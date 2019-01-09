Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,6%
Интерфакс
02:22

Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips на фоне позитивной динамики мировых площадок в ожидании прорыва в торговых переговорах США и Китая; индексы МосБиржи и РТС за минутут торгов прибавили 0,3-0,6%, при этом падают акции "РусАла" и GDR En+ Group на санкционных новостях.
Интерфакс02:22

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Индексы РФ завершили торги ростом

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Рынок акций РФ вырос, обновив максимумы 2019 года на внешнем позитиве

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Индекс МосБиржи отыграл рубеж 2400 пунктов за счет прекращения укрепления рубля

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Рынок акций РФ вырос в среду во главе с ММК и Сбербанком на внешнем оптимизме, просели РусАл и En+

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Российский фондовый рынок открылся ростом индексов

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Российский фондовый рынок начал 2019 год на мажорной ноте

Finam.Ru09:40

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги разнонаправленно

ТАССвчера в 11:07
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Политика

Посла Японии пригласили в МИД России из-за заявлений Токио по Курилам

Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки 9 января был приглашён в МИД России после заявлений Токио по мирному договору, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
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Площадь пожара на заводе в Оренбургской области сократилась

Площадь пожара на Оренбургском заводе промышленного цинкования в селе Покровка сократилась с почти 7 тыс. кв. м до примерно 5 тыс. кв. м. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" пресс-секретарь губернатора Оренбургской области Сергей Шермецинский.
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Политика

Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов

Последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов умер на 89-м году жизни.
Обновлено в 12:20
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Новые тарифы ОСАГО вступили в силу

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Обновлено вчера в 18:43
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«Нафтогаз» подал против «Газпрома» иск в связи с возможным снижением стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков.
Обновлено в 11:34
Политика

ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов

ПАСЕ выдала России рекомендации по формированию состава делегации, в котором, в частности, указаны шесть полов для каждого из членов представительства.
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Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе со своей супругой Маккензи Безос.
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Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Энергетика

В России вновь подорожал бензин

Цены на бензин в РФ вновь пошли вверх. Топливо дорожает на АЗС в регионах, растут цены на нефтепродукты на бирже.
Обновлено в 11:25
Политика

На выборы президента Украины не пустят российских наблюдателей

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что министерство не станет принимать заявки на выборы украинского президента от наблюдателей из России.
Обновлено в 12:31
Спорт

Минспорт ожидает визита экспертов WADA 9 января

Российский Минспорт ожидает прибытия экспертов Всемирного антидопингового агентства за базой данных московской лаборатории сразу после новогодних праздников.
Обновлено 07 января в 11:50
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Министр обороны Норвегии заявил о возможности войны в Европе

Обновлено в 10:38
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Синод Вселенского патриархата подписал томос для Украины

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Во Франции истребитель пропал с радаров

Истребитель Mirage 2000 пропал с радаров во Франции, сообщает France Info. Самолет вылетел утром в среду, 9 января, с базы Нэнси-Оши.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Задержанный сознался в убийстве полицейского в Подольске

Подозреваемый в убийстве полицейского в подмосковном Подольске сознался в содеянном, сообщила 9 января пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.
Обновлено в 10:52
Экономика

Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.
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Политика

Эрмитаж ответил на шутку Путина о неудавшемся визите в музей

Сотрудники музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге были готовы организовать экскурсию для президента Владимира Путина в Рождество, 7 января, несмотря на то, что для учреждения это был выходной день, однако президент решил не нарушать «общепринятые правила» и отменил свой визит.
Обновлено в 12:43
Энергетика

Котировки нефти Brent превысили $61 за баррель

Стоимость нефти марки Brent вечером в среду превысила отметку в $61 за баррель впервые с 17 декабря, свидетельствуют данные торгов.
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В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами

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Финансы

ЦБ снизил курсы доллара и евро более чем на 2 рубля

Официальные курсы доллара и евро на четверг, 10 января, снизились более чем на два рубля.
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Аяз Гулиев вернулся в «Спартак»

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Бывшая девушка футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду звезда реалити-шоу "Большой брат" Жасмин Леннард намерена доказать вину португальца в деле об изнасиловании.
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Россиянка обнаружена мертвой в своем номере в одном из отелей на острове Пхукет в Таиланде, сообщила газета Phuket News со ссылкой на местную полицию.
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Неизвестные избили муниципального депутата по Ломоносовскому району Москвы Кирилла Чиркина.
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Журналист немецкой газеты Handelsblatt рассказал, что Москва динамично развивается и достигла значительного прогресса сразу в нескольких областях, и посоветовал Германии брать пример с российской столицы.
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал причину отмены его визита в США.
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