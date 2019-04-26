Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%Интерфакс 03:15

Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен большинства blue chips вслед за пятничным подъемом индексов в США, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%.
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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,24 и 0,64%

ТАСС12:11

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Интерфакс03:15

Пятничная просадка - еще не начало спада

Finam.Ru26 апреля в 03:11

Рынок акций РФ усилил снижение после старта торгов

ПРАЙМ26 апреля в 03:12

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру26 апреля в 03:08

Российский рынок акций снижается после открытия торгов

Газета.Ru26 апреля в 03:33

«Сбербанк» утянул рынок вниз

SIA.ru25 апреля в 19:41
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Политика

Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства

Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:06
Гаджеты

Samsung представила телевизор с вертикальным экраном

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Политика

Зеленский не стал общаться с корреспондентами канала «Россия 1»

Обновлено в 10:55
Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
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Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

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Кино

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Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
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Политика

Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко

Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес

Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля после продолжительной болезни.
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Обновлено в 11:52
Технологии

Tele2 предложил абонентам перейти на eSIM

Мобильный оператор Tele2 первым среди конкурентов предложил своим абонентам перейти на eSIM — формат, который не требует от телефона физической SIM-карты.
Обновлено в 03:51
Политика

Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев

Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Футбол

Бывший игрок «Зенита» разочаровал ПСЖ

Полузащитник Леандро Паредес разочаровал игроков и главного тренера «Пари Сен-Жермен» Томаса Тухеля.
Обновлено в 11:16
Энергетика

WSJ: Трамп не разговаривал с ОПЕК об увеличении нефтедобычи

Ни генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, ни саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих не разговаривали с Трампом, утверждают источники WSJ.
Обновлено в 11:39
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Общество

Бесконечное начисление процентов по микрокредитам признали незаконным

Верховный суд России признал незаконным бесконечное начисление процентов по микрокредитам для граждан, сообщает ТАСС.
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Происшествия

В Подмосковье задержаны семь членов ячейки ИГ

«На территории одного из районов Московской области подозреваемые вступили в преступный сговор по созданию и участию в деятельности законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство», запрещённой на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении СК.
Обновлено в 12:52
Общество

Назван срок проверки результатов голосования на шоу «Голос. Дети»

Для проверки итогов голосования привлечена международная компания Group-IB, которая в том числе специализируется на предотвращении кибератак.
Обновлено в 12:28
Транспорт

По Крымскому мосту проехали 4,8 миллиона автомобилей

Почти за год по автомобильной части моста через Керченский пролив в обе стороны проехали 4,8 миллиона транспортных средств.
Обновлено в 11:55
Происшествия

В Башкирии напали на автобус с фанатами ФК «Урал» после матча с «Уфой»

Обновлено в 07:22
Энергетика

В «Газпроме» оценили шансы запустить «Северный поток – 2» в срок

Компания «Газпром» сохраняет планы завершить строительство газопровода «Северный поток – 2» в срок.
Обновлено в 11:08
Политика

В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР

В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади

Обновлено в 12:17
Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
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Футбол

«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью в матче РПЛ

Обновлено в 12:22
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии

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Шоу-бизнес

Ксения Бик вспомнила, как Дмитрий Марьянов звал ее замуж

Накануне Ксения стала гостьей студии передачи «Пусть говорят». Она вспомнила некоторые памятные моменты их совместной с Дмитрием жизни.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Суд арестовал экс-главу главного предприятия «Роскосмоса»

Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
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Здоровье

Представлен план спасения медицины в Мурманской области

Дополнительное финансирование по реализации антикризисного плана в здравоохранении Мурманской области составит более 180 миллионов рублей.
Обновлено в 05:50
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
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