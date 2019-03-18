Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,5%Интерфакс 03:21
Рынок акций РФ при открытии торгов во вторник сохранил восходящий импульс предыдущего дня вслед за выросшими индексами в США, хотя конъюнктура в Азии во вторник подает коррекционные сигналы; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,5%, при этом просели акции ПАО "Группа Черкизово" на новостях о намерении компании провести re-IPO более 6,6% бумаг.
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Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено в 06:43
Экономика
Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей
В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 14:48
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Обновлено в 12:12
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Оператор МТС снизил оценку затрат, необходимых для исполнения «закона Яровой», на 10 млрд руб. в течение пяти лет, следует из сообщения компании по результатам финансовой отчетности за 2018 год.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Американская атомная подлодка покинула базу на Крите
Обновлено в 14:38
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В Берлине вице-председатель парламента Германии Вольфганг Кубикки заявил, что министр иностранных дел Хайко Маас «должен немедленно объявить посла США Ричарда Гренелла персоной нон грата».
Обновлено в 11:33
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Обновлено вчера в 20:55
Армия и оружие
В России планируется реализовать проект «криогенной авиации»
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Обновлено в 05:24
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Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера
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Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения
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