Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9-2%
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9-2%Интерфакс02:23
Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом blue chips на фоне подъема мировых площадок и нефти на итогам саммита G20 - было достигнуто торговое перемирие между США и Китаем и продлено соглашение между Россией и Саудовской Аравией о сокращении нефтедобычи; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 1,9-2%.
Интерфакс02:23
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Финансы
Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро
Рубль в понедельник, 3 декабря, растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 06:12
Финансы
«Дыра» в капитале московского Инкаробанка составила 2,77 миллиарда
Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) московского Инкаробанка, у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил почти 2,77 миллиарда рублей, следует из материалов, размещенных на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 05:27
Финансы
Еврокомиссия ожидает, что все больше стран ЕС перейдут на евро
Еврокомиссия надеется, что все больше стран Евросоюза будут переходить на евро, сказал вице-президент ЕК, в том числе, по вопросам евро, Валдис Домбровскис на конференции.
Обновлено в 05:59
Финансы
Доллар рухнет на 30 процентов, заявил миллиардер Рэй Далио
Миллиардер и инвестор Рэй Далио заявил, что из-за «тройного дефицита США» доллар рухнет на 30 процентов.
Обновлено в 03:03
Финансы
Октябрь 2018 года стал рекордным по объему выдачи ипотеки в России
Месячный объем выдачи ипотеки в октябре 2018 года стал рекордным для российского рынка, объем выданных кредитов достиг почти 300 млн рублей.
Обновлено в 06:38
Финансы
Госбанк Пакистана поднял ключевую ставку до рекордных 10%
Государственный Банк Пакистана (Центробанк) поднял ставку рефинансирования на 1,5%. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, теперь ключевая ставка в Пакистане составляет 10% — это рекордный показатель за последние пять лет.
Обновлено в 05:50
Финансы
«АЛРОСА» остается актуальной инвестиционной идеей
Продолжаем ознакомление с финансовыми результатами российских компаний за третий квартал 2018 года.
Обновлено в 04:01
Финансы
Андрей Костин: дедолларизация укрепит рубль
Снижение доли долларов в расчетах с контрагентами России положительно скажется на обменном курсе рубля.
Обновлено в 02:26
Финансы
Промсвязьбанк повысил ставки в рублях по вкладу «Мой доход»
Промсвязьбанк повысил ставки по вкладу «Мой доход» в рублях.
Обновлено в 06:37
Финансы
Доллар и евро растут на бирже 30 ноября
В течение следующего часа доллар продолжил расти в цене и к 11 утра торговался на уровне 66,5.
Обновлено в 03:42
Финансы
Рынок криптовалют потерял $700 млрд за год
Капитализация криптовалютного рынка за последний год упала в шесть раз — с $826 млрд до $135 млрд.
Обновлено в 04:02
Финансы
ЦБР проведет депозитный аукцион «тонкой настройки», 290 млрд р на 3дн
Предыдущий аукцион "тонкой настройки" состоялся 19 ноября - регулятор привлек на два дня 400 миллиардов рублей под 7,46 процента годовых, при этом банки предалагали 426,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:42
Финансы
Европейские рынки акций завершили торги на позитиве
Фондовые индексы государств Западной Европы завершили преимущественно в плюсе торги в четверг, инвесторы оценивали статданные из еврозоны и новости от центральных банков США и Великобритании.
Обновлено 30 ноября в 02:36
Финансы
Путин высказал основания усиления позиций БРИКС в МВФ
Президент, выступил на встрече стран БРИКС, отметив стабильность нового Банка развития, чем заявил основание добиваться усиления своего влияния в МВФ.
Обновлено 01 декабря в 05:35
Финансы
Эксперт: к концу 2022 года вложения россиян в ценные бумаги вырастут более чем вдвое
К концу 2022 года объем вложений физлиц в ценные бумаги достигнет 14,5 трлн рублей, что более чем в два раза превышает текущий показатель в 6 трлн рублей.
Обновлено в 02:46