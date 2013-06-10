Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%Интерфакс 03:31

Рынок акций РФ открылся в среду позитивной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры, подогретой статистикой о ВВП Китая за первый квартал; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,8%.
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ОБЗОР – Рынок акций РФ вырос, индекс РТС обновил максимум больше чем за год

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«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ

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Главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава РФ Игорь Молчанов рассказал, что известный российский писатель введен в медикаментозную кому.
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Частота сердцебиения указывает на продолжительность жизни мужчин

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В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
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Авто

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Компания Toyota на автосалоне в Нью-Йорке представила кроссовер Highlander четвертого поколения.
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Происшествия

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В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе скончалась 19-летняя студентка Высшей школы экономики Евгения Руденко.
Обновлено в 12:22
Авто

Был назван лучший автомобиль мира 2019 года

Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.
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Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:45
Авто

Haima показала серийную копию Hyundai Santa Fe за 860 тыс. рублей

Китайская компания Haima представила на автосалоне Шанхае новый кроссовер S8, ставший перелицованной версией Hyundai Santa Fe.
Обновлено в 03:13
Футбол

ФК КамАЗ объявил о переходе хоккеиста «Ак Барса» Лукоянова

«ФК КамАЗ и ХК «Ак Барс» достигли договорённости о переходе нападающего Артёма Лукоянова в стан автозаводцев», — говорится в сообщении коллектива из Набережных Челнов в Twitter.
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Общество

Гороскоп на 18 апреля: Стрельцу нужно оригинальнее проявлять чувства, а Овну лучше отказаться от командировок

Рутинная работа может неожиданно ознаменоваться карьерным взлетом.
Обновлено в 09:50
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Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено в 15:54
Финансы

Минфин сумел разместить не все ОФЗ

Минфин в этом году размещал инфляционные ОФЗ только один раз, 20 марта, и продал бумаг на 1,59 млрд руб.
Обновлено в 11:50
Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
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Политика

США назвали санкции против Венесуэлы предупреждением для России

Болтон уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к долларам США.
Обновлено в 15:52
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В Петербурге задержали 11 участников акции о замалчивании проблем ЛГБТ

Обновлено в 17:34
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Пять лет вместе: Гела Месхи и Екатерина Климова по-прежнему устраивают друг другу сюрпризы

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Футбол

Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика

Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено в 16:26
Экономика

Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%

К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018 года.
Обновлено вчера в 16:00
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Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой

Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Анастасия Трегубова 17 апреля в четвертый раз стала мамой. Второй сын звезды появился на свет в 14.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Опубликовано видео конфликта Панкратова-Черного с бортпроводниками

Обновлено в 10:56
Происшествия

Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени

Обновлено в 12:42
Общество

В Гидрометцентре сообщили о погоде в мае на Европейской части России

Теплый и влажный май пообещал жителям Европейской территории России, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Музыка

Сводный детский оркестр из более 1 тыс. юных музыкантов выступит в «Зарядье»

12 мая в рамках смотра-конкурса детских духовых оркестров Центрального федерального округа более 1 тыс. юных музыкантов на сцене Большого амфитеатра парка "Зарядье" выступят в Сводном оркестре "Спасская башня детям", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 10:06
Авто

Хэтчбек Lada XRay получит вариатор

АвтоВАЗ в ближайшем будущем планирует оснастить хэтчбек Lada XRay вариатором Jatco.
Обновлено в 04:46
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Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода

Обновлено в 17:44
Политика

Порошенко объявил, что его рейтинг резко вырос до 40%

В комментариях к посту Порошенко многие выражают резкое недовольство такой "накруткой".
Обновлено в 08:06
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В бесплатной Assassin’s Creed Unity каждый может посетить Нотр-Дам

В своё время разработчики Ubisoft использовали модель пострадавшийего в понедельник от пожара собора в локации версии для PC Assassin's Creed Unity.
Обновлено в 15:55
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