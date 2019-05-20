Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%Интерфакс вчера в 03:25

Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры на ожиданиях отсрочки Штатами введения запрета на бизнес с Huawei; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.
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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,85-1,96%

ТАССвчера в 12:35

Российские фондовые индексы завершили торги вторника в сильном плюсе

Росбалтвчера в 12:12

Рынок акций РФ умеренно повышается вслед за нефтью

ПРАЙМвчера в 03:15

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%

Интерфаксвчера в 03:25

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.рувчера в 03:15

Рынок акций РФ утром подрос вслед за Китаем на новостях о Huawei, лидирует НОВАТЭК

Финмаркетвчера в 05:03

Индексы РФ завершили торги ростом

Банки.рувчера в 11:57
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 09:21, Ашберн
Происшествия

Экс-глава Росреестра Дагестана скрылся от следствия

Бывший руководитель Росреестра Дагестана Сафиюла Магомедов, подозреваемый в создании преступного сообщества, скрылся от следствия, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 06:03
Политика

Конгресс США попросил выделить $280 млн на сдерживание России

Конгресс США запросил выделить $280 млн на финансирование Фонда противостояния российскому влиянию с 1 октября 2019 года по 3 сентября 2020 года.
Обновлено в 08:14
Политика

Представитель Зеленского ответил на отказ Рады обсуждать законы

Президент Украины наделён только правом законодательной инициативы, заявил представитель Владимира Зеленского Руслан Стефанчук.
Обновлено в 08:56
Политика

Зеленский проведет референдум по отношениям Украины с Россией

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский планирует провести всенародный референдум по будущему отношений с Россией.
Обновлено вчера в 15:35
Политика

Правительство отказалось наказывать чиновников за оскорбление россиян

Законопроект, предлагающий штрафовать представителей власти за оскорбление избирателей, не получил одобрения российского правительства.
Обновлено в 05:51
Культура

Алсу впервые прокомментировала скандальную победу дочери в «Голосе»

«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама», — заключила Алсу.
Обновлено в 06:39
Энергетика

«Газпром» сообщил о росте долга Северного Кавказа за газ

За год рост составил 10,4%. Об этом 22 мая в ходе отчетной пресс-конференции «Газпрома» сообщил начальник департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов компании Геннадий Сухов.
Обновлено в 09:12
Политика

Зеленский пожаловался на президентское кресло

Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик о первом рабочем дне нового главы государства.
Обновлено в 07:55
Политика

Парубий учуял «запах горящих шин» в воздухе

Председатель Верховной рады Андрей Парубий обратился к своим подписчикам с просьбой "принюхаться". Об этом он написал в своем твиттере.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес

Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Общество

Улюкаев в колонии ведет литературный кружок и пишет стихи

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет колонии за взятку, не жалуется на условия содержания в исправительной колонии №1 в Тверской области.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора

Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 02:14
Армия и оружие

Кремль негативно воспринял ультиматум США к Турции по С-400

Кремль крайне негативно относится ко всем ультиматумам на международной арене, в том числе и требованию США к Турции отказаться от сделки с Россией на поставку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Подозреваемый в поджоге деревянной церкви в Карелии избежит наказания

Судебно-психиатрическая экспертиза признала невменяемым подростка, которого подозревают в поджоге деревянной церкви XVIII века в карельской Кондопоге.
Обновлено в 07:25
Происшествия

На Ставрополье во время взлета загорелся самолет Ан-2

Обновлено в 08:52
Кино

Тарантино рассказал, почему был холостяком до 55 лет

"Раньше жениться не планировал, но теперь понимаю, почему — я просто ждал идеальную женщину", - заявил Тарантино.
Обновлено в 09:01
Футбол

«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу

Обновлено вчера в 17:09
Транспорт

Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134

Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол

«Краснодар» объявил о переходе датского полузащитника

Обновлено в 07:23
Армия и оружие

В Донбассе боевик 30-й бригады ВСУ дезертировал с автоматом АК-74

Военнослужащий 30-й бригады ВСУ дезертировал из зоны проведения так называемой "операции Объединенных сил" ("ООС") в Донбассе, взяв с собой автомат АК-74 с боекомплектом.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница

Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Наука

На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ

Обновлено в 02:48
Политика

Владимир Путин назвал главную ценность нацпроектов в России

Владимир Путин отметил, что национальные проекты поднимут качество и доступность образования, здравоохранения, а также помогут снизить уровень бедности граждан РФ.
Обновлено в 08:20
Происшествия

В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами

Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Наука

Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию

По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.
Обновлено вчера в 04:23
Армия и оружие

Киев сообщил о задержании восьми украинских военнослужащих в ДНР

Обновлено в 07:39
Политика

Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.
Обновлено в 07:30
Политика

В Кремле заявили, что решение о месте для храма в Екатеринбурге недостаточно проработали

Решение о месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга было недостаточно проработано.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Пассия Петросяна в юности крутила роман с его 73-летним директором

Nation News сообщало, что Петросян и его "пассия" Брухунова появились вместе после слухов о разрыве.
Обновлено в 04:18
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