Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%Интерфакс 03:31
Рынок акций РФ открылся в среду позитивной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры, подогретой статистикой о ВВП Китая за первый квартал; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,8%.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 17:49, Ашберн
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ
Обновлено в 17:02
Происшествия
Дмитрий Быков введен в искусственную кому
Главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава РФ Игорь Молчанов рассказал, что известный российский писатель введен в медикаментозную кому.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Футбол
Адвокат рассказал о болезни Павла Мамаева
Обновлено в 12:42
Авто
Toyota представила Highlander нового поколения
Компания Toyota на автосалоне в Нью-Йорке представила кроссовер Highlander четвертого поколения.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Выпрыгнувшая из горящего общежития студентка ВШЭ умерла в больнице
В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе скончалась 19-летняя студентка Высшей школы экономики Евгения Руденко.
Обновлено в 12:22
Авто
Был назван лучший автомобиль мира 2019 года
Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.
Обновлено в 13:36
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Авто
Haima показала серийную копию Hyundai Santa Fe за 860 тыс. рублей
Китайская компания Haima представила на автосалоне Шанхае новый кроссовер S8, ставший перелицованной версией Hyundai Santa Fe.
Обновлено в 03:13
Футбол
ФК КамАЗ объявил о переходе хоккеиста «Ак Барса» Лукоянова
«ФК КамАЗ и ХК «Ак Барс» достигли договорённости о переходе нападающего Артёма Лукоянова в стан автозаводцев», — говорится в сообщении коллектива из Набережных Челнов в Twitter.
Обновлено в 04:48
Общество
Гороскоп на 18 апреля: Стрельцу нужно оригинальнее проявлять чувства, а Овну лучше отказаться от командировок
Рутинная работа может неожиданно ознаменоваться карьерным взлетом.
Обновлено в 09:50
Космос
Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса
Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено в 15:54
Финансы
Минфин сумел разместить не все ОФЗ
Минфин в этом году размещал инфляционные ОФЗ только один раз, 20 марта, и продал бумаг на 1,59 млрд руб.
Обновлено в 11:50
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Политика
США назвали санкции против Венесуэлы предупреждением для России
Болтон уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к долларам США.
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес
Пять лет вместе: Гела Месхи и Екатерина Климова по-прежнему устраивают друг другу сюрпризы
Обновлено в 14:20
Футбол
Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика
Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено в 16:26
Экономика
Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%
К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018 года.
Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой
Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Анастасия Трегубова 17 апреля в четвертый раз стала мамой. Второй сын звезды появился на свет в 14.
Обновлено в 14:00
Общество
В Гидрометцентре сообщили о погоде в мае на Европейской части России
Теплый и влажный май пообещал жителям Европейской территории России, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 07:53
Музыка
Сводный детский оркестр из более 1 тыс. юных музыкантов выступит в «Зарядье»
12 мая в рамках смотра-конкурса детских духовых оркестров Центрального федерального округа более 1 тыс. юных музыкантов на сцене Большого амфитеатра парка "Зарядье" выступят в Сводном оркестре "Спасская башня детям", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 10:06
Авто
Хэтчбек Lada XRay получит вариатор
АвтоВАЗ в ближайшем будущем планирует оснастить хэтчбек Lada XRay вариатором Jatco.
Обновлено в 04:46
Гаджеты
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Обновлено в 17:44
Политика
Порошенко объявил, что его рейтинг резко вырос до 40%
В комментариях к посту Порошенко многие выражают резкое недовольство такой "накруткой".
Обновлено в 08:06
Игры
В бесплатной Assassin’s Creed Unity каждый может посетить Нотр-Дам
В своё время разработчики Ubisoft использовали модель пострадавшийего в понедельник от пожара собора в локации версии для PC Assassin's Creed Unity.
Обновлено в 15:55