Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,5%Интерфакс вчера в 03:21

Рынок акций РФ при открытии торгов во вторник сохранил восходящий импульс предыдущего дня вслед за выросшими индексами в США, хотя конъюнктура в Азии во вторник подает коррекционные сигналы; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,5%, при этом просели акции ПАО "Группа Черкизово" на новостях о намерении компании провести re-IPO более 6,6% бумаг.

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,5%

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