Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,5%Интерфакс 03:21

Рынок акций РФ при открытии торгов во вторник сохранил восходящий импульс предыдущего дня вслед за выросшими индексами в США, хотя конъюнктура в Азии во вторник подает коррекционные сигналы; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,5%, при этом просели акции ПАО "Группа Черкизово" на новостях о намерении компании провести re-IPO более 6,6% бумаг.

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,5%

Экономика Росстат изменил методику расчета доходов россиян Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.

Армия и оружие Создание мультимегатонного оружия против США допустили в РФ Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков не исключил создание против США мультимегатонного оружия.

Политика Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".

Единоборства WBA обязала Усика провести бой с Лебедевым Всемирная ассоциация бокса (WBA) обязала Усика провести обязательную защиту титула абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе против бывшего обладателя Лебедева.

Футбол Кокорин рассказал о подарке на день рождения в СИЗО Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин в понедельник отмечает день рождения - сегодня ему исполняется 28 лет.

Наука Главную математическую премию впервые присудили женщине Американка стала первой женщиной, удостоенной этой награды. Абелевскую премию зачастую называют Нобелевской премией по математике.

Политика В бундестаге призвали отменить санкции ЕС против России Санкции, введенные Европейским союзом против России из-за Крыма, должны быть срочно отменены.

Шоу-бизнес Дочка Юлии Началовой может унаследовать многомиллионные долги матери Денежная задолженность в 20 миллионов рублей, которая осталась у Юлии Началовой перед хоккеистом Александром Фроловым, может быть унаследована 12-летней дочерью певицы.

Общество Суд отказал в иске возмущенному рекламой Reebok москвичу Кунцевский суд Москвы отклонил иск жителя столицы Олега Воронина к ООО «Адидас» о возмещении морального вреда из-за рекламы бренда Reebok, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Спорт О чём говорят перед выступлениями фигуристок на ЧМ в Сайтаме Наибольшие шансы на медали у сборной России традиционно в женском одиночном катании, где страну представляют Алина Загитова, Софья Самодурова и Евгения Медведева.

Общество Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3% Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Экономика Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).

Здоровье Двухтысячную операцию при помощи «гамма ножа» провели в Склифе Двухтысячная операция с использованием установки «гамма нож» прошла в центре радиохирургии Института имени Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы.

Политика После отставки Назарбаева в Казахстане начали скупать доллары «Как только сообщили [об уходе Назарбаева] сразу начался ажиотаж, все скупили», - сообщили агентству в обменном пункте ТОО «Валюта KZ».

Армия и оружие В России планируется реализовать проект «криогенной авиации» В России есть технологии и возможности для реализации проекта «водородного» истребителя нового поколения, способного развивать гиперзвуковую скорость, передает Еженедельник «Звезда».

Политика Рябков: США понимают, что у России есть интересы в Венесуэле По словам Рябкова, вопрос защиты российских национальных интересов активно прорабатывается, и российская сторона дала понять США, что у России есть интересы в Боливарианской Республике и она от них не откажется.

Наука 70 согласных и 40 падежей Например, Петр Услар в конце XIX века сообщал, что старожилы помнят единственный смешанный брак, который вызвал в селении великий скандал.

Здоровье В Колумбии родилась девочка, «беременная» своим близнецом Женщина в Колумбии Моника Вега родила ребёнка, у которого внутри оказался зародыш, пишут РИА Новости.

Экономика Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.

Космос «Роскосмос» оштрафовал своего подрядчика на 155 млн руб «Роскосмос» оштрафовал Исследовательский центр им. Келдыша (входит в структуру госкорпорации) за просрочку в рамках госконтракта по созданию транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.

Происшествия Ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии Ребенок погиб от пули снайпера в сирийском Алеппо в результате обстрела террористами школьного автобуса.

Общество Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".

Армия и оружие Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.

Происшествия В Якутске водители автобусов не вышли на работу после акций протеста Водители автобусов в Якутске не вышли на маршруты после митинга против мигрантов, пишет РБК.

Политика Путин подписал законы о запрете фейковых новостей и оскорблении власти Президент РФ Владимир Путин подписал законы об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление или неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам, Конституции РФ или госвласти.

Спорт Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.