Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,6%Интерфакс 18 февраля в 02:18
Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен большинства blue chips на фоне позитивной динамики внешних площадок и дорожающей нефти, фактором поддержки также выступает подтверждение агентством Fitch рейтинга РФ на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,6%.
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Спорт
Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо на чемпионате мира
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован после конфликта с представителе Норвегии Йоханнесом Клэбо на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:40
Культура
Скончалась актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева
Российская актриса Дарья Егорычева скончалась на 38-м году жизни, сообщили в ее группе помощи во «Вконтакте».
Обновлено в 10:29
Происшествия
К зданию самарского правительства привезли гроб с телом мужчины
Ранее в СМИ появилась информация о том, что женщина привезла гроб с телом покойного мужа к зданию правительства Самарской области, поскольку денег на похороны у нее нет.
Обновлено в 13:37
Спорт
Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России
Двукратная серебряная медалистка Олимпиады - 2018 и двукратная чемпионка мира фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:00
Политика
Захарова ответила на рекомендации ОБСЕ по наблюдателям из России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Facebook рекомендации председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ не направлять на Украину наблюдателей из России.
Обновлено в 12:29
Космос
Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту
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Обновлено в 13:50
Футбол
Зенит — Фенербахче 3:1 (Матч завершён)
Обновлено в 11:45
Политика
Венесуэла закрывает границу с Бразилией
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Армия и оружие
Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы
"Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте документа.
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Общество
Собянин впервые прокомментировал инфекцию в детских садах Москвы
В декабре 2018 года родители воспитанников нескольких детских садов Москвы сообщали о множественных случаях дизентерии у детей.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Госпитализированных после «Диаскинтеста» школьников выписали
Детей пришлось направить к медикам, когда у них началась псевдоаллергическая реакция после планового проведения «Диаскинтеста».
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Авто
УАЗ Hunter отнесли к категории грузовиков
Обновлено в 12:09
Политика
Лавров рассказал о новой провокации Киева в Керченском проливе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Киев готовит провокацию в Керченском проливе и приглашает страны НАТО направить своих представителей на украинские корабли, чтобы совершить совместный прорыв через акваторию.
Обновлено в 11:54
Автоспорт
Первые тесты Формулы-1: лучшее время у «Рено», но блистает «Феррари»
«Рено»: тёмная лошадка Быстрейший круг за все четыре дня тестов проехала машина «Рено»: Нико Хюлькенберг под занавес заездов показал время 1:17.393 — это быстрее, чем пилоты французской команды ехали в квалификации прошлогоднего Гран-при Испании.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
Найден дневник Малиновского с объяснением причин поражений в начале ВОВ
Обновлено в 09:48
Политика
На сторону Гуайдо перешли 11 венесуэльских дипломатов в США
Из 56 работающих в США венесуэльских дипломатов на сторону оппозиции перешли 11 человек, заявил представитель провозгласившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо.
Обновлено в 13:57
Экономика
Путин запретил взыскание долгов с пенсий и пособий
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных выплат.
Обновлено в 10:49
Космос
NASA нашло в кораблях Boeing и SpaceX угрозу для космической программы
NASA предупредило компании Boeing и SpaceX о недоработках в пилотируемых кораблях, которые они разрабатывают.
Обновлено в 14:19
Общество
В Петербурге школьника отстранили от занятий из-за перекрашенных волос
Старшеклассника, который после окрашивания волос стал блондином, отстранили от занятий в частной школе "Паскаль Лицей" в Выборгском районе Санкт-Петербурга до тех пор, пока он не перекрасится обратно, сообщила РИА Новости в четверг адвокат семьи Анна Радованович.
Обновлено в 07:49
Происшествия
ФБК выяснил, кто «правит» в Черкесске после задержания Арашуковых
Во внимание ФБК попал огромный особняк, расположенный в Черкесске, высота потолков в доме достигает 12 метров.
Обновлено в 07:03
Общество
Около 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Около 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Верзилов: убийцы российских журналистов в ЦАР прилетели из Донбасса
Убийцы российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева прилетели в ЦАР из Донбасса и улетели обратно после преступления.
Обновлено в 11:59
Политика
Назарбаев отправил правительство в отставку
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства республики.
Обновлено в 09:22
Политика
Аналитики признали Путина самым волевым лидером в мире
Объектами изучения стали высказывания лидеров пяти стран из числа самых влиятельных — России, США, Китая, Германии, Франции.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес
Представитель Пугачевой опровергла срочную операцию артистки
Елена Чупракова, концертный директор российской певицы Аллы Пугачевой, опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что артистке провели срочную операцию на сердце.
Обновлено в 10:37
Общество
Зрителей возмутила танцующая матка в программе Елены Малышевой
Обновлено вчера в 17:38
Общество
Forbes: в России появилась вторая женщина-миллиардер
Обновлено в 02:46
Политика
Белоруссия начала экспортировать на Украину российский уголь
Основную долю от общего объема поставок составили поставки на Украину, выросшие с 0,6 тыс. т до 588,5 тыс. т. Уголь в Белоруссии не добывается.
Обновлено в 11:46
Происшествия
В Москве столкнулись два трамвая и легковой автомобиль
ДТП с участием легкового автомобиля и двух трамваев произошло в Москве у дома 18 на Соболевском проезде, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД.
Обновлено в 13:16