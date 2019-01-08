Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,6%
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,6%Интерфакс02:22
Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips на фоне позитивной динамики мировых площадок в ожидании прорыва в торговых переговорах США и Китая; индексы МосБиржи и РТС за минутут торгов прибавили 0,3-0,6%, при этом падают акции "РусАла" и GDR En+ Group на санкционных новостях.
Интерфакс02:22
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Финансы
ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро более чем на 2 рубля
Центробанк установил официальный курс евро к рублю на 10 января в 76,9066 рубля (-2,55 рубля). Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Обновлено в 06:10
Финансы
Торги на фондовых рынках АТР проходят в плюсе
Напомним, что американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов существенно выросли благодаря надеждам на успешность стартовавших в понедельник переговоров Китая и США.
Обновлено в 02:08
Финансы
Международные резервы Украины в 2018 году выросли на 10,6%
Международные резервы Украины в 2018 году выросли на 10,6% - до $20,8 млрд. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Обновлено в 02:34
Финансы
Иск Промсвязьбанка о 282 млрд рублей убытков принят к производству
В Арбитражном суде Москвы на 21 февраля 2019 года запланированы предварительные слушания по иску Промсвязьбанка, поданному на рекордную сумму, равную годовым бюджетам некоторых регионов России — 282,2 млрд рублей.
Обновлено в 05:03
Финансы
На Урале рассказали о росте ипотечного кредитования
Число выданных ипотечных кредитов на Урале в 2018 году выросло примерно на четверть в сравнении с 2017 годом, пишет URA.RU со ссылкой на Уральский Сбербанк.
Обновлено в 06:39
Финансы
Ави Симхон: биткоин неэффективен и скоро исчезнет
Глава Национального экономического совета Израиля Ави Симхон заявил о том, что биткоин неэффективен, и в будущем его ждёт полное исчезновение.
Обновлено вчера в 07:10
Финансы
Конкурентоспособность Индонезии улучшается — министр
Министр трудовых ресурсов Индонезии Ханиф Дакири заявил, что Индонезия должна продолжать повышать конкурентоспособность, которая может стать основной движущей силой экономического роста Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Antaranews.
Обновлено в 03:35
Финансы
Частные клиенты доверили Россельхозбанку 1 трлн рублей
В декабре 2018 года Россельхозбанк предложил действующим и потенциальным клиентам новый инструмент для сбережений – «Накопительный счет» с возможностью свободного распоряжения денежными средствами и получения дополнительного дохода (5% годовых в рублях РФ, 1% годовых в долларах США, начисляемых на ежедневный остаток денежных средств на счете).
Обновлено в 05:04
Финансы
ЕБРР даст миллион долларов на развитие малого бизнеса в Таджикистане
Европейский банк реконструкции и развития предоставит миллион долларов на развитие малого бизнеса в Таджикистане, сообщает пресс-служба ЕБРР.
Обновлено в 04:17
Финансы
Криптовалюты продолжают слабо расти в цене
По данным СoinМarketСap, на 13.00 по мск подавляющее большинство альткоинов растет в цене.
Обновлено в 05:00
Финансы
Россия и Китай расширяют взаиморасчеты в нацвалютах
В ноябре 2017 года стороны провели валютный своп на 150 млрд юаней и 1,3 трлн рублей, что расширило возможности взаиморасчетов в нацвалютах.
Обновлено в 01:45
Финансы
Бумаги компаний РФ в Лондоне в основном дорожают
Бумаги российских компаний в понедельник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в плюсе, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено 07 января в 04:28
Финансы
Госнефтефонд Азербайджана повысил предложение валюты на аукционах
Объем свободно конвертируемой валюты, проданной в декабре 2018 года Государственным нефтяным фондом АР (ГНФАР) на аукционах, организованных Центральным банком АР, достиг 677,1 миллиона долларов, что на 15% превышает итоги торгов в декабре 2017 года, сообщении ГНФАР.
Обновлено вчера в 23:30
Финансы
Morgan Stanley рекомендует продавать доллар
Стратеги банка Дэвид Адамс и Шина Шах предлагают занимать короткие позиции как на рынке опционов, так и на споте с целью на 1.2800 и стопом на 1.3650.
Обновлено вчера в 09:44
Финансы
С нового года в Латвии уменьшились сборы с обеспеченных граждан
Минфин прогнозирует, что в новом году поступления налога солидарности составят 60,29 млн. евро, сообщает информационный портал press.lv.
Обновлено вчера в 04:53