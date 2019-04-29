Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%Интерфакс 03:15

Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен большинства blue chips вслед за пятничным подъемом индексов в США, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%.
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Российский рынок начал неделю ростом

SIA.ru19:45

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:05

ОБЗОР – Рынок акций РФ вырос по основным индексам на улучшении внешнего фона

ПРАЙМ14:17

Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в плюсе

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Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста вслед за Европой и США, локомотивом выступили Сбербанк и Газпром

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Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Интерфакс03:15

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,24 и 0,64%

ТАСС12:11
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Киселёв: Трамп выступил против свободы вообще

Америка, построившая себя на культе свободы и конкуренции, выступает против конкуренции и лишь за собственную исключительность.
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Космос

Сотрудники NASA опубликовали аудиозапись «землетрясения» на Марсе

Ученые утверждают, что благодаря событию теперь появилась новая область для исследований - марсианская сейсмология В NASA опубликовали аудиозапись вероятного "землетрясения" на Марсе, которое зарегистрировал аппарат Mars InSight.
Обновлено вчера в 12:32
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Стало известно, о чем может свидетельствовать ранняя седина

Группа специалистов из Испании после проведения исследования сообщила, о чем свидетельствует появление седины в раннем для этого возрасте.
Обновлено в 11:19
Политика

В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
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Происшествия

На Украине произошёл пожар на атомной электростанции

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Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»

Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
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Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

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Происшествия

Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Дети три часа играли около брошенного врачами трупа в Петербурге

На проспекте Стачек в Кировском районе Санкт-Петербурга дети несколько часов играли рядом с трупом, оставленным врачами скорой помощи на лавочке в одном из дворов.
Обновлено в 12:42
Происшествия

«Лес Винни-Пуха» загорелся в Великобритании

Обновлено в 09:31
Здоровье

Вспышка кори в США названа самой масштабной за четверть века

Вспышка заболеваемости корью на территории США стала самой масштабной в стране за последние 25 лет.
Обновлено в 11:58
Экономика

Акции Google рухнули на 7% после публикации отчетности

Акции холдинга Alphabet упали на 7% процентов на фоне публикации данных о доходах компании Google.
Обновлено в 17:15
Происшествия

США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову

Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Обновлено в 19:26
Шоу-бизнес

Андрей Губин страдает от болезни, которую сам себе придумал

Обновлено в 18:30
Космос

РКК «Энергия» рассказала, как спасти Землю от глобального потепления

По расчетам специалистов РКК "Энергия", в случае выполнения странами-участницами Парижского соглашения по климату с поправкой на начало уменьшения выбросов с 2030 года, космическая система, в случае ее запуска в 2070 году, будет способна уменьшить за 30 лет глобальную температуру на планете на 0,3 градуса Цельсия.
Обновлено в 20:17
Наука

Исследователи разработали регулируемые спасательные одеяла

Сотрудники Калифорнийского университета для разработки создали новое адаптивное одеяло, которое меняет свои свойства в зависимости от того, как его растянули.
Обновлено в 14:13
Политика

Тачи призвал Сербию признать Косово

«Сербия должна признать независимость Косова и оставить в стороне вопрос нашего суверенитета», — написал он в Facebook.
Обновлено в 18:58
Происшествия

В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой

Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 16:40
Армия и оружие

В Москве прошла репетиция парада Победы

В центре Москвы прошла первая репетиция парада, приуроченного к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
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«Спартак» упустил победу в матче с «Рубином»

Обновлено в 15:30
Энергетика

Нефть продолжает дешеветь после слов Трампа

Цены на нефть вновь опускаются на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, передает Reuters Отмечается, что цена нефти марки Brent упала до $71,19 за баррель.
Обновлено в 01:33
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«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» останется рентабельным даже в случае отсрочки его запуска, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога, передает ТАСС.
Обновлено в 13:12
Наука

Зафиксирован самый редкий и длительный распад атома во Вселенной

Учеными-физиками зафиксирован самый редкий и длительный распад атома во Вселенной.
Обновлено в 03:20
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Зеленский не стал общаться с корреспондентами канала «Россия 1»

Обновлено в 10:55
Происшествия

В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

Обновлено в 05:59
Экономика

Жизнь россиян изменится с 1 мая

Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено в 08:54
Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
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В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Обновлено в 06:35
Общество

Разыскивается путешественник на зарплату 100 тысяч рублей

На российских рекрутерских сайтах появилась интересная вакансия блогера-путешественника на зарплату в 100 тысяч рублей + 10 тысяч командировочных в сутки.
Обновлено в 12:53
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В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
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