Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен blue chips на фоне ралли мировых площадок и нефти после обвала в католический сочельник; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,3-1,8%, при этом лидируют акции "РусАла" на ожиданиях скорого снятия санкций США.

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,3-1,8%

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