Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%Интерфакс 03:31
Рынок акций РФ открылся в среду позитивной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры, подогретой статистикой о ВВП Китая за первый квартал; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,8%.
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Происшествия
Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством
Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Политика
Первый замглавы администрации Забайкалья умер на рабочем месте
Первый замглавы администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов умер на рабочем месте в среду, 17 апреля.
Обновлено в 08:43
Политика
Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Общество
Строительство ледовой арены в Екатеринбурге обойдется в 140 млн евро
Стоимость строительства ледовой арены для хоккейного клуба "Автомобилист" в Екатеринбурге составит около 120-140 миллионов евро, сообщил на пресс-конференции в среду президент ХК "Автомобилист", гендиректор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын.
Обновлено в 08:10
Гаджеты
Представлен смартфон Samsung Galaxy A60
Как сообщают сетевые источники, компания Samsung представила в Индии смартфон Samsung Galaxy A60, который относится к среднему ценовому сегменту.
Обновлено в 06:37
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Хоккей
Заварухин назначен главным тренером ХК «Сибирь»
Обновлено в 06:54
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Обновлено в 04:33
Происшествия
Бывший президент Перу попытался покончить с собой при задержании
Бывший Президент Перу Алан Гарсия экстренно доставлен в больницу после того, как полицейские прибыли к нему домой для задержания.
Обновлено в 09:43
Политика
Бывшего президента Судана отправили в тюрьму
Экс-президента Судана Омара аль-Башира перевели в тюрьму "Кобар" в Хартуме, сообщает в среду "Би-Би-Си".
Обновлено в 06:16
Общество
Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому
Писателя Дмитрия Быкова ввели в медикаментозную кому, рассказал агентству городских новостей "Москва" главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава Игорь Молчанов.
Обновлено в 08:48
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Общество
Депардье выставил на продажу виллу в Бельгии, сообщили СМИ
Известный французский актер Жерар Депардье продает за 800 тысяч евро принадлежащую ему виллу в селении Нешэн на границе Бельгии с Францией, сообщила в среду телерадиокомпания RTL.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП
Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта
Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco
«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Политика
Time снова не включил Путина в список самых влиятельных людей мира
Журнал Time второй год подряд не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.
Обновлено в 09:38
Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы ГАЗ
На встрече с западными журналистами Дерипаска, стоя на проходной завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, заявил о готовности уступить контроль в группе, передает Reuters.
Обновлено в 06:02
Здоровье
Расходы на приобретение жизненно необходимых лекарств компенсируют
Одной из мер государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства правительство предлагает частичное возмещение их стоимости после покупки.
Обновлено в 06:33
Футбол
Ковачич ведёт переговоры с «Зенитом»
Полузащитник мадридского «Реала» Матео Ковачич, в настоящий момент выступающий на правах аренды за «Челси», может продолжить карьеру в «Зените».
Обновлено в 09:32
Авто
Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения
В рамкам международного автосалоне состоялась премьера кроссовера Toyota Highlander.
Обновлено в 09:21
Общество
Собянин рассказал о внедрении нового стандарта комфорта в поликлиниках
В ближайшие три-пять лет в столичных поликлиниках будет внедрен качественно новый стандарт обслуживания пациентов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе круглого стола с руководителями столичных поликлиник в среду.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Обновлено в 06:51
Политика
Путин прокомментировал возможность встречи в «нормандском формате»
Президент России Владимир Путин заявил, то ему ничего не известно о проведении в июне встречи в "нормандском" формате, отметив, что в его рабочем графике подобных встреч нет.
Обновлено в 09:20
Политика
КМИС: Зеленский опережает Порошенко почти на 50%
Выяснилось, что за Владимира Зеленского хотят отдать голос 72,2% опрошенных, тогда как за действующего президента Петра Порошенко – 25,4%. Также 2,4% респондентов хотят прийти на избирательный участок и испортить бюллетень.
Обновлено вчера в 10:10