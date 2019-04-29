Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%Интерфакс вчера в 03:15

Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен большинства blue chips вслед за пятничным подъемом индексов в США, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%.

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

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