Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,04-0,05%Интерфакс 03:20

Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок в ожидании завершения заседания Федрезерва США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили всего 0,04-0,05%.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,04-0,05%

Интерфакс03:20

Рынок акций РФ утром утратил оптимизм из-за сомнений в успехе торговой сделки США-КНР

Финмаркет05:32

Итоги дня: российские акции выросли вместе с рублем и нефтью

РБК18 марта в 14:20

Рынок акций РФ растет на умеренном внешнем позитиве

ПРАЙМвчера в 03:26

Акции «Черкизово» нервно отреагировали на новость о re-IPO

Finam.Ruвчера в 03:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Происшествия

Журналист пропал под Петербургом после угроз от охранников «Газпрома»

Журналист в последний раз выходил на связь с редакцией из поселка Лесное Всеволожского района.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес

Анна Седокова показала фигуру в откровенном купальнике

На своей странице в Instagram Анна Седокова опубликовала новое фото в откровенном купальнике. Подписчики оценили фигуру исполнительницы.
Обновлено в 08:16
Театры

Скончался оперный певец Сергей Балашов

Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Кино

Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сети

Обновлено в 13:42
Здоровье

Педиатры из США рекомендуют как можно раньше давать детям потенциальные пищевые аллергены

Ранее считалось, что иммунная система детей в возрасте до трех лет еще слишком незрелая, и потенциальные пищевые аллергены могут спровоцировать ее нежелательные и опасные для здоровья реакции, - поэтому давать их совсем маленьким нельзя.
Обновлено в 11:32
Наука

Названа смертельная опасность горячего чая и кофе

Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода.
Обновлено в 13:17
Финансы

Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:12
Политика

МИД: Россия ответит на санкции Австралии

В российском МИД заявили, то санкции, введенные Австралией против семи россиян из-за ситуации в Керченском проливе, не пройдут незамеченными.
Обновлено в 13:07
Энергетика

Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти

Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом

Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
Обновлено в 13:32
Экономика

ЦБ разработал кодекс этики финансистов

"По итогам дискуссии Банк России может принять решение о конкретных мерах, направленных на стимулирование приведения внутрикорпоративной культуры участников рынка в соответствие с принципами кодекса добросовестного поведения", - заключил регулятор.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Уралец покончил с собой в СИЗО после отказа родных принять его

Житель Нижнего Тагила покончил с собой в следственном изоляторе после того, как родственники отказались принять его в своей квартире, избранной местом домашнего ареста, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие

Порошенко назвал главные приоритеты оборонного сектора Украины

Обновлено в 08:53
Политика

Апелляцию Вышинского передали в палату Верховного суда Украины

"Кассационный уголовный суд Верховного суда передал рассмотрение апелляции о незаконности его ареста в мае 2018 года на рассмотрение объединенной кассационной палаты этого суда", - сообщил РИА Новости Доманский.
Обновлено в 07:36
Политика

Трамп не исключил сохранения пошлин против Китая на длительный срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые пошлины на китайские товары могут быть сохранены на длительный период времени.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали Елену Беркову

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал завтрак своих пятилетних детей

Пятилетние дети уже успели завоевать любовь многих поклонников в соцсетях.
Обновлено в 10:45
Общество

Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России

Актер Алексей Панин ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.
Обновлено в 12:10
Политика

Трамп заявил, что не против публикации доклада Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявил, что не против публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому расследованию".
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес

Саша Савельева улетела рожать в Израиль

Как пишет журнал «7 дней», сейчас артистка улетела в Тель-Авив - именно здесь она собирается рожать.
Обновлено в 07:40
Футбол

Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в Краснодаре

Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) на поле в Краснодаре не смогла переиграть команду Азербайджана в стартовом матче Элитного раунда Евро-2019.
Обновлено в 11:52
Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника

«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Кино

Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
Политика

Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Обновлено в 13:11
Общество

Правительство расширило список оказываемых в МФЦ госуслуг

Правительство России расширило список госуслуг, оказываемых в многофункциональных центрах (МФЦ), услугой по оповещению россиян предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории.
Обновлено в 04:06
Политика

Трамп заявил о готовности ввести войска в Венесуэлу

Как сообщает «AFP», президент Соединённых штатов Америки Дональд Трамп, на фоне массовых протестов в Венесуэле, не исключил, что Вашингтон готов рассмотреть возможность предпринять любые меры, в том числе это относится и к военному вмешательству.
Обновлено в 00:01
Политика

Евросоюз назвал условие отсрочки Brexit

Отсрочка даты выхода Великобритании из состава Евросоюза на небольшой срок возможна при одобрении парламентом Соединенного Королевства сделки по Brexit.
Обновлено в 13:32
Авто

Nissan Terrano получил приложения Apple CarPlay и Android Auto

Обновленный внедорожник Nissan Terrano получил системы Apple CarPlay и Android Auto, которые предоставляют доступ к приложениям смартфона через информационно-развлекательную систему автомобиля.
Обновлено в 11:13
Общество

Казахстанцы выступили против переименования Астаны

Активисты Казахстана организовали сбор подписей против смены названия столицы.
Обновлено в 12:43
Кино

Beat Film Festival объявил первые фильмы юбилейной программы

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival, который пройдет с 30 мая по 9 июня в Москве, объявил программу десятого фестиваля, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе.
Обновлено в 08:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное