Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips на фоне позитивной динамики мировых площадок в ожидании прорыва в торговых переговорах США и Китая; индексы МосБиржи и РТС за минутут торгов прибавили 0,3-0,6%, при этом падают акции "РусАла" и GDR En+ Group на санкционных новостях.

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,6%

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