о Huawei, лидирует НОВАТЭК

Финмаркетвчера в 05:03

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%

Интерфаксвчера в 03:25

Рынок акций РФ начал неделю топтанием на месте

ПРАЙМ20 мая в 13:41

Индексы РФ завершили торги ростом

Банки.рувчера в 11:57
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Авто

Toyota возродит минивэн Granvia

Обновлено в 02:39
Здоровье

Врачи рассказали о самых страшных ошибках коллег

Подписчики популярного ресурса Reddit, работающие сфере медицины, поделились с другими блогерами самыми страшными ошибками, которые когда-либо совершали их коллеги.
Обновлено в 04:20
Политика

Коломойский рассказал о поздравлении Зеленского

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что еще не встречался с президентом Владимиром Зеленским, однако поздравил его с победой СМС-сообщением.
Обновлено в 02:42
Политика

Замглавы МИД Украины отказалась занять пост в администрации Зеленского

Как рассказали «Украинской правде» источники в команде Зеленского, дипломат ранее давала согласие быть уполномоченной по вопросам международных судов Украины с Россией, а не заместителем главы администрации президента.
Обновлено в 02:01
Кино

Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет

Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Политика

Турция снизила пошлины на американские товары

Министр торговли Турции Рухсар Пекджан заявила, что турецкая сторона вдвое снизила пошлины на 22 вида товаров, импортируемых из США.
Обновлено в 04:07
Энергетика

Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин

Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Обновлено в 02:31
Политика

Глава администрации Зеленского: По Гройсману никто плакать не будет

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан считает, что отставка премьера Владимира Гройсмана, если она последует, никаких проблемы для жизни страны не повлечет.
Обновлено в 04:10
Политика

Полпред Цуканов назвал ответственных за протесты в Екатеринбурге

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов прокомментировал протесты вокруг строительства православного храма в Екатеринбурге.
Обновлено в 02:34
Наука

Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин

Обновлено вчера в 10:12
Политика

В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Игры

Opera разработала версию браузера для геймеров

Специалисты разработали версию браузера для геймеров под названием GX.
Обновлено вчера в 23:18
Общество

У Джейми Оливера отобрали его рестораны

Обновлено вчера в 18:15
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес

Вилли Токарев попал в реанимацию

Известный певец обратился к врачам московской больницы.
Обновлено в 04:18
Кино

Телеведущий Олег Шишкин сделает спецпроект об убийстве Распутина

Телеведущий, путешественник, историк Олег Шишкин планирует снять документальный детектив про убийство Григория Распутина (1869-1916).
Обновлено в 04:19
Гаджеты

Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei

Компания Microsoft отправила письмо китайскому производителю техники о том, что она прекращает сотрудничество с Huawei в связи с внесением компании в «черный список».
Обновлено в 03:12
Политика

Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН

Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.
Обновлено в 03:21
Экономика

Рокфеллер обогнал нынешних богачей

Джон Рокфеллер был состоятельнее основателя интернет-гиганта Amazon Джеффа Безоса, признанного самым богатым человеком в истории.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие

Украинские военные заявили, что ополченцы задержали восемь силовиков

Украинские военные заявили, что грузовик с силовиками отклонился от маршрута и попал на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, в результате ополченцы задержали восемь силовиков.
Обновлено в 04:30
Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 14:44
Экономика

Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»

Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Депутат Мосгордумы Шувалова проведет одиночный пикет против закона об электронном голосовании на выборах в парламент

Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова в среду проведет одиночный пикет против закона об электронном голосовании на выборах в столичный парламент.
Обновлено вчера в 13:34
Авто

Mercedes-Benz отзывает в России 18 авто

Немецкий производитель Mercedes-Benz отзывает 18 авто в России.
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия

В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок

Кроме Табарова, который был признан организатором группировки, к тюремным срокам приговорили еще 14 наркоторговцев.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 02:14
Политика

Американец вышел на сцену к Трампу в костюме стены

Сторонник президента США Дональда Трампа нарядился в костюм стены и пришел на митинг в его поддержку с табличкой «построй меня».
Обновлено вчера в 21:05
Общество

Власти Москвы разослали письма о вреде поп-группы «Френдзона»

Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона», сообщает РБК.
Обновлено в 03:02
Общество

Гидрометцентр призвал не спешить с выводами о лете из-за теплой весны

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что выводы о предстоящем лете, основанные на данных о весенней погоде, нельзя считать научно обоснованными.
Обновлено вчера в 22:53
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