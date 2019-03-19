Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,04-0,05%Интерфакс 03:20

Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок в ожидании завершения заседания Федрезерва США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили всего 0,04-0,05%.

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,04-0,05%

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