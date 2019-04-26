Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%Интерфакс 03:15
Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен большинства blue chips вслед за пятничным подъемом индексов в США, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%.
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Политика
Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства
Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:06
Гаджеты
Samsung представила телевизор с вертикальным экраном
Обновлено в 12:06
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Кино
Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»
Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
Политика
Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко
Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля после продолжительной болезни.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии
Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 11:52
Технологии
Tele2 предложил абонентам перейти на eSIM
Мобильный оператор Tele2 первым среди конкурентов предложил своим абонентам перейти на eSIM — формат, который не требует от телефона физической SIM-карты.
Обновлено в 03:51
Политика
Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Футбол
Бывший игрок «Зенита» разочаровал ПСЖ
Полузащитник Леандро Паредес разочаровал игроков и главного тренера «Пари Сен-Жермен» Томаса Тухеля.
Обновлено в 11:16
Энергетика
WSJ: Трамп не разговаривал с ОПЕК об увеличении нефтедобычи
Ни генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, ни саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих не разговаривали с Трампом, утверждают источники WSJ.
Обновлено в 11:39
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Общество
Бесконечное начисление процентов по микрокредитам признали незаконным
Верховный суд России признал незаконным бесконечное начисление процентов по микрокредитам для граждан, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:16
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь членов ячейки ИГ
«На территории одного из районов Московской области подозреваемые вступили в преступный сговор по созданию и участию в деятельности законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство», запрещённой на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении СК.
Обновлено в 12:52
Общество
Назван срок проверки результатов голосования на шоу «Голос. Дети»
Для проверки итогов голосования привлечена международная компания Group-IB, которая в том числе специализируется на предотвращении кибератак.
Обновлено в 12:28
Транспорт
По Крымскому мосту проехали 4,8 миллиона автомобилей
Почти за год по автомобильной части моста через Керченский пролив в обе стороны проехали 4,8 миллиона транспортных средств.
Обновлено в 11:55
Энергетика
В «Газпроме» оценили шансы запустить «Северный поток – 2» в срок
Компания «Газпром» сохраняет планы завершить строительство газопровода «Северный поток – 2» в срок.
Обновлено в 11:08
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Обновлено в 12:17
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Футбол
«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес
Ксения Бик вспомнила, как Дмитрий Марьянов звал ее замуж
Накануне Ксения стала гостьей студии передачи «Пусть говорят». Она вспомнила некоторые памятные моменты их совместной с Дмитрием жизни.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Суд арестовал экс-главу главного предприятия «Роскосмоса»
Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
Обновлено в 12:00
Здоровье
Представлен план спасения медицины в Мурманской области
Дополнительное финансирование по реализации антикризисного плана в здравоохранении Мурманской области составит более 180 миллионов рублей.
Обновлено в 05:50
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07