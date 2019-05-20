Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%Интерфакс 03:25
Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры на ожиданиях отсрочки Штатами введения запрета на бизнес с Huawei; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.
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Шоу-бизнес
Сын Яны Рудковской привел в дом свою невесту
Обновлено в 15:38
Транспорт
Три станции фиолетовой ветки метро Москвы будут закрыты 25 мая
Станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" будут закрыты для пассажиров 25 мая.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Госдеп заявил о «признаках» применения сирийскими властями химоружия
Госдепартамент США заявил, что видит признаки того, что власти Сирии вновь "используют химическое оружие".
Обновлено в 17:51
Происшествия
Два ракетных снаряда взорвались в центре Алеппо
Два ракетных снаряда упали в центре сирийского Алеппо, передает телеканал Al Ekhbariya.
Обновлено в 20:47
Происшествия
В МВД предложили конфисковывать автомобили у пьяных водителей
В МВД предложили конфисковывать транспорт у водителей, пойманных в нетрезвом виде за рулем.
Обновлено вчера в 23:11
Общество
СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей
Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:35
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Происшествия
В МВД рассказали о понизившемся уровне жизни полицейских
Выступая на заседании комитета Совфеда по обороне, Гостев отметил, что снизилась покупательская способность сотрудников полиции.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Во Владимирской области начали контртеррористическую операцию
Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
Обновлено в 18:35
Общество
Французам предложили бесплатную виагру и призвали размножаться
16 мая Дебози издал указ, по которому житель деревни в возрасте от 18 до 40 лет, состоящий в паре, может бесплатно получить средство для улучшения потенции.
Обновлено в 13:56
Наука
Премия Шао присуждена за «Вояджеры», спиновые стекла и ремонт ДНК
Премию за 2019 год получили Эдвард Стоун (Edward Stone), руководитель миссии «Вояджер», исследователь ДНК Мария Ясин (Maria Jasin), а также математик Мишель Талагран (Michel Talagrand), изучавший спиновые стекла, говорится в сообщении на сайте премии.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Участницу организации «Ассоциация народного сопротивления» задержали в Москве
На прошлой неделе несколько человек вывесили на заборе резиденции патриарха баннер с надписью «Извинись за Екб» и раскидали рядом дымовые шашки.
Обновлено в 20:03
Происшествия
Раскрыта новая схема мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка жалуются на хищение средств с помощью платежных терминалов. Чаще всего мошенники успевают списать деньги в очереди.
Обновлено 19 мая в 23:51
Общество
Психолог порекомендовала не уступать пенсионерам место в метро
Психолог Люция Сулейманова порекомендовала жителям Москвы не уступать место в метро пожилым людям.
Обновлено в 19:38
Экономика
Рыбопромышленники просят ФНС проверить сомнительный экспорт артемии
В 2016 году объем сомнительного экспорта артемии составил 803 тонны, или половину всей вывезенной за рубеж продукции по объему.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие
ОАК опровергла перенос производства Су-34 из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре
Ранее издание Тайга.инфо сообщило, что НАЗ им. В. П. Чкалова лишается производства истребителей Су-34, на предприятии сокращают сотрудников.
Обновлено в 07:32
Наука
Эксперты связали колебания веса у пожилых людей с развитием болезней
Особенно негативно сказываются колебания в весе на здоровье пожилых людей.
Обновлено в 20:26
Происшествия
У замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша проходят обыски
У заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного надзора Сергея Сидаша проходят обыски.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поздравила сына с днем рождения
В честь праздника певица выложила на страницу в Instagram видеоролик, под которым поздравила его с днем рождения теплыми словами.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Вдова Доренко опубликовала последние фото и видео с ним перед смертью
Вдова Сергея Доренко Юлия показала сделанные в день смерти журналиста фотографии и видео. Они опубликованы в ее Instagram.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
Спецназовцев опрашивали о готовности стрелять по митингующим
Сотрудник спецназа Вооруженных сил из Тюмени рассказал, что к ним ещё в январе приезжали представители министерства обороны и проводили открытый опрос, в ходе которого выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.
Обновлено в 10:46
Политика
Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов
Обновлено в 20:43
Общество
Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»
Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
Дания пригрозила России истребителями в Гренландии
Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.
Обновлено вчера в 06:30
Авто
УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком
УАЗ стал обладателем расширенного ОТТС на внедорожник «Хантер». По новым правилам, машина ныне называется «грузовик».
Обновлено в 15:30
Авто
Toyota объявила о возрождении модели Granvia
Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено в 18:24
Армия и оружие
Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»
В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
Сотни мурманчан простились с погибшими в Шереметьево
Сотни мурманчан пришли сегодня в ДК им. Кирова, проститься с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево, в которой трагически погибли 26 северян.
Обновлено в 04:51