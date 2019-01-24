Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%Интерфакс 02:13

Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры благодаря ослаблению опасений за рост экономики США, а также благодаря дорожающей нефти из-за ожиданий возможного сокращения добычи сырья в Венесуэле; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,4%.
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Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%

Интерфакс02:13

Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно, снизившись по индексу Мосбиржи

ПРАЙМвчера в 15:02

Рынок акций РФ в четверг просел к 2480п по индексу МосБиржи вслед за нефтью и на фоне укрепления рубля

Финмаркетвчера в 11:37

Торги на российском рынке акций начались снижением индексов

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Ученик открыл стрельбу у школы в Красноярском крае

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Кроссовер Genesis GV80 замечен на тестах

После презентации концепта GV80 в 2017 году на автосалоне в Нью-Йорке Genesis на время замолчал про планы на этот сегмент, однако в последнее время тема вновь поднялась с уже куда более конкретными фактами.
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Происшествия

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали в столице лабораторию, в которой производили наркотики в особо крупном размере.
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Обновлено вчера в 12:19
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Мэр Нефтеюганска попал в больницу после обысков, сообщил источник

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Обновлено в 01:02
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Ученые нашли механизм предотвращения рака

Ученые пришли к выводу, что этот механизм фактически способствует гибели клеток в предраковом состоянии, тем самым предотвращая возникновение злокачественной опухоли.
Обновлено вчера в 15:43
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Обновлено в 03:58
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Опубликован топ-10 самых популярных в России иномарок с пробегом

Обновлено вчера в 09:09
Общество

«Как собакам»: кузбасские школьники показали, чем их кормят в столовой

Кузбасские подростки пожаловались на некачественную еду, которую им дают в школьной столовой.
Обновлено в 03:59
Происшествия

После пропажи знаменитой иконы из Исторического музея завели дело

Источник сообщил, что «уголовное дело по факту пропажи иконы возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»)», передает ТАСС.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес

Виторган отреагировал на новое появление Собчак в компании Богомолова

Актер Максим Виторган отреагировал на полученное сообщение о том, что его жена Ксения Собчак якобы опять проводит время вместе с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено в 03:55
Политика

Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву

Участвоваший в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) депутат Верховной рады Украины Борислав Береза толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву.
Обновлено вчера в 18:20
Общество

Минобороны рассекретило новые документы о блокаде Ленинграда

Минобороны впервые опубликовало архивные документы, касающиеся жизни блокадного Ленинграда и фронтовых операции по прорыву блокады.
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Общество

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Поиск работы после вуза считают трудным около 55% опрошенных россиян, а 20% считают, что трудоустроиться по специальности невозможно.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Стрелку часов судного дня оставили в двух минутах от конца света

Символические часы судного дня, которые отражают представление сотрудников журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» о неизбежности ядерной войны, оставлены в двух минуты до полуночи.
Обновлено вчера в 15:05
Кино

Netflix снимет сериал Resident Evil

Обновлено в 01:36
Происшествия

В Нальчике совершено вооруженное нападение на полицейских

По предварительной информации, полицейские, на которых было совершено нападение, являются сотрудниками ДПС.
Обновлено вчера в 12:22
Здоровье

В России начнут использовать новую вакцину от гриппа

Минздрав России и Роспотребнадзор разработали и утвердили план поэтапного перехода на новую четырехвалентную вакцину против гриппа.
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Экономика

Минсельхоз зафиксировал резкий рост цен на курицу

По данным Росптицесоюза, по итогам всего 2018 года в России было произведено порядка 5 млн т мяса птицы, прирост по сравнению с предыдущим годом составил около 40 тыс. т. Резкое повышение цен на курицу связано с эффектом "низкой базы", считает аналитик "Черкизово": на протяжении 2017-го и в первой половине 2018 года цены находились на "аномально низком уровне".
Обновлено вчера в 23:44
Общество

Сбербанк сообщил о планах провести метро в офис напротив «Москва-Сити»

Сбербанк обсуждает с РЖД и правительством Москвы возможность строительства станций метро и Московского центрального кольца (МЦК) у нового офисного комплекса напротив «Москва-Сити», в который планируют перенести штаб-квартиру организации.
Обновлено в 01:29
Происшествия

В Иркутске эвакуируют крупные объекты из-за сообщений о минировании

Обновлено в 00:33
Авто

Команда из Иннополиса займется разработкой беспилотного автомобиля

Участниками квалификационных испытаний конкурса, посвященного разработке беспилотного автомобиля, способного передвигаться в условиях русской зимы, стали 13 команд, сообщается на официальном портале о технологических конкурсах Up Great.
Обновлено вчера в 11:00
Общество

Звериное реалити-шоу: чем занимаются тигрята, когда мамы нет дома

В объектив скрытой камеры попали сразу четверо тигрят, которые отдыхали на пригорке вместе с матерью.
Обновлено в 04:11
Авто

Предсерийный кроссовер Renault Arkana заметили во время тестов

В распоряжении редакции Autonews.ru оказались фотографии серийной Renault Arkana, снятые предположительно во время испытаний модели.
Обновлено вчера в 01:41
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Автор «50 оттенков серого» представит новый роман в апреле

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Индия вывела на орбиту самый легкий спутник в мире Kalamsat-V2

Первый из отправленных в 2019 году на орбиту космических спутников Индии Kalamsat-V2 был собран студентами менее чем за неделю и весит меньше деревянной табуретки, всего 1,26 килограмма, сообщил в пятницу телеканал NDTV.
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Выживший штурман рассказал о столкновении двух Су-34

Экипаж катапультировался – в этот момент, как рассказал штурман, он в последний раз видел купол парашюта своего командира (в настоящее время пилот не найден).
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