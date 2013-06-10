Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%Интерфакс 03:31

Рынок акций РФ открылся в среду позитивной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры, подогретой статистикой о ВВП Китая за первый квартал; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,8%.
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Российский фондовый рынок открылся ростом индексов

Росбалт03:32

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%

Интерфакс03:31

Рынок акций РФ с утра растет на внешнем позитиве

ПРАЙМ03:14

Российский рынок акций растет на открытии торгов

Газета.Ru03:18

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:17

Индекс РТС обновил максимум 2019 года

ТАСС03:19
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Политика

Первый российский экспедиционный корабль построят в 2024 году

Обновлено в 08:34
Происшествия

Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством

Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Политика

Первый замглавы администрации Забайкалья умер на рабочем месте

Первый замглавы администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов умер на рабочем месте в среду, 17 апреля.
Обновлено в 08:43
Политика

Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Общество

Строительство ледовой арены в Екатеринбурге обойдется в 140 млн евро

Стоимость строительства ледовой арены для хоккейного клуба "Автомобилист" в Екатеринбурге составит около 120-140 миллионов евро, сообщил на пресс-конференции в среду президент ХК "Автомобилист", гендиректор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын.
Обновлено в 08:10
Гаджеты

Представлен смартфон Samsung Galaxy A60

Как сообщают сетевые источники, компания Samsung представила в Индии смартфон Samsung Galaxy A60, который относится к среднему ценовому сегменту.
Обновлено в 06:37
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Хоккей

Заварухин назначен главным тренером ХК «Сибирь»

Обновлено в 06:54
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Обновлено в 04:33
Происшествия

Бывший президент Перу попытался покончить с собой при задержании

Бывший Президент Перу Алан Гарсия экстренно доставлен в больницу после того, как полицейские прибыли к нему домой для задержания.
Обновлено в 09:43
Политика

Бывшего президента Судана отправили в тюрьму

Экс-президента Судана Омара аль-Башира перевели в тюрьму "Кобар" в Хартуме, сообщает в среду "Би-Би-Си".
Обновлено в 06:16
Общество

Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому

Писателя Дмитрия Быкова ввели в медикаментозную кому, рассказал агентству городских новостей "Москва" главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава Игорь Молчанов.
Обновлено в 08:48
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Общество

Депардье выставил на продажу виллу в Бельгии, сообщили СМИ

Известный французский актер Жерар Депардье продает за 800 тысяч евро принадлежащую ему виллу в селении Нешэн на границе Бельгии с Францией, сообщила в среду телерадиокомпания RTL.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта

Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco

«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Политика

Time снова не включил Путина в список самых влиятельных людей мира

Журнал Time второй год подряд не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.
Обновлено в 09:38
Экономика

Дерипаска допустил национализацию группы ГАЗ

На встрече с западными журналистами Дерипаска, стоя на проходной завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, заявил о готовности уступить контроль в группе, передает Reuters.
Обновлено в 06:02
Транспорт

В ЦОДД призвали водителей не расслабляться из-за голубого неба

Обновлено в 07:02
Здоровье

Расходы на приобретение жизненно необходимых лекарств компенсируют

Одной из мер государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства правительство предлагает частичное возмещение их стоимости после покупки.
Обновлено в 06:33
Футбол

Ковачич ведёт переговоры с «Зенитом»

Полузащитник мадридского «Реала» Матео Ковачич, в настоящий момент выступающий на правах аренды за «Челси», может продолжить карьеру в «Зените».
Обновлено в 09:32
Авто

Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения

В рамкам международного автосалоне состоялась премьера кроссовера Toyota Highlander.
Обновлено в 09:21
Политика

Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда

Обновлено в 02:31
Общество

Собянин рассказал о внедрении нового стандарта комфорта в поликлиниках

В ближайшие три-пять лет в столичных поликлиниках будет внедрен качественно новый стандарт обслуживания пациентов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе круглого стола с руководителями столичных поликлиник в среду.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице

Обновлено в 06:51
Политика

Путин прокомментировал возможность встречи в «нормандском формате»

Президент России Владимир Путин заявил, то ему ничего не известно о проведении в июне встречи в "нормандском" формате, отметив, что в его рабочем графике подобных встреч нет.
Обновлено в 09:20
Политика

КМИС: Зеленский опережает Порошенко почти на 50%

Выяснилось, что за Владимира Зеленского хотят отдать голос 72,2% опрошенных, тогда как за действующего президента Петра Порошенко – 25,4%. Также 2,4% респондентов хотят прийти на избирательный участок и испортить бюллетень.
Обновлено вчера в 10:10
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