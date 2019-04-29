Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%Интерфакс 03:15
Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен большинства blue chips вслед за пятничным подъемом индексов в США, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%.
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Политика
Путин попрощался с журналистами по-украински
Президент России Владимир Путин пообщался с журналистами по поводу заявлений избранного главы Украины Владимира Зеленского о предоставлении Москвой украинцам гражданства по упрощенной схеме.
Обновлено в 12:11
Экономика
Власти России выделят 450 млн руб. на жильё погорельцам Забайкалья
Федеральные власти планируют выделить около 450 млн рублей на жильё жителям Забайкальского края, чьи дома сгорели в степных пожарах 19-20 апреля, сообщил 29 апреля глава МЧС России Евгений Зиничев во время совещания правительства РФ с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:51
Общество
Минобороны показало уникальные фото полководцев на парадах
Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы эксклюзивные снимки советских полководцев, воспоминания их родных и современников, а также интересные факты, связанные с парадами Победы на Красной площади.
Обновлено в 20:39
Футбол
Андре Виллаш-Боаш: «Всегда буду благодарен Семаку»
Следующая цель – титул Семак – Вы поздравили Сергея Семака с победой над "Крыльями" (4:2).
Обновлено в 17:15
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
Обновлено в 22:07
Политика
Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестаге
Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
В Приамурье восстановили легендарный танк Великой Отечественной
Специалисты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в Благовещенске восстановили танк Великой Отечественной войны Т-34 "Боевая подруга".
Обновлено в 22:40
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Россия утратила позиции по затратам на оборону
Россия впервые с 2006 г. выпала из пятерки стран-лидеров с наибольшими военными расходами.
Обновлено в 01:56
Общество
Госсайты выложили в общий доступ личные данные миллионов россиян
Госсайты выложили в общий доступ более двух миллионов личных данных россиян, сообщает общественный проект "Роскомсвобода".В открытом доступе оказались паспортные данные, номера СНИЛС и сведения о трудоустройстве 2,24 млн российских граждан.
Обновлено в 06:36
Экономика
Ритейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором
По данным издания, АИКТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и обложить их сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.
Обновлено в 23:17
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Тачи потребовал от Белграда признать Косово
Хашим Тачи призвал Сербию признать самопровозглашенное Косово. Об этом косовский лидер написал в своем фейсбуке.
Обновлено в 21:41
Экономика
UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов
Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.
Обновлено в 22:58
Происшествия
В США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову
Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Обновлено в 19:26
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
Обновлено в 16:41
Культура
Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»
Шоумен признался, что находится в некотором недоумении от сложившейся ситуации.
Обновлено в 14:20
Наука
Зафиксирован самый редкий и длительный распад атома во Вселенной
Учеными-физиками зафиксирован самый редкий и длительный распад атома во Вселенной.
Обновлено в 03:20
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Технологии
Tele2 первой запустила eSim в России
Мобильный оператор Tele2 первым в России запустил eSIM. Отныне обычную сим-карту можно заменить на ее виртуальный аналог.
Обновлено в 08:30
Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Общество
Парижский мясник дал совет, как правильно приготовить шашлык
Парижский мясник Жак в преддверие майских праздников рассказал, что при мариновании шашлыка лучше забыть про кетчуп, и призвал внимательно следить за прожаркой мяса.
Обновлено в 20:28
Общество
Бюст императора Дидия Юлиана продали на аукционе за $4,8 млн
Мраморный бюст римского императора Дидия Юлиана, правившего империей в 193 году нашей эры, продан на аукционе Christie's за $4,815 млн.
Обновлено в 22:49
Армия и оружие
Россия отправила Китаю новые ракеты С-400 вместо поврежденных штормом
«В начале апреля несколько десятков новых ракет для С-400 морским транспортом были отправлены из Балтики в Китай для замены поврежденных во время шторма в проливе Ла-Манш», — рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:48