Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,6%Интерфакс вчера в 02:18

Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен большинства blue chips на фоне позитивной динамики внешних площадок и дорожающей нефти, фактором поддержки также выступает подтверждение агентством Fitch рейтинга РФ на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,6%.

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,6%

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