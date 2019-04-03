Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,6%Интерфакс 02 апреля в 03:16

Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим ростом цен большинства blue chips на фоне подъема мировых фондовых площадок и нефти, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,6% во главе с бумагами Сбербанка.

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,6%

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