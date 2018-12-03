Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом blue chips на фоне подъема мировых площадок и нефти на итогам саммита G20 - было достигнуто торговое перемирие между США и Китаем и продлено соглашение между Россией и Саудовской Аравией о сокращении нефтедобычи; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 1,9-2%.

Финансы Финансы Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро Рубль в понедельник, 3 декабря, растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Финансы Финансы Nikkei 225 достиг шестинедельного максимума В лидерах роста в составе австралийского индекса S&P/ASX 200 были акции Graincorp и Bellamys Australia, которые увеличились на 26,71% и 12,02% соответственно.

Финансы Финансы «Дыра» в капитале московского Инкаробанка составила 2,77 миллиарда Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) московского Инкаробанка, у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил почти 2,77 миллиарда рублей, следует из материалов, размещенных на сайте ЦБ РФ.

Финансы Финансы Дни сочтены: доллару предрекли 30-процентный обвал На днях американская валюта резко подешевела, отреагировав на заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что сейчас процентные ставки чуть ниже нейтрального диапазона.

Финансы Финансы «АЛРОСА» остается актуальной инвестиционной идеей Продолжаем ознакомление с финансовыми результатами российских компаний за третий квартал 2018 года.

Финансы Финансы Центробанк понизил курс доллара и евро на 1-3 декабря Центробанк назначил курс доллара на 10,07 копеек ниже Согласно данным Центробанка России, официальный курс доллара с 1 декабря просел на 10,07 копейки и составил 66,5335 рубля (66,6342 рубля на 30 ноября).

Финансы Финансы Госбанк Пакистана поднял ключевую ставку до рекордных 10% Государственный Банк Пакистана (Центробанк) поднял ставку рефинансирования на 1,5%. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, теперь ключевая ставка в Пакистане составляет 10% — это рекордный показатель за последние пять лет.

Финансы Финансы Андрей Костин: дедолларизация укрепит рубль Снижение доли долларов в расчетах с контрагентами России положительно скажется на обменном курсе рубля.

Финансы Финансы Мы жили в эпоху безопасного кредита Во всяком случае, если ЦБ не перейдет к таргетированию инфляции на уровне 2%, тогда тот же ресурс, хотя и уже в гораздо меньших объемах, появится вновь и может быть использован.

Финансы Финансы Страсть к перекредитованию загоняет россиян в долговую яму В России уже вполне можно было бы объявить бум перекредитования: объёмы кредитов, которые берутся на покрытие уже имеющихся долгов, бьют все рекорды.

Финансы Финансы Госдолг Красноярского края снизился на миллиард рублей Госдолг Красноярского края на 1 ноября 2018 года составил 107,9 млрд рублей. Такие данные опубликовал Минфин.

Финансы Финансы Рынок криптовалют потерял $700 млрд за год Капитализация криптовалютного рынка за последний год упала в шесть раз — с $826 млрд до $135 млрд.

Финансы Финансы Рубль стал самой нестабильной валютой Агентство Bloomberg опубликовало антирейтинг мировых валют, лидером которого стал рубль.

Финансы Финансы ЦБ проведет депозитный аукцион «тонкой настройки» Центробанк сегодня, 3 декабря, проведет депозитный аукцион «тонкой настройки». Условия аукциона опубликованы на сайте ЦБ.