Финансы
Российский фондовый рынок открылся ростом индексовРосбалт 17 апреля в 03:32
Торги на российском рынке акций стартовали в среду ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,52% к предыдущему закрытию и достиг 2573,11 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,83% до 1265,91 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского в 2016 году продала ломозаготовительную сеть "ТМК Чермет" его же группе "Синара" за 5 млрд руб. Тогда ТМК объяснила эту сделку необходимостью снизить долговую нагрузку.
Обновлено в 01:00
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Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено вчера в 13:45
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Полицейские в Москве задержали двоих мужчин, у которых в сумке были найдены останки человеческого скелета.
Обновлено вчера в 20:52
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Обновлено вчера в 03:38
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Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Суд отклонил иск семей жертв крушения Ту-154 под Сочи
Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв крушения Ту-154, разбившегося в Черном море в 2016 году.
Обновлено вчера в 19:57
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В России могут появиться частные кладбища.
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Возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя детского сада по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").
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Обновлено вчера в 11:04
Транспорт
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Обновлено вчера в 23:28
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Директор секретариата Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам Марк Шпренгер заявил, что антибиотики следует продавать только по рецепту, поскольку их прием "для профилактики" повышает устойчивость бактерий к лекарствам, передает РИА "Новости".
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Реальные доходы россиян снизились на 2,3%
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf).
Обновлено вчера в 09:49
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Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения
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Обновлено вчера в 14:02
Армия и оружие
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Один из наиболее частых гостей украинских эфиров, экс-замначальника ГШ ВСУ генерал-лейтенант И.Романенко, в очередной раз прокомментировал «угрозу российского широкомасштабного наступления».
Обновлено в 02:52