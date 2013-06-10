Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%Интерфакс 03:31
Рынок акций РФ открылся в среду позитивной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры, подогретой статистикой о ВВП Китая за первый квартал; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,8%.
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Происшествия
Тельман Исмаилов попал под уголовное преследование в Швейцарии
В банке утверждают, что в Швейцарии могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство Исмаилова и не возвращенных кредитору.
Обновлено в 03:25
Здоровье
Определена норма чашек эспрессо в сутки
Медики рекомендуют пить не более четырех чашек эспрессо в сутки. Дневная норма кофеина — не более 300 миллиграммов.
Обновлено в 07:26
Политика
Команда Порошенко приготовилась к бегству
Медиаэксперт в целом согласен, что речь уже идет о массовом бегстве из команды Порошенко.
Обновлено в 07:38
Здоровье
Зарегистрирована первая российская вакцина сразу от пяти инфекций
Зарегистрирована первая отечественная пентавакцина, предназначенная для защиты сразу от пяти серьезных инфекционных заболеваний: дифтерии, коклюша, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
На КПП на севере Алеппо в Сирии прогремел взрыв: трое погибших
Сообщается, что взрыв самодельной бомбы, сотрясший район Маабатли на севере Алеппо, прогремел рядом с КПП Аль-Джабха Аш-Шамия (организация, деятельность которой запрещена в РФ), относящейся к отрядам Аль-Джейш Аль-Хурр (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 04:40
Происшествия
Пак рассказал в суде, как Кокорин ударил его стулом
Обновлено в 08:22
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Политика
Госдума приняла закон об устойчивом Рунете
Государственная дума во вторник, 16 апреля, в третьем, окончательном чтении приняла закон об устойчивом Рунете.
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия
В Екатеринбурге ФСБ изъяла у подпольного мастера 37 единиц оружия
Дома у екатеринбуржца нашли 37 единиц оружия: 11 автоматов «Калашникова», пять пистолетов Макарова и столько же револьверов «Наган», четыре пистолета-пулемёта «Кедр», по три пистолета-пулемёта «Мадсен» и пистолета «ТТ», два пистолета-пулемёта «ППШ», а также пулемёт «РПД», карабин «СКС», пистолет-пулемёт «ППС» и пистолет-пулемёт неустановленной марки производства Словакии.
Обновлено в 08:17
Технологии
Впервые новости на телеканале «Россия 24» прочитал андроид
За 18 месяцев, в течение которых разрабатывали Алекса, видели его только несколько сотрудников Promobot, а также премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 19:12
Экономика
Медведев анонсировал повышение пособия по уходу за ребенком от 1,5 лет
Пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет со следующего года будет существенно повышено, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в среду, 17 апреля, с отчетом о деятельности правительства в Госдуме.
Обновлено в 07:37
Гаджеты
Apple и Qualcomm помирились друг с другом
Apple и Qualcomm помирились друг с другом После многолетних патентных споров и судов по всему миру компании Apple и Qualcomm неожиданно для всех объявили во вторник о примирении.
Обновлено в 05:53
Политика
Найден способ спасти мир от ядерного апокалипсиса
Женщины, занятые в ядерной сфере, могут предотвратить возможный апокалипсис.
Обновлено вчера в 20:57
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy A завоевали популярность на мировом рынке
Смартфоны южнокорейской компании Samsung Group из линейки Galaxy A завоевали популярность на мировом рынке.
Обновлено в 07:24
Политика
Лондон сохранит антироссийские санкции после Brexit
Великобритания сохранит антироссийские санкции против России после выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 08:26
Политика
Савченко внесла в Раду первый законопроект после освобождения
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которую подозревают в организации теракта, внесла в украинский парламент первый законопроект после своего освобождения, передает УНН.
Обновлено в 08:32
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице, пишут СМИ
Экс-форвард казанского "Ак Барса" Дмитрий Обухов подозревается в избиении девушки на улице, сообщает "Спорт Бизнес Online" со ссылкой на слова пострадавшей.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Дочь Аршавина разрыдалась в зале суда, где разводятся ее родители
Заседание суда по разводу футболиста Андрея Аршавина с Алисой Казьминой началось со слез.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта
Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы в истории Земли
Обновлено в 03:18
Общество
Историк Валентин Мороз скончался во Львове
Советский и украинский историк, публицист и диссидент Валентин Мороз умер во Львове на 84-м году жизни.
Обновлено в 08:28
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
Политика
США сделали Турции новое предложение по поставкам систем ПВО
Обновлено в 05:25
Происшествия
Ване Фокину предстоит пройти еще один курс реабилитации
Выжившему при обрушении подъезда дома в Магнитогорске малышу предстоит пройти еще один курс реабилитации.
Обновлено в 07:49
Политика
Умер замглавы администрации губернатора Сергей Трофимов
Перед началом очередной сессии Законодательного собрания края спикер Игорь Лиханов сообщил о внезапной кончине на рабочем месте первого заместителя главы администрации губернатора Сергея Трофимова.
Обновлено вчера в 21:09
Шоу-бизнес
Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся»
Гузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем.
Обновлено вчера в 15:06