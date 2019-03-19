Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,5%Интерфакс 03:21
Рынок акций РФ при открытии торгов во вторник сохранил восходящий импульс предыдущего дня вслед за выросшими индексами в США, хотя конъюнктура в Азии во вторник подает коррекционные сигналы; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,5%, при этом просели акции ПАО "Группа Черкизово" на новостях о намерении компании провести re-IPO более 6,6% бумаг.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
Экономика
Росстат изменил методику расчета доходов россиян
Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
Создание мультимегатонного оружия против США допустили в РФ
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков не исключил создание против США мультимегатонного оружия.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Путин назначил Текслера и.о. губернатора Челябинской области
«Исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер», — заявил он.
Обновлено в 11:20
Единоборства
WBA обязала Усика провести бой с Лебедевым
Всемирная ассоциация бокса (WBA) обязала Усика провести обязательную защиту титула абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе против бывшего обладателя Лебедева.
Обновлено в 15:20
Футбол
Кокорин рассказал о подарке на день рождения в СИЗО
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин в понедельник отмечает день рождения - сегодня ему исполняется 28 лет.
Обновлено в 04:01
Наука
Главную математическую премию впервые присудили женщине
Американка стала первой женщиной, удостоенной этой награды. Абелевскую премию зачастую называют Нобелевской премией по математике.
Обновлено в 12:21
Политика
В бундестаге призвали отменить санкции ЕС против России
Санкции, введенные Европейским союзом против России из-за Крыма, должны быть срочно отменены.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Дочка Юлии Началовой может унаследовать многомиллионные долги матери
Денежная задолженность в 20 миллионов рублей, которая осталась у Юлии Началовой перед хоккеистом Александром Фроловым, может быть унаследована 12-летней дочерью певицы.
Обновлено в 05:14
Общество
Суд отказал в иске возмущенному рекламой Reebok москвичу
Кунцевский суд Москвы отклонил иск жителя столицы Олега Воронина к ООО «Адидас» о возмещении морального вреда из-за рекламы бренда Reebok, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Обновлено в 08:24
Спорт
О чём говорят перед выступлениями фигуристок на ЧМ в Сайтаме
Наибольшие шансы на медали у сборной России традиционно в женском одиночном катании, где страну представляют Алина Загитова, Софья Самодурова и Евгения Медведева.
Обновлено в 15:03
Общество
Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Экономика
Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей
В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 14:48
Здоровье
Двухтысячную операцию при помощи «гамма ножа» провели в Склифе
Двухтысячная операция с использованием установки «гамма нож» прошла в центре радиохирургии Института имени Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы.
Обновлено в 13:50
Политика
После отставки Назарбаева в Казахстане начали скупать доллары
«Как только сообщили [об уходе Назарбаева] сразу начался ажиотаж, все скупили», - сообщили агентству в обменном пункте ТОО «Валюта KZ».
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
В России планируется реализовать проект «криогенной авиации»
В России есть технологии и возможности для реализации проекта «водородного» истребителя нового поколения, способного развивать гиперзвуковую скорость, передает Еженедельник «Звезда».
Обновлено в 07:37
Политика
Рябков: США понимают, что у России есть интересы в Венесуэле
По словам Рябкова, вопрос защиты российских национальных интересов активно прорабатывается, и российская сторона дала понять США, что у России есть интересы в Боливарианской Республике и она от них не откажется.
Обновлено в 15:58
Политика
Националисты устроили беспорядки перед приездом Порошенко в Ивано-Франковск
Обновлено в 15:44
Наука
70 согласных и 40 падежей
Например, Петр Услар в конце XIX века сообщал, что старожилы помнят единственный смешанный брак, который вызвал в селении великий скандал.
Обновлено вчера в 11:32
Здоровье
В Колумбии родилась девочка, «беременная» своим близнецом
Женщина в Колумбии Моника Вега родила ребёнка, у которого внутри оказался зародыш, пишут РИА Новости.
Обновлено в 09:40
Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирами
Обновлено в 14:33
Космос
«Роскосмос» оштрафовал своего подрядчика на 155 млн руб
«Роскосмос» оштрафовал Исследовательский центр им. Келдыша (входит в структуру госкорпорации) за просрочку в рамках госконтракта по созданию транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.
Обновлено в 15:43
Происшествия
Ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии
Ребенок погиб от пули снайпера в сирийском Алеппо в результате обстрела террористами школьного автобуса.
Обновлено в 09:25
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок
Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено вчера в 05:53
Происшествия
В Якутске водители автобусов не вышли на работу после акций протеста
Водители автобусов в Якутске не вышли на маршруты после митинга против мигрантов, пишет РБК.
Обновлено в 14:58
Политика
Путин подписал законы о запрете фейковых новостей и оскорблении власти
Президент РФ Владимир Путин подписал законы об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление или неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам, Конституции РФ или госвласти.
Обновлено вчера в 10:28
Спорт
Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева
Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 10:19
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 14:19