Финансы

Российский фондовый рынок открылся ростом индексовРосбалт 17 апреля в 03:32

Торги на российском рынке акций стартовали в среду ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,52% к предыдущему закрытию и достиг 2573,11 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,83% до 1265,91 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынок акций РФ открылся в зеленой зоне

Финмаркет03:07

Индекс РТС начнет день на 0,6% выше уровня вчерашнего закрытия

ПРАЙМ17 апреля в 02:46

Российские фондовые индексы завершили торги четверга в минусе

Росбалтвчера в 12:14

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.рувчера в 03:15

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%

Интерфакс17 апреля в 03:31

Российский рынок акций растет на открытии торгов

Газета.Ru17 апреля в 03:18

Фондовые торги в РФ стартовали ростом индексов

Банки.ру03:03
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Происшествия

Во Владивостоке подростки поставили сверстника на колени и избили

Обновлено в 02:28
Политика

Медведев объявил о запрете экспорта нефти на Украину

Россия после недружественных действий Украины приняла решение ввести запрет на экспорт в украинское государство нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия

Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео

Момент наезда иномарки на пешеходов в центре Петербурга зафиксировали видеокамеры. В результате происшествия пострадали шесть человек.
Обновлено в 02:23
Авто

Toyota представила новый ProAce City

Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14
Политика

В Раде заявили о желании Порошенко стать премьер-министром Украины

Депутат Верховной рады Антон Геращенко в интервью радио «НВ» заявил, что украинский лидер Пётр Порошенко наметил новый план: он «хочет быть премьер-министром Украины».
Обновлено вчера в 20:46
Общество

Путин приветствовал участников смены «Большой школьный пикник»

Сегодня, 19 апреля, президент РФ Владимир Путин приветствовал участников всероссийской смены «Большой школьный пикник» Российского движения школьников, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено вчера в 08:32
Наука

Древняя империя в Андах не воевала 500 лет благодаря распитию пива

Стабильность древней империи вари специалисты связали с постоянным снабжением правящей элиты уникальным пивом, сообщает информационный новостной портал nplus1.ru.
Обновлено в 02:48
Футбол

Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы»

В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия».
Обновлено в 01:30
Политика

Дебаты между Зеленским и Порошенко пройдут сегодня

Сегодня, 19 апреля состоятся дебаты между президентом Украины Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:19
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено вчера в 09:03
Экономика

Близкая к Ротенбергам компания купит поставщика металлолома у Пумпянского

Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского в 2016 году продала ломозаготовительную сеть "ТМК Чермет" его же группе "Синара" за 5 млрд руб. Тогда ТМК объяснила эту сделку необходимостью снизить долговую нагрузку.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия

Мужчин с человеческим скелетом в сумке задержали в Москве

Полицейские в Москве задержали двоих мужчин, у которых в сумке были найдены останки человеческого скелета.
Обновлено вчера в 20:52
Авто

Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России

Обновлено вчера в 08:51
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.
Обновлено вчера в 03:38
Происшествия

Главу управления Росавиации арестовали за хищение 1 млрд рублей

Суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко, сообщили в управлении на транспорте СК РФ.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

Суд отклонил иск семей жертв крушения Ту-154 под Сочи

Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв крушения Ту-154, разбившегося в Черном море в 2016 году.
Обновлено вчера в 19:57
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Происшествия

В Югре возбудили дело после гибели ребенка на территории детсада

Возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя детского сада по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").
Обновлено в 03:17
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone за 6 тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» в течение 15 минут продавал смартфоны в десять раз дешевле, чем обычно. Сбоем успели воспользоваться покупатели.
Обновлено вчера в 11:04
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Здоровье

В ВОЗ призвали не принимать антибиотики «для профилактики»

Директор секретариата Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам Марк Шпренгер заявил, что антибиотики следует продавать только по рецепту, поскольку их прием "для профилактики" повышает устойчивость бактерий к лекарствам, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:37
Хоккей

Овечкин сравнялся с Малкиным по количеству голов в плей-офф НХЛ

Благодаря шайбе, заброшенной в ворота «Каролина Харрикейнз», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин догнал нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в списке лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ.
Обновлено в 02:59
Экономика

Реальные доходы россиян снизились на 2,3%

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf).
Обновлено вчера в 09:49
Наука

Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения

Проанализировав сигналы от множества мелких землетрясений, ученые смогли наглядно увидеть, как на глубине зарождаются крупные землетрясения и как их нарастающая сейсмическая активность распространяется вверх и вдоль сейсмогенной зоны.
Обновлено вчера в 14:02
Армия и оружие

В 2014 надо было на плечах врага врываться в окопы - мнение украинского генерала

Один из наиболее частых гостей украинских эфиров, экс-замначальника ГШ ВСУ генерал-лейтенант И.Романенко, в очередной раз прокомментировал «угрозу российского широкомасштабного наступления».
Обновлено в 02:52
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