Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%Интерфакс вчера в 03:15
Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен большинства blue chips вслед за пятничным подъемом индексов в США, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%.
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Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.
Обновлено вчера в 21:53
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено 28 апреля в 20:53
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено вчера в 10:52
Энергетика
Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии
26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.
Обновлено вчера в 15:31
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Дмитрий Нагиев не исключил, что уйдет из проекта, если произошедший скандал будет угрожать его репутации.
Обновлено вчера в 14:56
Экономика
Постпред главы Хакасии отчиталась о доходах
Постоянный представитель Хакасии в Москве Юлия Исмагилова в 2018 году заработала 2,8 млн рублей, говорится на официальном сайте правительства республики.
Обновлено в 00:20
Экономика
UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов
Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено вчера в 21:22
Шоу-бизнес
Телеведущий Алексей Куличков сдал ДНК-тест в эфире Первого канала
Актёр сдал в эфире ДНК-тест на определение отцовства, чтобы доказать, что не является биологическим отцом дочери своей экс-возлюбленной Ларисы Марковой.
Обновлено вчера в 22:12
Экономика
Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором
Ретейлеры предложили вице-премьеру Дмитрию Козаку заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа на единый сбор в 15%.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено вчера в 07:56
Армия и оружие
Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео
Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.
Обновлено 28 апреля в 11:01
Политика
Трамп планирует ужесточить систему предоставления убежища мигрантам
Президент США Дональд Трамп собирается ужесточить систему предоставления убежища мигрантам. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Обновлено вчера в 23:49
Баскетбол
«Филадельфия» сравняла счет в серии против «Торонто»
Счёт в серии стал равным — 1:1. Следующий матч команды проведут в Филадельфии 3 мая.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
Двое моряков скончались на судне FESCO при переходе из ЮАР
Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Культура
Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»
Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено вчера в 07:56
Футбол
Антон Миранчук: «С удовольствием уеду играть в Европу»
Считаю, что уехать в Европу было правильным для него решением, ведь он сейчас выделяется на фоне остальных игроков своей команды.
Обновлено в 01:02
Экономика
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
В США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову
Антон Богданов был задержан 28 ноября 2018 года в международном аэропорту острова Пхукет при попытке покинуть Таиланд.
Обновлено вчера в 19:26
Кино
Фильм «Мстители: Финал» за день побил рекорд по сборам в России
Обновлено вчера в 12:14
Экономика
Названы страны-лидеры по инвестициям в НИОКР
Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея составило рейтинг стран-лидеров по инвестициям в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) на основе анализа данных за 2017 год.
Обновлено в 00:30
Футбол
Евгений Ловчев: «Спартаку» нужно менять всю защиту!
Ещенко закрывал своего игрока, а Мелкадзе смотрел, как Сорокин забивает. Хотя должен был находиться рядом с игроков Рубина.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено вчера в 06:35
Политика
Первый замгенпрокурора США подал в отставку
Первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн подал прошение об отставке. Об этом 29 апреля сообщило ТАСС.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
СМИ сообщили о задержании планировавшего теракт в Калифорнии мужчины
Как пишет газета, 26-летний Марк Стивен Доминго намеревался совершить теракт при помощи самодельного взрывного устройства в южной части Калифорнии.
Обновлено вчера в 17:57
Хоккей
Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче против «Сент-Луиса»
«Даллас Старз» в домашней игре второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) потерпел поражение против «Сент-Луис Блюз».
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Зарубежные лидеры не приедут на парад 9 мая
29 апреля, в ответ на вопрос, ожидается ли приезд зарубежных лидеров в Москву на 9 мая, пресс-секретарь сказал: «Нет».
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
Семьям погибших в крушении Як-18 под Хабаровском выплатят по миллиону
Обновлено вчера в 21:45