Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%Интерфакс 03:25

Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры на ожиданиях отсрочки Штатами введения запрета на бизнес с Huawei; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.
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Текущий рост - это только начало длительного восходящего движения

Finam.Ru11:20

Российские фондовые индексы завершили торги вторника в сильном плюсе

Росбалт12:12

Индексы РФ завершили торги ростом

Банки.ру11:57

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,85-1,96%

ТАСС12:35

Рынок акций РФ утром подрос вслед за Китаем на новостях о Huawei, лидирует НОВАТЭК

Финмаркет05:03

Рынок акций РФ умеренно повышается вслед за нефтью

ПРАЙМ03:15

Рост нефтяных котировок способен приостановить ослабление рубля

SIA.ruвчера в 03:00
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Шоу-бизнес

Сын Яны Рудковской привел в дом свою невесту

Обновлено в 15:38
Транспорт

Три станции фиолетовой ветки метро Москвы будут закрыты 25 мая

Станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" будут закрыты для пассажиров 25 мая.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Госдеп заявил о «признаках» применения сирийскими властями химоружия

Госдепартамент США заявил, что видит признаки того, что власти Сирии вновь "используют химическое оружие".
Обновлено в 17:51
Происшествия

Два ракетных снаряда взорвались в центре Алеппо

Два ракетных снаряда упали в центре сирийского Алеппо, передает телеканал Al Ekhbariya.
Обновлено в 20:47
Происшествия

В МВД предложили конфисковывать автомобили у пьяных водителей

В МВД предложили конфисковывать транспорт у водителей, пойманных в нетрезвом виде за рулем.
Обновлено вчера в 23:11
Общество

СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей

Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:35
Здоровье

Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Происшествия

В МВД рассказали о понизившемся уровне жизни полицейских

Выступая на заседании комитета Совфеда по обороне, Гостев отметил, что снизилась покупательская способность сотрудников полиции.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Во Владимирской области начали контртеррористическую операцию

Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
Обновлено в 18:35
Общество

Французам предложили бесплатную виагру и призвали размножаться

16 мая Дебози издал указ, по которому житель деревни в возрасте от 18 до 40 лет, состоящий в паре, может бесплатно получить средство для улучшения потенции.
Обновлено в 13:56
Наука

Премия Шао присуждена за «Вояджеры», спиновые стекла и ремонт ДНК

Премию за 2019 год получили Эдвард Стоун (Edward Stone), руководитель миссии «Вояджер», исследователь ДНК Мария Ясин (Maria Jasin), а также математик Мишель Талагран (Michel Talagrand), изучавший спиновые стекла, говорится в сообщении на сайте премии.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Участницу организации «Ассоциация народного сопротивления» задержали в Москве

На прошлой неделе несколько человек вывесили на заборе резиденции патриарха баннер с надписью «Извинись за Екб» и раскидали рядом дымовые шашки.
Обновлено в 20:03
Происшествия

Раскрыта новая схема мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка жалуются на хищение средств с помощью платежных терминалов. Чаще всего мошенники успевают списать деньги в очереди.
Обновлено 19 мая в 23:51
Общество

Психолог порекомендовала не уступать пенсионерам место в метро

Психолог Люция Сулейманова порекомендовала жителям Москвы не уступать место в метро пожилым людям.
Обновлено в 19:38
Экономика

Рыбопромышленники просят ФНС проверить сомнительный экспорт артемии

В 2016 году объем сомнительного экспорта артемии составил 803 тонны, или половину всей вывезенной за рубеж продукции по объему.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие

ОАК опровергла перенос производства Су-34 из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре

Ранее издание Тайга.инфо сообщило, что НАЗ им. В. П. Чкалова лишается производства истребителей Су-34, на предприятии сокращают сотрудников.
Обновлено в 07:32
Наука

Эксперты связали колебания веса у пожилых людей с развитием болезней

Особенно негативно сказываются колебания в весе на здоровье пожилых людей.
Обновлено в 20:26
Происшествия

У замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша проходят обыски

У заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного надзора Сергея Сидаша проходят обыски.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Происшествия

Мошенники заработали миллиард на ложных диагнозах пенсионерам

Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте поздравила сына с днем рождения

В честь праздника певица выложила на страницу в Instagram видеоролик, под которым поздравила его с днем рождения теплыми словами.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

Вдова Доренко опубликовала последние фото и видео с ним перед смертью

Вдова Сергея Доренко Юлия показала сделанные в день смерти журналиста фотографии и видео. Они опубликованы в ее Instagram.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие

Спецназовцев опрашивали о готовности стрелять по митингующим

Сотрудник спецназа Вооруженных сил из Тюмени рассказал, что к ним ещё в январе приезжали представители министерства обороны и проводили открытый опрос, в ходе которого выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.
Обновлено в 10:46
Политика

Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов

Обновлено в 20:43
Общество

Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»

Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Армия и оружие

Дания пригрозила России истребителями в Гренландии

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.
Обновлено вчера в 06:30
Авто

УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком

УАЗ стал обладателем расширенного ОТТС на внедорожник «Хантер». По новым правилам, машина ныне называется «грузовик».
Обновлено в 15:30
Авто

Toyota объявила о возрождении модели Granvia

Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено в 18:24
Армия и оружие

Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»

В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия

Сотни мурманчан простились с погибшими в Шереметьево

Сотни мурманчан пришли сегодня в ДК им. Кирова, проститься с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево, в которой трагически погибли 26 северян.
Обновлено в 04:51
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