Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%Интерфакс 03:31

Рынок акций РФ открылся в среду позитивной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры, подогретой статистикой о ВВП Китая за первый квартал; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,8%.

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%

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