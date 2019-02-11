Экономика
Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%Интерфакс 02:21
Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен большинства blue chips на новостях о повышении агентством Moody's рейтинга России до инвестиционного уровня, сдерживающими факторами выступают смешанные сигналы с внешних площадок; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,3%.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 03:27, Ашберн
Происшествия
В Белоруссии школьник убил учительницу и ученика
В городе Столбцы Минской области ученик средней школы нанес ножевые ранения учительнице и трем школьникам.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Капитан судна «Норд» вернулся в Крым
Капитан арестованного российского сейнера "Норд" Владимир Горбенко, который находился на Украине под следствием, вернулся в Крым.
Обновлено в 01:51
Космос
Российский спутник засек неизвестные науке физические явления
"Ломоносов" занимается изучением транзиентных световых явлений (кратковременные вспышки) в верхней части атмосферы Земли и радиационных характеристик земной магнитосферы.
Обновлено вчера в 19:08
Армия и оружие
Министр обороны Британии предупредит РФ о высокой цене за провокации
После выходы из Европейского союза (ЕС) Лондон должен увеличить свое присутствие в мире, а России следует готовиться «платить за свои провокации».
Обновлено в 01:18
Транспорт
В Москве запустят первый беспилотный трамвай
В Москве в ближайшее два месяца начнут тестировать первый в России беспилотный трамвай.
Обновлено вчера в 21:10
Кино
В Театре имени Моссовета простятся с Сергеем Юрским
Прощание с народным артистом РСФСР Сергеем Юрским, скончавшимся в возрасте 83 лет, пройдет в понедельник в московском Театре имени Моссовета.
Обновлено в 02:13
Общество
В сети показали Трампа с лысиной и без загара
Автор снимка рассказал, что хотел показать «настоящего» Трампа — с естественным оттенком кожи и без пересаженных волос.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
В ДТП в Таиланде погибли двое россиян
На острове Пхукет в Таиланде в ДТП погибли двое российских туристов, передает РИА Новости.
Обновлено в 00:42
Кино
«Рома» Альфонсо Куарона получил премию BAFTA как лучший фильм
Фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стал лауреатом премии BAFTA в номинации "Лучший фильм", следует из итогов голосования.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Сурков описал историческую роль «большой политической машины Путина»
В России сложилось государство нового типа, которое станет «средством выживания и возвышения российской нации» на весь предстоящий век, считает помощник президента России Владислав Сурков.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
В Польше похвастались «срывом планов» России по Балтийскому морю
Польский военный эксперт Максимилиан Дура заявил, что Польша "похоронила" планы России на сохранение морских транспортных путей в Балтийском море.
Обновлено в 00:40
Общество
У Coca-Cola появился новый вкус
Coca-Cola анонсировала выпуск газированного напитка с новым вкусом — апельсина и ванили.
Обновлено в 03:20
Технологии
В России появится приложение для вызова беспилотных такси
Специалисты группы "Автонет" разрабатывают приложение для вызова беспилотных такси с виртуальным водителем, с которым можно будет пообщаться, а при следующей поездке — вернуться к старому диалогу.
Обновлено в 03:16
Экономика
Система «Платон» заработает в Индии
По оценке директора группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова, доработка и адаптация "Платона" для Индии может обойтись примерно в 2,9-4,4 млрд руб. В РТИТС рассказали, что работы по развертыванию системы "Платон" на автомагистрали Нью-Дели — Мумбай протяженностью 1419 км начались в январе.
Обновлено в 02:24
Общество
Минпромторг намерен вернуть в города палатки и ларьки
На улицы городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки.
Обновлено вчера в 15:44
Космос
Маск заявил о превосходстве двигателя SpaceX над российским РД-180
Двигатель Raptor, разрабатываемый американской компанией SpaceX, побил рекорд российского РД-180 по уровню давления в камере сгорания.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Экс-замглавы МВД Якутии осужден за попытку изнасилования подчиненной
Суд вынес приговор бывшему заместителю министра внутренних дел - начальнику следственного управления МВД по Якутии Николаю Мамчуру.
Обновлено в 03:23
Общество
Умер экс-гендиректор The Walt Disney Company Рон Миллер
Бывший генеральный директор компании The Walt Disney Company Рон Миллер скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 03:19
Экономика
Расходы на нацпроекты до 2024 года превысят 25 трлн рублей
Расходы регионов на нацпроекты составят 4,9 трлн руб. Еще 147,8 млрд руб. планируется предоставить из государственных внебюджетных фондов.
Обновлено в 02:03
Музыка
Childish Gambino получил премию «Грэмми» в номинации «Песня года»
Американский исполнитель Childish Gambino стал лауреатом престижной музыкальной премии «Грэмми» в номинации «Песня года».
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
Названы российские регионы с самым доступным бензином
Доступное количество топлива определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе (в период 2017–2018 годов) на региональную цену бензина, установленную на январь 2019 года.
Обновлено вчера в 17:10
Общество
На Новой Земле придумали, как спасти людей от нашествия белых медведей
Напомним, что из-за нашествия белых медведей на людские населенные пункты 9 февраля на архипелаге Новая Земля был введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 05:41
Общество
Семь российских регионов переходят на цифровое вещание
На цифровое телевещание сегодня переходят еще семь российских регионов.
Обновлено вчера в 21:49
Космос
НАСА опубликовало панораму Марса
Американское аэрокосмическое агентство опубликовало 360-градусную панораму Марса.
Обновлено в 00:32
Происшествия
В суд направлено дело о хищениях более 20 млн руб. на Восточном
Следователи направили в суд дело нескольких сотрудников Спецстроя, которых обвиняют в хищениях более 20 млн руб. при строительстве космодрома Восточный, сообщается на сайте Следственного комитета (СК).
Обновлено 05 февраля в 01:01
Экономика
Российские авиакомпании могут лишиться льготных тарифов в аэропортах
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Александр Редько сообщил, что ведомство поддерживает предложение Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) об уравнивании тарифов на оказание аэропортовых услуг для отечественных и иностранных перевозчиков при выполнении ими международных рейсов.
Обновлено вчера в 22:52
Армия и оружие
ДНР: пьяные украинские зенитчики обстреляли склад в Краматорске
Обновлено вчера в 15:51
Гаджеты
Названы лучшие Android-смартфоны стоимостью до 20 тысяч рублей
Названы лучшие Android-смартфоны, стоимость которых не превышает 20 тысяч рублей.
Обновлено в 01:29
Транспорт
Госдума предложила отменить эвакуацию неверно припаркованных машин
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил не эвакуировать неправильно припаркованные автомобили осенью и зимой, если они не мешают другим участникам движения.
Обновлено вчера в 22:20
Кино
Уилл Смит предстал в образе Джинна в новом тизере «Аладдина»
Обновлено в 02:08