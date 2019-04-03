Экономика

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,6%Интерфакс 02 апреля в 03:16

Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим ростом цен большинства blue chips на фоне подъема мировых фондовых площадок и нефти, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,6% во главе с бумагами Сбербанка.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Индексы РФ завершили торги разнонаправленно

Банки.ру12:01

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Интерфакс03:39

Индекс МосБиржи превысил максимум с 12 февраля

REGNUM01 апреля в 20:49

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:11

Торги на российском рынке акций начались снижением индексов

Росбалт03:30

Санкционная тема увела российские индексы вниз

Finam.Ru03:26

Рынок акций РФ открыл торги четверга в небольшом минусе

ПРАЙМ03:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 21:04, Ашберн
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в Уфе

Обновлено в 12:33
Футбол

Каррера был готов возглавить «Ювентус»

Обновлено в 16:13
Происшествия

Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина

Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Общество

Новый мэр Владивостока Олег Гуменюк вступил в должность

"Вступая в должность главы города, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города", - сказал новый мэр.
Обновлено в 20:33
Политика

Президент Эстонии посчитала русский язык угрозой для культуры

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что русский язык в системе образования - это угроза для национальной культуры и эстонского языка.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Глава амурского Росреестра задержан по подозрению в получении взятки

Полицейские задержали руководителя амурского управления Росреестра.
Обновлено в 20:16
Культура

Захар Прилепин: Некоторые не попадут в ад

Обновлено 02 апреля в 06:23
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Происшествия

Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Кино

Актер Алексей Булдаков, который скончался 3 апреля, приезжал на съемки фильма в Магадан

Часть съемок фильма проходили на Колыме и Чукотке, съемочная группа вместе с Булдаковым приезжала в Магадан в 1982 году.
Обновлено в 19:38
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие

Минобороны показало видео полета Ту-160 над северными морями

На кадрах запечатлен момент взлета ракетоносцев, полет в воздушном пространстве над акваторией северных морей, а также момент сближения истребителей F-16 ВВС Норвегии и Дании с российскими самолетами.
Обновлено вчера в 17:14
Политика

В Госдуме оценили ущерб от нахождения Крыма в составе Украины

Ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины, превышает 1,5 триллиона рублей, заявил депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:33
Кино

Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Политика

Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты

Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.
Обновлено в 19:29
Авто

Tesla зафиксировала рекордное падение продаж за квартал

Обновлено в 08:10
Политика

Пушков заявил, что Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

"На Москву" Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее пообещал въехать в Москву на танках.
Обновлено в 20:10
Игры

В поисках Бетти: приключение Draugen скоро выйдет на РС

На РС игра выйдет в мае 2019 года. В Draugen два главных героя: Эдвард и его воспитанница Лисси.
Обновлено в 13:10
Экономика

Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты

Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес

Трехлетний сын Подольской и Преснякова пошел по стопам родителей

Сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова - Артему - в этому году исполнится только четыре года, но он уже готов выступать на сцене по примеру своих звездных родителей.
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес

Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов

Как напоминает телеканал «360», ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне, где появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.
Обновлено в 07:24
Авто

Volkswagen начал тесты беспилотных автомобилей четвертого уровня

Компания Volkswagen приступила к тестам автомобилей с автопилотом четвертого уровня.
Обновлено в 10:51
Политика

Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина

Алексей Рогозин покинул должность гендиректора ПАО «Ил», его место занял глава Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева Юрий Грудинин.
Обновлено в 12:55
Общество

Голикова рассказала о росте смертности в российских регионах

Уровень смертности в 32 российских регионах вырос за прошедший год, при этом численность населения уменьшилась на 99,7 тыс. человек.
Обновлено вчера в 09:55
Политика

Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону

Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.
Обновлено в 17:13
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы

Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
Кино

Скончался маэстро Георгий Данелия

«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Здоровье

Оля подглядывает

Легче было верить, что перерастет, выправится и выровняется. Наташа брала Олю на руки, прикладывала к груди и рассматривала.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".
Обновлено в 07:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное