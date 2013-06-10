Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%Интерфакс 03:31

Рынок акций РФ открылся в среду позитивной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры, подогретой статистикой о ВВП Китая за первый квартал; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,8%.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Индекс РТС показал максимальный рост за год

Ведомости13:03

ОБЗОР – Рынок акций РФ вырос, индекс РТС обновил максимум больше чем за год

ПРАЙМ14:21

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%

Интерфакс03:31

Российский фондовый рынок открылся ростом индексов

Росбалт03:32

Рынок акций РФ в среду обновил максимум индекса РТС более чем за год на внешнем позитиве

Финмаркет13:07

Российский рынок акций растет на открытии торгов

Газета.Ru03:18

Аналитики Альфа Банка указали на ряд факторов, способных поддержать мировое ралли, в том числе и в России

SIA.ruвчера в 23:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
Общество

Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет

Обновлено в 10:04
Авто

Определен лучший автомобиль 2019 года

Среди люксовых автомобилей лучшим в 2019 году признан немецкий Audi A7.
Обновлено в 14:10
Политика

Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира

Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Общество

В Гидрометцентре сообщили о погоде в мае на Европейской части России

Теплый и влажный май пообещал жителям Европейской территории России, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 07:53
Игры

Ubisoft пожертвует полмиллиона евро на восстановление Нотр-Дама

Обновлено в 12:27
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Происшествия

Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством

Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Футбол

«Шахтер» победил «Днепр-1» и вышел в финал Кубка Украины

В финале Кубка Украины, который пройдет 15 мая в Запорожье, соперником "Шахтера" будет клуб второго дивизиона украинского футбола "Ингулец", который в своем полуфинальном матче победил луганскую "Зарю" - 2:1.
Обновлено в 14:08
Авто

Официально представлен внедорожник Mercedes-Benz GLS нового поколения

Компания Mercedes официально представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник GLS нового поколения.
Обновлено в 13:42
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Наука

Ученые впервые частично перезапустили клетки мозга мертвых свиней

Ученые Йельского университета на время восстановили часть функций клеток мозга свиней через несколько часов после отрезания их голов.
Обновлено в 14:38
Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Происшествия

В Петербурге загорелся дом, где жил Маяковский

В доходном доме В.П. Брискорна на Жуковского, 7-9 в 1918 году жил поэт-авангардист Владимир Маяковский.
Обновлено в 13:44
Политика

США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы

США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, сообщил минфин США.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие

Шойгу заявил о необходимости укрепления базы в Таджикистане

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции 17 апреля по итогам российско-таджикистанских переговоров заявил о том, что российская военная база в Таджикистане важна с точки зрения поддержания стабильности и мира в регионе.
Обновлено в 13:42
Спорт

Российского биатлониста дисквалифицировали за пропуск трех допинг-проб

Дисциплинарный комитет РУСАДА наказал 29-летнего спортсмена за пропуск трех внесоревновательных допинг-теста в течение года.
Обновлено в 14:43
Космос

Специалисты NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении

Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес

Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала

Сын Людмилы Александр хотел защитить маму, но метод выбрал весьма странный: он накинулся с кулаками на Антона Гусева во время съемок программы.
Обновлено в 11:00
Интернет

ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено в 12:57
Культура

Светлаков назвал причины ухода с ТНТ и раскрыл свой заработок

Обновлено в 12:41
Политика

Начались переговоры Путина с президентом Таджикистана в Кремле

Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина села на диету после госпитализации

Обновлено в 12:00
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco

«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Политика

Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек

Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.
Обновлено в 13:47
Экономика

ЦБ сообщил о росте популярности 2-тысячных купюр у фальшивомонетчиков

Центробанк назвал самые популярные у фальшивомонетчиков купюры по итогам первого квартала 2019 года, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 07:18
Игры

В Sony рассказали, какой будет новая Playstation

Обновлено вчера в 11:56
Экономика

Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам

Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
Обновлено в 09:52
Политика

Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству

Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Обновлено в 10:48
Экономика

В России появятся 10 миллионов безработных

«Реализация сценария ускоренного интенсивного роста в отсутствие адекватной политики социальной адаптации может высвободить 6—10 млн занятых», — пишет газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 23:18
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов отметили 9 лет совместной жизни

В этом году супруги празднуют не только рождение первенца, но и 9 лет со дня свадьбы.
Обновлено в 11:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное