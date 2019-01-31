Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7-1,5%Интерфакс 02:19

Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен blue chips на фоне общемирового ралли после того, как Федеральная резервная система (ФРС) дала сигнал о приостановке или даже завершении текущего цикла повышения процентных ставок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,7-1,5%, причем первый обновил исторический максимум, а второй превысил 1215 пунктов - максимум с апреля 2018 г.

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7-1,5%

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