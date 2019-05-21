Финансы
Индекс МосБиржи обновил исторический максимумРосбалт 06:47
Российский фондовый рынок в ходе сегодняшних торгов демонстрируют позитивный настрой, причем рублевый индекс МосБиржи, один из ведущих индикаторов, сумел преодолеть психологический рубеж в 2600 пунктов и обновить исторический максимум.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 19:34, Ашберн
Происшествия
СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»
В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, 88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Пожилая супруга Гогена Солнцева устроила драку в санатории
Обновлено в 13:01
Политика
Пушков оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
В своем микроблоге в Twitter Пушков выразил мнение, что идея референдума по переговорам с Россией «призвана обезопасить Зеленского от упреков в предательстве со стороны радикалов и Порошенко и Ко».
Обновлено в 17:32
Политика
Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции и счел это «плохим знаком».
Обновлено в 14:40
Общество
Томск попал в список самых хамских городов России
Томск попал в список самых «хамских городов» России, об этом сообщают специалисты маркетингового издания «Zoom Market».
Обновлено в 06:03
Происшествия
Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция
Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
Обновлено в 18:35
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой
Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Космос
На самом дальнем астроиде Солнечной системы нашли воду
Астероид сформировался в то же время, что и другие объекты Солнечной системы, и практически не изменился за несколько миллиардов лет.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие
CNBC: США пригрозили Турции «жёсткими последствиями» при покупке С-400
В США пригрозили Турции «жёсткими последствиями», если Анкара в течение двух недель не откажется от покупки зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 18:56
Футбол
Президент «Нанта»: «Кардифф» несёт ответственность за смерть Салы
Президент «Нанта» Вальдемар Кита считает виновным в смерти нападающего Эмилиано Салы «Кардифф Сити».
Обновлено в 18:51
Футбол
26 мая «Зенит» проведет чемпионский парад
"Зенит" проведет в Санкт-Петербурге чемпионский парад, сообщает официальный сайт клуба. Торжественное мероприятие пройдет 26 мая.
Обновлено в 08:52
Хоккей
Хоккеист сборной России Капризов выразил радость от первого гола на ЧМ
Форвард сборной России Кирилл Капризов дал свой послематчевый комментарий после поединка группового раунда чемпионата мира против команды Швеции (7:4), в котором нападающий забросил дебютную шайбу на турнире.
Обновлено в 18:04
Происшествия
Жители Мурманска простились с жертвами авиакатастрофы в Шереметьево
Больше тысячи жителей Мурманска приняли участие в церемонии прощания с жертвами авиакатастрофы в Шереметьево, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:22
Общество
В Астраханской области наблюдается рекордно низкий уровень половодья
Река еле-еле подтопила кроны деревьев.
Обновлено в 08:37
Общество
Британские рестораны Джейми Оливера объявили о банкротстве
Внешнее управление введено в 25 заведениях Известный британский повар, телеведущий и ресторатор Джейми Оливер объявил о банкротстве своих 25 ресторанов в Великобритании.
Обновлено в 13:14
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине
Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Технологии
Почтовая служба США начала испытания беспилотных грузовиков
Фото: iStock Американская почта начала первый этап испытаний доставки отправлений с помощью беспилотных грузовиков.
Обновлено в 11:51
Авто
С начала продаж седан Lada Vesta подорожал на 80 тысяч рублей
Согласно графику, с момента выхода на российский рынок (ноябрь 2015 г.) минимальная стоимость LADA Vesta выросла на 80 900 рублей.
Обновлено в 08:48
Экономика
В РФ увеличат минимальный размер оплаты труда
МРОТ планируют увеличить с 1 января 2021 года в связи с пересмотром потребительской корзины в большую сторону Об этом вчера, 21 мая, на десятом общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России сообщил глава Министерства труда Максим Топилин.
Обновлено в 07:30
Политика
США ввели новые санкции против России
Организации обвиняются в нарушении закона США о нераспространении оружия массового уничтожения, который был принят против Ирана, Северной Кореи и Сирии.
Обновлено в 10:31
Гаджеты
Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально
Обновлено в 11:05
Политика
Савченко рассказала, когда увидела страх в глазах украинских депутатов
Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne рассказала о ситуации, в которой "видела в глазах у украинских политиков страх и отчаяние".
Обновлено в 17:22
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишатся обновлений Android
Уточняется, что для Huawei будет доступна лишь версия Android с открытым кодом, находящаяся в свободном доступе.
Обновлено 19 мая в 23:24
Авто
В Тольятти начнут производить электромобили
В декабре 2019 года в Тольятти запланировано начало серийного производства электромобилей, сообщает «Российская Газета».
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Нигерии бандиты убили более 26 человек
Обновлено в 17:12
Технологии
Владелец TikTok запустит конкурента Spotify и Apple Music
«По информации знакомых с ситуацией источников, ByteDance, владелец популярного видео- приложения TikTok, разрабатывает платный музыкальный сервис, который бросит вызов лидерам отрасли Spotify и Apple Music на развивающихся рынках», — отмечает издание.
Обновлено в 11:26