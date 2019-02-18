Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,6%Интерфакс 02:18

Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен большинства blue chips на фоне позитивной динамики внешних площадок и дорожающей нефти, фактором поддержки также выступает подтверждение агентством Fitch рейтинга РФ на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,6%.
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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились

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Рынок нацелился отыграть часть потерь. «Отскока» ждут в нефтяном секторе

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Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексов

Росбалт02:34

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,6%

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Поддержку рублю оказывают растущие цены на нефть

Finam.Ru11:20
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