Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,04-0,05%Интерфакс 03:20
Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок в ожидании завершения заседания Федрезерва США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили всего 0,04-0,05%.
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Происшествия
Журналист пропал под Петербургом после угроз от охранников «Газпрома»
Журналист в последний раз выходил на связь с редакцией из поселка Лесное Всеволожского района.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Анна Седокова показала фигуру в откровенном купальнике
На своей странице в Instagram Анна Седокова опубликовала новое фото в откровенном купальнике. Подписчики оценили фигуру исполнительницы.
Обновлено в 08:16
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Кино
Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сети
Обновлено в 13:42
Здоровье
Педиатры из США рекомендуют как можно раньше давать детям потенциальные пищевые аллергены
Ранее считалось, что иммунная система детей в возрасте до трех лет еще слишком незрелая, и потенциальные пищевые аллергены могут спровоцировать ее нежелательные и опасные для здоровья реакции, - поэтому давать их совсем маленьким нельзя.
Обновлено в 11:32
Наука
Названа смертельная опасность горячего чая и кофе
Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода.
Обновлено в 13:17
Финансы
Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:12
Политика
МИД: Россия ответит на санкции Австралии
В российском МИД заявили, то санкции, введенные Австралией против семи россиян из-за ситуации в Керченском проливе, не пройдут незамеченными.
Обновлено в 13:07
Энергетика
Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти
Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом
Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
Обновлено в 13:32
Экономика
ЦБ разработал кодекс этики финансистов
"По итогам дискуссии Банк России может принять решение о конкретных мерах, направленных на стимулирование приведения внутрикорпоративной культуры участников рынка в соответствие с принципами кодекса добросовестного поведения", - заключил регулятор.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Уралец покончил с собой в СИЗО после отказа родных принять его
Житель Нижнего Тагила покончил с собой в следственном изоляторе после того, как родственники отказались принять его в своей квартире, избранной местом домашнего ареста, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
Обновлено в 10:55
Политика
Апелляцию Вышинского передали в палату Верховного суда Украины
"Кассационный уголовный суд Верховного суда передал рассмотрение апелляции о незаконности его ареста в мае 2018 года на рассмотрение объединенной кассационной палаты этого суда", - сообщил РИА Новости Доманский.
Обновлено в 07:36
Политика
Трамп не исключил сохранения пошлин против Китая на длительный срок
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые пошлины на китайские товары могут быть сохранены на длительный период времени.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал завтрак своих пятилетних детей
Пятилетние дети уже успели завоевать любовь многих поклонников в соцсетях.
Обновлено в 10:45
Общество
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
Актер Алексей Панин ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.
Обновлено в 12:10
Политика
Трамп заявил, что не против публикации доклада Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что не против публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому расследованию".
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
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Как пишет журнал «7 дней», сейчас артистка улетела в Тель-Авив - именно здесь она собирается рожать.
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Футбол
Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в Краснодаре
Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) на поле в Краснодаре не смогла переиграть команду Азербайджана в стартовом матче Элитного раунда Евро-2019.
Обновлено в 11:52
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
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Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Обновлено в 13:11
Общество
Правительство расширило список оказываемых в МФЦ госуслуг
Правительство России расширило список госуслуг, оказываемых в многофункциональных центрах (МФЦ), услугой по оповещению россиян предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории.
Обновлено в 04:06
Политика
Трамп заявил о готовности ввести войска в Венесуэлу
Как сообщает «AFP», президент Соединённых штатов Америки Дональд Трамп, на фоне массовых протестов в Венесуэле, не исключил, что Вашингтон готов рассмотреть возможность предпринять любые меры, в том числе это относится и к военному вмешательству.
Обновлено в 00:01
Политика
Евросоюз назвал условие отсрочки Brexit
Отсрочка даты выхода Великобритании из состава Евросоюза на небольшой срок возможна при одобрении парламентом Соединенного Королевства сделки по Brexit.
Обновлено в 13:32
Авто
Nissan Terrano получил приложения Apple CarPlay и Android Auto
Обновленный внедорожник Nissan Terrano получил системы Apple CarPlay и Android Auto, которые предоставляют доступ к приложениям смартфона через информационно-развлекательную систему автомобиля.
Обновлено в 11:13
Общество
Казахстанцы выступили против переименования Астаны
Активисты Казахстана организовали сбор подписей против смены названия столицы.
Обновлено в 12:43
Кино
Beat Film Festival объявил первые фильмы юбилейной программы
Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival, который пройдет с 30 мая по 9 июня в Москве, объявил программу десятого фестиваля, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе.
Обновлено в 08:35