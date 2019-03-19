Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,04-0,05%Интерфакс 03:20
Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок в ожидании завершения заседания Федрезерва США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили всего 0,04-0,05%.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 15:29, Ашберн
Шоу-бизнес
Игорь Петренко показал дочерей от второго брака
Обновлено в 13:10
Футбол
Артем Дзюба: «Моя серия больше вас напрягает, чем меня»
Моя серия больше вас напрягает, чем меня.
Обновлено в 08:55
Космос
Модуль «Наука» для МКС может потерять ключевую функцию после ремонта
Обновлено вчера в 22:55
Шоу-бизнес
Алдонин отказался принять свою дочь после смерти Началовой
Дочь бывшего полузащитника московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина будет проживать с бабушкой и дедушкой по линии умершей экс-жены футболиста Юлии Началовой, сообщает "Комсомольская правда - Барнаул".
Обновлено в 05:32
Спорт
Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга
Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Саша Савельева улетела рожать в Израиль
Как пишет журнал «7 дней», сейчас артистка улетела в Тель-Авив - именно здесь она собирается рожать.
Обновлено в 07:40
Футбол
Моуринью: «Уже отклонил 3-4 предложения»
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о своем скором возвращении на тренерский мостик.
Обновлено в 01:54
Футбол
Черчесов ответил на слова Уткина о влиянии на футболистов через агента
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на высказывания журналиста Василия Уткина, который заявил, что наставник может влиять на игроков через своего агента Алана Агузарова.
Обновлено в 09:25
Единоборства
Чемпион UFC провалил допинг-тест и отказался от титула
Американский боец смешанного стиля (ММА) Ти Джей Диллашоу сообщил, что провалил допинг-тест после поединка против соотечественника Генри Сехудо на турнире UFC Fight Night 143.
Обновлено в 15:02
Общество
Совет директоров «Эха Москвы» назначил Венедиктова главным редактором
Совет директоров радиостанции «Эхо Москвы» назначил Алексея Венедиктова главным редактором.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла размер своего заработка
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Наука
Ученые уточнили роль религий в зарождении цивилизации
Обновлено в 14:00
Политика
Евросоюз допустил отсрочку Brexit
Председатель Евросоюза Дональд Туск заявил о возможности отсрочки выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Его слова передает РИА Новости.
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес
У семьи Юлии Началовой не осталось денег
Обновлено в 11:07
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Авто
Британские тюнеры построили «идеальную» BMW M3 E30
Английские инженеры из Redux Leichtbau представили рестомод BMW M3 E30.
Обновлено в 04:47
Политика
Порошенко обвинил Москву в замедлении развития киевского метро
По словам Порошенко, начавшаяся в 2014 году «российская агрессия» затормозила планы строительства метро.
Обновлено в 02:11
Наука
Ученые назвали смертельную опасность горячего чая
Употребление горячего чая связано с повышенным риском развития рака пищевода, выяснила международная научная группа.
Обновлено в 12:31
Происшествия
В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов
По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Общество
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Происшествия
Влюбленных задержали за массовое убийство на Урале
Обновлено в 11:40
Политика
ЦИК Украины отказал в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах
По словам секретаря ЦИК Натальи Бернацкой, международным наблюдателем на выборах президента Украины не может быть лицо, являющееся гражданином государства-агрессора или государства-оккупанта — на Украине таким государством считают Россию.
Обновлено в 13:04
Происшествия
В Петербурге арестовали продавцов БАДов
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в квартирах и офисах продавцов БАДов в Петербурге проходят проверки.
Обновлено в 14:20
Политика
Радован Караджич получил пожизненное
Обновлено в 12:49
Экономика
Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года
Долгосрочную программу развития ОАО РЖД до 2025 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:27
Политика
МИД: Россия ответит на санкции Австралии
В российском МИД заявили, то санкции, введенные Австралией против семи россиян из-за ситуации в Керченском проливе, не пройдут незамеченными.
Обновлено в 13:07